Revés para Agostina Páez en Brasil: el juez frenó su regreso a la Argentina hasta que haya sentencia

Aunque la Fiscalía y la querella habían avalado que retornara al país mientras se resuelve la causa, el magistrado dio marcha atrás y decidió mantener vigentes las restricciones.

Agostina Páez continúa en Brasil luego de que el juez decidiera frenar su regreso a la Argentina pese a que la Fiscalía y la querella no se habían opuesto.

La situación judicial de Agostina Páez sumó en las últimas horas un giro inesperado en Brasil. Cuando todo parecía encaminado para que la abogada santiagueña pudiera regresar a la Argentina mientras avanza el expediente por injuria racial , el juez de la causa resolvió mantenerla en Río de Janeiro hasta dictar el fallo definitivo.

La decisión cayó mal en el entorno de Páez, ya que contradice el criterio que habían sostenido tanto la Fiscalía como la querella , que no habían puesto objeciones a que la acusada volviera al país. El entendimiento era que la mujer abonara una multa, reparara económicamente a las víctimas y cumpliera en territorio argentino las tareas comunitarias que eventualmente se le impusieran.

La audiencia clave se había realizado este martes y, en un primer momento, el panorama había sido interpretado como favorable para la defensa. Es que la imputación original fue reformulada: en lugar de las tres acusaciones iniciales, que elevaban de manera considerable la expectativa de pena, el Ministerio Público unificó el caso en un único hecho continuado con tres víctimas . Bajo esa calificación, la sanción prevista puede ser reemplazada por servicios comunitarios y una reparación económica .

Sin embargo, el escenario cambió de un día para el otro. Según trascendió, el magistrado decidió no levantar por ahora las medidas cautelares y supeditó cualquier autorización de salida a la presentación de los alegatos finales y al dictado de la sentencia, que podría demorarse entre 15 y 20 días .

De acuerdo con lo publicado por Infobae, la abogada Carla Junqueira , que representa a Páez en Brasil, aseguró que el cambio de postura del juez sorprendió incluso porque, durante la audiencia, había dado a entender que resolvería el planteo favorablemente en el corto plazo. Por eso, en el entorno de la acusada sostienen que se trata de una traba de último momento que altera por completo el escenario que se había abierto tras la audiencia del martes. “Nunca en mi vida vi una decisión contra lo que pide la propia acusación. La Fiscalía cambia el pedido, la querella también y el juez dice que sí, después que no”, expresó.

La defensa cuestionó con dureza esa resolución y explicó al mismo medio que avanzará con un hábeas corpus para intentar revertirla. También buscará acelerar la presentación de los argumentos finales para evitar que la permanencia de su clienta en ese país se extienda más de lo previsto.

Cuánto deberá pagar la abogada argentina acusada de racismo en Brasil a las víctimas tras el juicio

La fiscalía decidió reducir la acusación original, la cual contemplaba tres delitos y una posible pena de hasta 15 años de prisión, a un único cargo. Según explicó su abogada defensora, Carla Junqueira, esta modificación permitiría reemplazar una eventual condena con servicios sociales y el pago de compensación a las víctimas.

De acuerdo al Ministerio Público, Agostina Páez debería abonar cerca de u$s50.000 a cada una de las personas afectadas. El juez aún no emitió su resolución, aunque se espera que lo haga en los próximos días. Esa decisión será determinante no solo para establecer el monto definitivo del resarcimiento, sino también para definir las condiciones de salida del país de la imputada.

Desde un inicio, la estrategia de la defensa apuntaba a lograr la mayor reducción de cargos posible para facilitar el regreso de la joven a la Argentina. “Estamos muy conformes con el resultado”, sostuvo Junqueira luego de la audiencia.

“Entramos esperando una pena de al menos dos años, con cumplimiento efectivo en Argentina. Pero la fiscal entendió que el pedido de disculpas significó que Agostina entendió lo que significa para Brasil el racismo. Fue una primera etapa exitosa. Ahora necesitamos cumplir los trámites para que se haga efectivo el retorno”, explicó. Incluso, antes de la audiencia, Páez había manifestado su preocupación por la posibilidad de ir a prisión. “Yo no voy a pisar una cárcel, si voy a la cárcel me mato, no sé lo que me puede pasar”, afirmó en declaraciones televisivas.

Según la versión de Agostina Páez, el conflicto inició por una discusión en un boliche de Río de Janeiro por el desacuerdo al respecto de una cuenta, mientras vacacionaba con sus amigas el 14 de enero de este año. La abogada santiagueña asegura haber pagado todo lo convenido, incluso por encima de lo que consideraba gastado, pero al retirarse le habrían hechos gestos obscenos que ella respondió con una señal racista hacia los mozos, simulando ser un primate. Ese hecho quedó registrado en un video que circuló masivamente y se convirtió en la principal prueba de la justicia brasileña.