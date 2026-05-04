Roberto Cacciola: "El RIGI ha sido fundamental para que crezca el interés en el sector"

El presidente de CAEM se refirió a la necesidad de reglas claras para captar inversiones durante el sexto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

El presidente de CAEM, Roberto Cacciola , habló de la importancia de la seguridad jurídica para la captación de inversiones al encabezar el sexto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería , moderado por el periodista de Energy Report, Sebastián D. Penelli .

Cacciola valoró la actualidad del sector y sostuvo que “lo que se viene realizando en los últimos dos años viene avanzando, tal vez con tiempos diferentes, pero con la concreción de que hoy están los principales jugadores internacionales en materia minera para desarrollar un mineral que conocemos hace muchísimos años, pero que por distintos motivos no ha ido adelante ”.

“ El RIGI ha sido fundamental para que el interés crezca y en el último tiempo se aprobó la reforma de la Ley de Glaciares para dar certeza tanto al cuidado ambiental como a la posibilidad de desarrollar actividades donde no esté en riesgo el agua ”, valoró sobre los cambios regulatorios que impulsa la gestión de Javier Milei y destacó que “se dieron pasos importantes, más allá de que ahora viene la etapa de judicialización”.

“En minería se presentaron para el RIGI proyectos por más de 42.000 millones de dólares, hay 9.000 millones aprobados y lo que resta seguramente se aprobará dentro de los próximos 60 días”, valoró.

Y apuntó: “Esto para la gente es muy difícil de cuantificar, pero es muy importante en lo que va a significar para el país en los próximos 5/6 años en materia de divisas y en una situación económica mejorada”.

Seguridad jurídica y reglas claras

Asimismo, Cacciola se refirió a la necesidad de reglas claras y repasó: “Hay empresas de oro y plata que invirtieron entre 2005 y 2018 y fueron afectadas por la macroeconomía y limitaciones del momento. Entonces la expectativa de seguir apostando por Argentina había decrecido totalmente porque en el exterior ven cuestiones del pasado que han quedado irresueltas, como pasa con las retenciones al litio y la plata, con una recaudación de contribución al fisco de unos 70 o 75 millones de dólares, dependiendo del precio”.

“Eso genera ruido hacia fuera. Hoy tenemos precios que no esperábamos, pero si vuelven a niveles de dos o tres años, no queda ningún proyecto vivo. Entones, tenemos que pensar en un régimen general y ver cómo se accede a extender la vida útil”, planteó.

En cuanto al cobre, recordó que existen “seis proyectos de clase mundial vírgenes, que se conocen hace años, hay trabajos y ocupación, pero nunca produjeron una tonelada de cobre”, por lo que llamó a “trabajar para que el proceso se consolide tras la aprobación de la Ley de Glaciares”.

Roberto Cacciola VIDEO

Empleo e integración de las provincias

Cacciola instó a “poner a la gente en el centro de la escena” y profundizó: “La minería no va a salvar al país, pero va a ayudar a que miles de familias tengan posibilidades de tener un salario y cobertura social importante. La materia prima es algo que hay que transformar y eso lleva trabajo en el sitio y fuera, con miles de proveedores. El trabajo que viene ahora es que los proyectos aceleren sus inversiones”.

Por otra parte, se refirió a la necesidad de una integración nacional de las provincias. “Se está constituyendo en San Juan la Mesa Federal Minera y habrá gobernadores de la provincia minera y de otras que no tienen metalífera como Santa Fe y Córdoba. Queremos que entiendan que el sector tiene una visión federal y a la vez hay deberes para alcanzar una mayor competitividad, por lo que hay que ponerse a trabajar”, expresó.