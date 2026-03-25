El dólar vuelve a operar tras el feriado: persiste la calma, aunque crece la demanda en el segmento financiero

El blue cerró en $1.425 y los dólares bursátiles operaron con subas moderadas. El foco está en la estabilidad cambiaria y en las expectativas del mercado para los próximos meses.

El mercado cambiario retoma las operaciones este miércoles 25 de marzo luego del fin de semana largo, en un contexto donde la estabilidad sigue predominando, aunque con señales de leve presión en los segmentos financieros que demostraría un leve aumento de la demanda.

En la plaza informal, el dólar blue cotiza a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, según operadores del microcentro porteño. De esta manera, se mantiene por encima de los $1.400, consolidando niveles alcanzados en las últimas ruedas.

En el segmento oficial, el dólar mayorista —que funciona como referencia para el resto del mercado— cotiza en $1.390,50 para la venta, con una variación acotada y en línea con el esquema de deslizamiento administrado que viene sosteniendo el Gobierno.

Por su parte, los dólares financieros mostraron una dinámica alcista. El contado con liquidación (CCL) se ubica en $1.461,47, lo que implica una brecha del 5,1% respecto al tipo de cambio oficial. En tanto, el dólar MEP se vende en $1.415,68, con un spread más reducido del 1,8%.

Así, si bien los tipos de cambio alternativos se mantienen por encima del oficial, la brecha continúa en niveles relativamente bajos, lo que refleja un escenario de calma cambiaria en comparación con períodos anteriores.

En este escenario, el comportamiento del tipo de cambio local sigue condicionado tanto por factores externos como por variables domésticas, entre las que se destacan la dinámica de tasas, la liquidez en pesos y la capacidad del Banco Central para sostener la acumulación de reservas.

En ese marco, la estabilidad del tipo de cambio también se apoya en las expectativas de un flujo sostenido de divisas. El ingreso de dólares por exportaciones, junto con el atractivo de las inversiones financieras en moneda local, configura un escenario favorable para contener presiones cambiarias en el corto plazo.

Entre los factores que refuerzan esta dinámica se destacan la recuperación del superávit energético, la inminente liquidación de la cosecha agrícola y un nivel de tasas en pesos que incentiva la colocación en instrumentos del Tesoro a corto plazo. Este fenómeno, conocido como carry trade, contribuye a sostener la demanda de activos en moneda local.

Dólares viejos La oferta de dólares continúa siendo la principal ancla del tipo de cambio Imagen: Freepik

Qué espera el mercado para el dólar en abril, según el REM

Las proyecciones de los analistas relevadas por el Banco Central a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) anticipan que el tipo de cambio mayorista continuará con una trayectoria de subas moderadas en los próximos meses.

Partiendo de los actuales $1.390,50, el consenso de mercado prevé que el dólar alcance los $1.452 en abril, $1.475 en mayo y $1.500 en junio. La tendencia se mantendría en el segundo semestre, con estimaciones de $1.532 en julio y $1.565 en agosto.

Para diciembre de 2026, la mediana de las proyecciones se ubica en $1.707, mientras que para los próximos 12 meses —hacia febrero de 2027— el tipo de cambio alcanzaría los $1.748.

Un dato relevante es que las expectativas para fin de 2026 fueron ajustadas a la baja en $43,2 respecto al relevamiento anterior, lo que refleja una mayor confianza del mercado en la capacidad del Gobierno para sostener la estabilidad cambiaria.

En paralelo, el promedio de los diez mejores pronosticadores del REM proyecta valores levemente superiores, con un dólar en torno a $1.468 en abril, $1.490 en mayo y $1.522 en junio, alcanzando los $1.716 en diciembre y $1.750 en el horizonte de 12 meses.