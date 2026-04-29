El potencial energético, el mercado regulador, privatizaciones y tarifas: María Tettamanti en Ámbito Debate

La secretaria de Energía defendió la no intervención del Estado en el mercado del petróleo, celebró el récord de exportación de crudo y anticipó que la Argentina podría llegar a los dos millones de barriles diarios producidos.

La secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, brindó definiciones de peso durante "Energía y Minería: análisis estratégico, innovación y oportunidades de inversión", el evento organizado por Ámbito Debate

La secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti , brindó definiciones de peso durante su participación en "Energía y Minería: análisis estratégico, innovación y oportunidades de inversión", el evento organizado por Ámbito Debate , donde reivindicó la política de no intervención del Gobierno ante la suba del petróleo, trazó un horizonte optimista para la producción de Vaca Muerta y advirtió que cualquier señal de control de precios alejaría a los inversores extranjeros. Además habló de las privatizaciones , tarifas y el RIGI.

"El Gobierno no interviene y estamos dejando que el mercado se regule solo" , afirmó Tettamanti. "Son muy importantes las señales del Gobierno para los inversores. Si frente a la situación de oportunidad los potenciales inversores extranjeros ven que la Argentina empieza a tomar medidas de intervención, de control de precios, no van a venir las inversiones" , remarcó.

Al repasar el cuadro energético actual, la funcionaria señaló que el país tiene una balanza energética positiva, aunque con matices. Por un lado, destacó que la Argentina exporta crudo "como nunca" y precisó que "por cada dólar que aumenta el precio del petróleo se generan 300.000 dólares adicionales por día". Anticipó, además, que este año se alcanzará el millón de barriles de crudo producido diario, y que no descarta la posibilidad de que esa cantidad se duplique en los próximos años.

Sin embargo, reconoció el flanco negativo: la importación de Gas Natural Licuado (GNL). "Seguimos exportando un 4% de la demanda de gas vía GNL durante el invierno", admitió, y explicó que esto es consecuencia del congelamiento de tarifas durante años anteriores, que impidió expandir la infraestructura de transporte al ritmo de la demanda. "Esto va a cambiar el año que viene", prometió.

Sobre la decisión de mantener a Enarsa en la compra del GNL —en lugar de pasarla al sector privado—, Tettamanti la calificó como una postergación prudente ante la incertidumbre global: "Ante la falta de previsibilidad en el mundo, nos pareció prudente tener este año el rol de Enarsa. La idea es que el riesgo lo asuma el privado".

También se refirió a la situación de las industrias y aseguró que se están realizando las gestiones para garantizar el suministro durante la etapa invernal. Estimó que para este año se necesitaría un nivel de importación de GNL similar al del año pasado, que fue de 25 barcos. Pero no descartó que sea menos: "Algunas industrias dijeron que ante este precio de GNL se van a pasar a otro combustible alternativo. Eso es eficiencia".

Tarifas

La funcionaria admitió que la suba del petróleo tiene un impacto en la economía doméstica: "Desde el punto de vista del sector energético es mayor valor de su producción, pero desde el punto de vista de la producción de la economía trae una suba de costos y eso explica el repunte inflacionario".

En materia tarifaria, anticipó que en el invierno podría haber un primer mes con aumentos algo mayores al 1% o 2%, pero descartó saltos importantes.

Tettamanti Debate

Privatizaciones y el rol del Estado

Tettamanti se mostró contundente respecto al rol del Estado en el sector: "Creemos que es el sector privado el que tiene que gestionar, y que el sector público debe fijar reglas de juego claras y previsibles para que el sector privado invierta. No vemos razón para que el Estado haga de empresario en un sector que tiene tanto potencial".

El Gobierno avanzará antes de fin de año con la privatización de varias empresas del sector energético, entre ellas Transener.

Destacó el rol del RIGI como instrumento clave para atraer inversión extranjera y consideró que Vaca Muerta "es una oportunidad para toda la Argentina".

Cerró con una visión estratégica: "Si decidimos seguir con un rumbo de razonabilidad, de reglas de juego claras, de aprovechar oportunidades y de no cometer los errores del pasado, yo veo a la Argentina como una potencia enorme".