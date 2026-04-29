La nueva era de la minería abre oportunidades en todo el país

Roberto Cacciola, de CAEM; el consultor senior Rolando Dávila; el proveedor industrial Matías Baglietto; y la secretaria de Minería bonaerense, Laura Delgado, formaron parte del sexto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

El presidente de CAEM , Roberto Cacciola ; el consultor senior en minería, Rolando Dávila ; el proveedor industrial minero, Matías Baglietto ; y la secretaria de Minería de la Provincia de Buenos Aires, Laura Delgado , formaron parte del sexto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería .

El ciclo, titulado “La nueva era de la minería: de Argentina al mundo” y moderado por el periodista de Energy Report, Sebastián D. Penelli , giró en torno al potencial del sector. Cacciola valoró que “lo que se viene realizando en los últimos dos años viene avanzando, tal vez con tiempos diferentes, pero con la concreción de que hoy están los principales jugadores internacionales en materia minera para desarrollar un mineral que conocemos hace muchísimos años, pero que por distintos motivos no ha ido adelante ”.

“ El RIGI ha sido fundamental para que el interés crezca y en el último tiempo se aprobó la reforma de la Ley de Glaciares para dar certeza tanto al cuidado ambiental como a la posibilidad de desarrollar actividades donde no esté en riesgo el agua ”, valoró sobre los cambios regulatorios que impulsa la gestión de Javier Milei y destacó que “se dieron pasos importantes, más allá de que ahora viene la etapa de judicialización”.

“En minería se presentaron para el RIGI proyectos por más de 42.000 millones de dólares, hay 9.000 millones aprobados y lo que resta seguramente se aprobará dentro de los próximos 60 días. Esto para la gente es muy difícil de cuantificar, pero es muy importante en lo que va a significar para el país en los próximos 5/6 años en materia de divisas y en una situación económica mejorada ”, resaltó.

El potencial minero de la Provincia de Buenos Aires

Al tomar la palabra, Delgado recordó que “la Provincia de Buenos Aires tiene actividad minera hace más de 140 años y es la principal productora de áridos, de piedra partida y cemento del país”. “Se caracterizó históricamente por estar vinculada su producción a la obra pública, aunque hay otro tipo de recursos como arcillas que se utilizan para la industria cerámica, química y la farmacia, así como tenemos salinas en la parte patagónica de nuestra provincia”, precisó.

En ese sentido, destacó que “tenemos diversidad de recursos, siempre apuntando a segunda o tercera categoría, que son minerales industriales y rocas de aplicación”, pero contrastó esa situación con la realidad: “Esa minería hoy está sufriendo el golpe del parate de la obra pública por decisión del gobierno nacional, que nos ha socavado bastante profundo”.

“No contamos con una escucha por parte de la Secretaría de Minería de la Nación y llega un punto donde es un riesgo de vida, como pasa en el corredor que es la ruta 3 y atraviesa toda la provincia hasta Patagonia, cuyo estado es completamente calamitoso y no hay una mirada clara de la inversión del gobierno nacional”, cuestionó la referente del gobierno bonaerense, mientras criticó que la situación llevó a “una caída en el empleo, con pérdida de más de 600 puestos de trabajo directos”.

Paralelamente, planteó que “la provincia ha tomado la decisión de empezar a hacer exploración y estudios para conocer sus recursos y nos confirmaron lo que decían viejos informes, con datos alentadores para tierras raras”, lo que empieza a despertar el interés del sector privado.

Oportunidades para una minería que despierta interés

En tanto, Dávila analizó la situación general a nivel nacional y sostuvo que “en minería y litio estamos más adelantados porque hay empresas de consultoría en ingeniería y de servicios que han desarrollado un importante know how en extracción directa de litio, cosa que les da una gran oportunidad para ofrecer sus servicios en Chile”.

