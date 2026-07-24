Ingenioso invento de salud: el tatuaje electrónico que monitorea señales vitales sin cables ni adhesivos incómodos

Un desarrollo pensado para adaptarse directamente sobre la piel busca transformar la forma en que se realiza el seguimiento físico.

Los investigadores trabajan en tecnologías que permitan integrar sensores directamente sobre la piel.

El monitoreo continuo de parámetros fisiológicos es una herramienta cada vez más importante tanto en hospitales como fuera de ellos. Sin embargo, muchos de los dispositivos actuales todavía dependen de electrodos tradicionales, adhesivos que irritan la piel o cables que limitan el movimiento de millones de personas.

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Con ese desafío en mente, un grupo de investigadores presentó una tecnología que propone una alternativa muy distinta . Se trata de una tinta electrónica capaz de dibujarse directamente sobre la piel y funcionar como un sensor flexible para registrar distintas señales del cuerpo.

El desarrollo fue presentado por investigadores de la Universidad de Texas en Austin y recibió el nombre de Inktelligent , una tecnología basada en una tinta conductora que puede aplicarse directamente sobre la piel mediante un pequeño esténcil o una plantilla.

A diferencia de los electrodos convencionales, el material forma una película ultrafina que se adapta a la superficie del cuerpo. Una vez seca, esa capa funciona como un circuito electrónico capaz de captar señales fisiológicas con un contacto muy cercano a la piel.

Los investigadores explican que el sistema puede registrar distintos parámetros, entre ellos la actividad muscular mediante electromiografía (EMG), la actividad eléctrica del corazón a través de electrocardiogramas (ECG) y otras señales bioeléctricas que habitualmente requieren sensores más voluminosos.

no de los aspectos más llamativos es que la tinta puede aplicarse sobre zonas irregulares del cuerpo donde los electrodos rígidos suelen perder precisión. Al quedar prácticamente integrada con la piel, acompaña los movimientos sin despegarse con facilidad.

El desarrollo busca ofrecer una alternativa más cómoda para el seguimiento de distintos parámetros fisiológicos. Inktelligent

Según los ensayos publicados por el equipo científico, el material también mantiene un buen rendimiento durante varias horas, incluso cuando la persona realiza actividades cotidianas o movimientos repetitivos.

Aun así, los investigadores aclaran que todavía son necesarios nuevos estudios para evaluar su desempeño durante períodos prolongados y en distintos grupos de pacientes. El objetivo es ofrecer una alternativa más cómoda para quienes necesitan controles frecuentes, evitando algunas de las molestias habituales provocadas por adhesivos médicos tradicionales.

Las características claves de este invento

Uno de los principales diferenciales de esta tecnología es su gran flexibilidad. Al tratarse de una tinta aplicada directamente sobre la piel, el sensor acompaña los movimientos naturales del cuerpo sin afectar la calidad del registro.

Otra ventaja destacada es que no requiere electrodos adhesivos convencionales. Esto podría reducir la irritación cutánea que muchas personas experimentan después de varias horas o días de monitoreo continuo, especialmente pacientes con piel sensible.

El sistema también fue diseñado para ser relativamente sencillo de aplicar. Los investigadores emplean una plantilla que permite depositar la tinta con precisión sobre la zona elegida y generar diferentes configuraciones según el tipo de medición necesaria. Además, la tecnología puede adaptarse a distintas partes del cuerpo.

Esa versatilidad abre la posibilidad de desarrollar sensores personalizados para controlar músculos específicos, registrar movimientos o realizar seguimientos cardíacos con mayor comodidad.