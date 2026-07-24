En San Luis sortean oro para turistas que la visiten en vacaciones de invierno

Se trata de una tradición artesanal de más de dos siglos de historia. La iniciativa comenzó el 18 de julio y se extenderá por 10 días.

La iniciativa es de la municipalidad de La Carolina, un pueblo de 300 habitantes que decidió sortear todos los días una muestra.

La provincia de San Luis repartirá oro con fines turísticos durante la temporada de receso invernal . Se trata de pequeñas muestras de 18 quilates, extraídas de los propios arroyos de la zona, una actividad con fuerte sentido histórico.

La iniciativa es de la municipalidad de La Carolina , un pueblo de 300 habitantes que decidió sortear todos los días una muestra entre los turistas que lo visiten durante las vacaciones de invierno. En esta ocasión, el metal no proviene de una joyería sino de los arroyos que se encuentran en la localidad, extraído por pirquineros locales que mantienen viva una tradición artesanal de más de dos siglos .

La propuesta, que comenzó el pasado sábado 18 de julio, se extenderá durante 10 días consecutivos y forma parte de la identidad del pueblo por su historia minera, una marca en su fundación.

El sorteo busca premiar a quienes elijan el destino y condensar en este acto la historia del lugar. Cada pepita entregada será extraída directamente de los arroyos, una misma actividad artesanal que marcó la historia minera de La Carolina durante el siglo XIX.

La secretaria de Turismo de la localidad, Roxana Lucero Zavala , explicó el funcionamiento del sorteo, según la Agencia de Noticias de San Luis, y añadió un dato fundamental: cuantos más días se visite el pueblo, más chances hay de ganar.

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Cómo participar por el sorteo de oro en San Luis

El mecanismo no exige inscripción previa. El único requisito es visitar La Carolina y conservar el ticket del estacionamiento del Pueblo Peatonal, el comprobante que habilita la participación en el sorteo.

Ese sistema de estacionamiento funciona en la entrada del pueblo durante los fines de semana, feriados y temporadas altas, como parte de la peatonalización parcial del casco urbano impulsada por la municipalidad con apoyo del Ministerio de Turismo de San Luis, la Legislatura Provincial y la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación.

Los sorteos se realizan en vivo todos los días a las 18:00 en la oficina de Informes Turísticos. Cada tarde entran en juego únicamente los tickets emitidos ese mismo día, lo que significa que los visitantes de jornadas anteriores no acumulan chances. El ganador debe presentar su comprobante para retirar el premio. El ciclo se repite durante 10 jornadas consecutivas hasta el 28 de julio.