Sin embargo, diferenció lo que ocurre con el cobre. “Acá tenemos una o dos empresas muy grandes de ingeniería, pero están muy radicadas en el NOA. No hay un expertise en la minería 4.0 que incluye tecnología, machine learning, gemelos digitales y otras cuestiones tecnológicas”, apuntó, aunque contrapuso: “Tenemos la oportunidad de trabajar en conjunto con Chile, que tiene una experiencia muy desarrollada”.

En tanto, Baglietto valoró el interés e indicó que “hoy el minerómetro está a full después de mucho tiempo, generando un interés que generalmente no había, con todas las provincias y las cámaras tratando de posicionarse dentro de la cadena de valor para poder venderle a un sector que viene para crecer”.

“Como argentinos tenemos que saber aprovechar e insertarnos dentro de la cadena de valor para participar en la mayor parte del proceso productivo. Las empresas que hacen tecnología para el agro se tienen que animar a transformar su proceso o agregar una línea para venderle a la minería”, analizó.

Entre las reglas claras y la clave del empleo

Asimismo, Cacciola se refirió a la necesidad de reglas claras y repasó: “Hay empresas de oro y plata que invirtieron entre 2005 y 2018 y fueron afectadas por la macroeconomía y limitaciones del momento. Entonces la expectativa de seguir apostando por Argentina había decrecido totalmente porque en el exterior ven cuestiones del pasado que han quedado irresueltas, como pasa con las retenciones al litio y la plata, con una recaudación de contribución al fisco de unos 70 o 75 millones de dólares, dependiendo del precio”.

“Eso genera ruido hacia fuera. Hoy tenemos precios que no esperábamos, pero si vuelven a niveles de dos o tres años, no queda ningún proyecto vivo. Entones, tenemos que pensar en un régimen general y ver cómo se accede a extender la vida útil”, planteó.

En cuanto al cobre, recordó que existen “seis proyectos de clase mundial vírgenes, que se conocen hace años, hay trabajos y ocupación, pero nunca produjeron una tonelada de cobre”, por lo que llamó a “trabajar para que el proceso se consolide tras la aprobación de la Ley de Glaciares”.

Así, instó a “poner a la gente en el centro de la escena” y profundizó: “La minería no va a salvar al país, pero va a ayudar a que miles de familias tengan posibilidades de tener un salario y cobertura social importante. Lleva trabajo en el sitio y fuera”.

Desde la Provincia de Buenos Aires, Delgado destacó al Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas. “Está pensado para inversiones de más de 5 millones de dólares, con beneficios fiscales parciales que, a medida que vas cumpliendo objetivos, se pueden ir renovando, llegando a tener una estabilidad fiscal de 30 años”, repasó.

Y agregó: “Apostamos así a la integración de cadenas de valor. Hay objetivos como el desarrollo de proveedores, el reemplazo de importaciones, así como la innovación tecnológica y de calidad. De hecho, para inversiones de más de 50 millones de dólares están obligados a presentar un programa de desarrollo de proveedores para el lugar”. Como ejemplo, citó a “un clúster de Berazategui de energía y minería, que se asoció con una empresa en san Juan y acaba de comprar un predio para hacer su desarrollo”, anticipando que hay muchos más municipios interesados.

Impuestos y competitividad

Finalmente, Baglietto apuntó a la carga impositiva. “Como industrial, producimos bienes transables. El que va al restaurante no va en Paraguay, pero el que compra un bien lo puede hacer. Y en Argentina tenemos una matriz impositiva complicada”, comenzó su punto.

En ese sentido, admitió que “es imposible competir con China, con volúmenes y estándares distintos”, pero aclaró: “Sí estamos dispuestos a competir con Occidente, sea Brasil, Chile, Estados Unidos o Europa, porque tienen culturas de negocio más parecidas”.

A esa ecuación sumó que “Chile tiene tres impuestos y Brasil hace poco disminuyó los estaduales y tiene un IVA adicional que no afecta a toda la cadena de valor”, por lo que advirtió: “Mientras la política argentina no discuta este tema, sea Nación con Impuesto al Cheque o las provincias con Ingresos Brutos, que se aplica a toda la cadena de valor y agregamos 10 o 15 puntos, va a ser muy difícil competir”.