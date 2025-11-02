Sebastián Tobio: "Hay que generar una cultura de riesgos integral en la compañía"

El líder risk consulting Cono Sur de Marsh , Sebastián Tobio , encabezó el sexto panel de Ámbito Debate , coorganizado con FANDOM de Seguros , titulado “Riesgos y Seguros, lo que toda empresa necesita saber”.

En un mano a mano con la periodista de FANDOM de Seguros, Eliana Carelli , Tobio mencionó el Top 5 de riesgos globales, entre los que contabilizo “la información errónea devenida de la inteligencia artificial ; los fenómenos meteorológicos asociados a biodiversidad; lo relacionado con los conflictos geopolíticos como las guerras en Medio Oriente y Rusia-Ucrania ; temas asociados a ciberataques ; y las polarizaciones sociales y levantamientos que hacen que la brecha sea más grande entre los que más tienen y menos tienen”.

Al desmenuzar por tema, aseguró que en materia desinformativa preocupan “los errores de la IA que nos lleva a errores por no rechequear y a las fake news , que hace tomar mala información que lleva a malas decisiones ”.

Sobre los riesgos cibernéticos, profundizó: “Crece continuamente, vemos todos los días a pequeñas y grandes empresas con un abanico de protección muy grande. Están las empresas que fueron hackeadas y las que todavía no lo saben . Bajo esa premisa, hay una exposición mucho más fuerte y empieza a haber regulaciones para los actores clave que tienen que hacer algo más de la media para bloquear cualquier tipo de extorsión o de ataque”.

Al poner el foco en la situación de Argentina, Tobio indicó que “ los riesgos son básicamente los económicos y los relacionados a temas sociales como desigualdades o polarizaciones ”, pero también indicó que está la variable de “ cómo impactan los riesgos globales en nuestras operaciones ”.

“Los riesgos climáticos ya dejaron de ser ambientales y se transformaron en operacionales y hasta financieros. Los riesgos puros incluyen cómo las compañías se van adaptando a esos cambios que nos están generando los temas ambientales hacia su cartera. Si utilizan determinados productos en sus procesos que no son tan sostenibles, hace que se redefinan sus procesos y son riesgos de transferencia”, abundó.

En cuanto a la parte financiera y económica, señaló: “Muchos inversores o los bancos multilaterales hacen que tomen como clientes a empresas que tienen un compromiso mucho más asociado a los cambios climáticos”.

Sebastian Tobio VIDEO

En ese razonamiento, el referente de Marsh sostuvo que “los conflictos geopolíticos y los cambios climáticos están asociados con la cadena de suministros” y detalló: “Ahí hablamos de otro riesgo que es la concentración de riesgos. Tenemos determinadas materias primas que se hacen en distintas partes del mundo, como los productos tecnológicos en el sudeste asiático. Están concentrados en una zona y, si hay un evento geopolítico o climático, está afectado. Entonces, la visión es mucho más profunda, no tan cercana, de ver el proveedor y hasta el tercer o cuarto lugar de la cadena y cómo puede afectar a nuestro producto”.

“Esa combinación hace que debamos mapear y estar estructurando herramientas de mitigación porque el elemento asegurador es parte de ese análisis de identificar, valorizar los riesgos y después ver el tratamiento. Si conocemos el riesgo, lo tenemos valuado y mapeado, vamos a poder transferirlo mejor”, apuntó.

Panel 6 Tobio aportó una mirada global y llamó a "generar una cultura de riesgos integral en la compañía”.

Identificación de riesgos y oportunidades

Tobio consideró que “el principal punto es identificar el riesgo y conocer los actores dentro de la operación”, para luego “dentro de la tolerancia, definir hasta cuándo quiero retener, aceptar o dejarlo de lado, porque esto nos ayuda a hacer una operación más sostenible en el tiempo”.

Por otra parte, puso el foco en la aparición de ventanas de oportunidad. “La guerra entre Ucrania y Rusia afectaba el suministro de gas en Europa y nos dio oportunidades de nuevas inversiones, lo mismo con el campo. Al verlo desde un tema local nos hace más sentido e incentiva a tener un mercado más abierto”, comparó.

Por otra parte, aseguró que “la desinformación es crítica y nos lleva a tomar malas decisiones, pero también a tener una reputación no querida o errores o faltas en regulaciones o cumplimientos con reguladores o el Estado”, por lo cual insistió en “darle mucha atención y dar doble clic a las cosas que no nos hagan sentido”.

Una cultura integral

Finalmente, el experto de Marsh instó a “generar una cultura integral de riesgos en la compañía”, descartando que eso implique únicamente identificar y transferir los riesgos. “Esto tiene que ser algo continuo y cíclico, tener una buena cultura y un buen proceso de identificación de riesgos, mapeo, seguimiento y mejora continua”, apuntó.

Sobre este punto, aseguró que “tiene que ser algo vivo y en continuo desarrollo porque a medida que avanzan los temas globales o los cambios tecnológicos, a nosotros como asesores de riesgos nos hace estar continuamente buscando soluciones”. “Y si no existe una solución, hay que crearla”, concluyó.