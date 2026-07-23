El tranquilo pueblo cerca de Tandil que conserva su encanto rural y una paz absoluta

Este rincón es la propuesta ideal para tu próxima escapada de fin de semana porque te invita a descubrir paisajes, historia y propuestas al aire libre.

Muy cerca de uno de los destinos turísticos bonaerenses más conocidos, existe una localidad que parece salida de una postal. Su calles tranquilas, las construcciones históricas y los espacios verdes inmensos lo convierte en la propuesta perfecta para quienes buscan desconectar del bullicio de la ciudad.

En medio de la naturaleza, este pequeño pueblo te ofrece de la mejor cultura, naturaleza y gastronomía regional de la zona. A pesar de que en el último tiempo se fue popularizando, eso no cambio la esencia que lo convirtió en uno de los secretos mejor guardados del partido de Tandil.

Gardey pertenece al partido de Tandil, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra a 27 kilómetros del centro de la ciudad cabecera y es la tercera localidad más poblada del distrito, detrás de Tandil y María Ignacia (Estación Vela). Según el Censo 2022 , Gardey cuenta con 810 habitantes , aunque en el relevamiento del 2010 registró 532 vecinos , lo que significa que tuvo un crecimiento importante.

El paisaje se destaca por sus casas bajas, pocas calles asfaltadas, comercios de barrio y enormes cantidades de naturaleza. Eso fue lo que despertó el interés del cine argentino . En distintos momentos, Gardey sirvió como escenario para producciones como "Que vivan los crotos", "El linyera", "Los chicos de la guerra" y "Gardey, ayer y hoy", presentada en el Festival de Cine de Tandil .

Uno de los principales atractivos es la Estación Ferroviaria , inaugurada en 1885, ya que todavía mantiene gran parte de su arquitectura original y actualmente funciona como biblioteca pública. Muy cerca está el Histórico Almacén Vulcano , abierto en 1902 como almacén de ramos generales y transformado con el paso del tiempo en un bodegón reconocido. Ahí se pueden encontrar platos tradicionales como empanadas, bondiola al disco y picadas con chacinados regionales.

El Museo de Malvinas es otro punto imperdible, ya que cuenta con una colección privada impulsada por un vecino del pueblo que reúne uniformes, fotografías, documentos y distintos objetos del conflicto bélico de 1982. Frente a la plaza principal está la Capilla San Antonio de Padua, un edificio de estilo romántico renacentista que forma parte del patrimonio arquitectónico local.

Para quienes prefieren las actividades al aire libre, Gardey ofrece el arroyo Chapaleofú, perfecto para pasar una tarde junto al agua bajo la sombra de los árboles, el Manantial Gardey, que está lleno de vegetación y el monumento dedicado a Pappo. En determinadas fechas, la plaza central también recibe ferias de emprendedores locales con artesanías, productos regionales y propuestas gastronómicas.

Otro de los ligares más elegidos es el antiguo puente de hierro, un rincón que todavía mantiene gran parte de la historia ferroviaria del pueblo y que es muy aprovechado por los turistas, ya que ofrece los mejores paisajes para quienes disfrutan de la fotografía.

El pueblo que te va a enamorar con sus paisajes. Gentileza - Tandil

Cómo ir hasta Gardey

Llegar a Gardey desde la Ciudad de Buenos Aires implica un viaje de 360 kilómetros, según el punto de partida. La mejor alternativa consiste en tomar la Ruta Nacional 3 hasta el acceso a Tandil y después seguir por la Ruta Provincial 226 en dirección a la localidad. Quienes ya se encuentran en Tandil solo tienen que recorrer 27 kilómetros por la Ruta Provincial 226 para acceder a Gardey.

Al estar tan cerca de la ciudad, la localidad se convierte en una excelente opción para una escapada de un día o para complementar una estadía más extensa si ya vas a sus alrededores.