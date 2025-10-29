El productor de seguros, un aliado clave para las pymes

La prosecretaria de AAPAS , Ana Belén Leyva; y el gerente de Productores y Negocios Masivos VISRED, Pablo Díaz, encabezaron el tercer panel de Ámbito Debate, coorganizado con FANDOM de Seguros.

El ciclo, que contó con la moderación de la conductora de FANDOM de Seguros, Eliana Carelli , abordó el concepto del productor asesor, que puede ser visto como un gran aliado para las pymes.

Leyva definió a AAPAS como “ una asociación sin fines de lucro que tiene como objetivo reunir a los productores asesores de seguro en virtud de defender nuestra actividad, promover la cultura aseguradora y las buenas prácticas, es un espacio de integración y capacitación permanente desde el que quiere empezar la actividad hasta el que quiere ser un especialista”.

A su turno, Díaz resaltó que VISRED es “ una red de productores federal que trabaja hace más de 25 años en el mercado con todos los riesgos y un hincapié muy fuerte en desarrollos tecnológicos”.

El rol del productor y asesor de seguros

Al poner en valor el rol del productor y asesor de seguros, Leyva definió: “Acompañamos a las empresas, a asegurables y asegurados, en todo el proceso. Desde que quieren solicitar una cobertura o cuando un organismo les dice que tienen que sacar un seguro obligatorio y no saben de qué se trata”.

“Explicamos el proceso y las necesidades en virtud del riesgo al que están expuestos y, sobre todo en el siniestro, cuando llega ese momento que nadie quiere que llegue, que es un momento de tensión y un hecho traumático, los productores acompañamos ese proceso difícil hasta el momento de la resolución”, agregó.

La prosecretaria de AAPAS, Ana Belén Leyva

Díaz sumó que un productor “es un profesional y se destaca por la cercanía con la que trabaja en relación al resto de los canales”, para luego graficar: “Es el que más conoce a las pymes y empresas. Muchos vienen de generaciones en generaciones y son los que más conocen las realidades y riesgos”.

Sobre su función en el sector corporativo, apuntó: “Ayudan también a hacer el mapa de riesgo de una empresa y las posibilidades de pérdida. Su tarea fundamental es acompañar a las pymes en la gestión integral de sus riesgos”.

La cercanía y la capacitación como valores clave

Por su parte, Leyva destacó que “el desafío es crear ese vinculo a largo plazo donde podés caminar de la mano del cliente para acompañarlo” y agregó que “la cercanía es clave para detectar si tiene maquinaria nueva, más personal o cuestiones que quizás no sabe que tiene obligación de dar aviso y por eso la comunicación es muy importante”.

En cuanto a la capacitación, la calificó como “un aliado clave”, al observar que “el mundo va cambiando y los riesgos también y el seguro también se adapta a eso”. “Hay nichos de negocio como el de riesgo agrícola, donde tenés un gran problema en las pymes que te piden reducir costos y hay que estar atentos en no caer a un infraseguro donde se puede exponer el patrimonio total de la empresa por no adecuarse a lo mínimo e indispensable de sumas aseguradas”.

A su turno, Díaz destacó que la firma trabaja con diferentes líneas de riesgo, desde patrimoniales y ART hasta vida o seguros agrícolas. “Tenemos un área de seguros corporativos donde acompañamos al productor y lo ayudamos a diseñar coberturas específicas para cada industria. Hoy, con esta realidad, piden reducir costos, ser eficientes y nuestro acompañamiento va por esa línea”, aseveró.

El infraseguro y la importancia de una suma asegurada adecuada

Por otra parte, el referente de VISRED puso el foco en el infraseguro. “Con la inflación, ha sido uno de los mayores problemas, sobre todo en riesgos industriales y más grandes”, admitió y recordó que “las sumas aseguradas fueron quedando atrasadas y ese porcentaje asegurado va a ser de la manera que está indemnizando, por eso es sumamente importante que los riesgos tengan los valores reales”.

Para afrontar esta situación, destacó que “hoy hay pólizas con cláusulas de actualización para ajustar y acompañar la inflación”, mientras mencionó como alternativa “opciones en dólares que van manteniendo un resguardo en valor”.

A su turno, Leyva puso el foco en la responsabilidad civil y explicó que “tiene muchas variantes en virtud de la necesidad asegurativa” y destacó la importancia de la suma asegurada. “Es una gran pregunta, porque el riesgo de hoy va a tener un valor determinado de daño, pero la judicialidad tiene un promedio de 5 a 7 años de evolución en Argentina y la sentencia va a llegar con una suma asegurada de hoy que no alcanza. Entonces, la suma es la máxima posible, porque está en juego el patrimonio de la empresa”, aseguró.

La solvencia financiera y moral

Para Leyva, “el valor de la confianza es lo más importante”, porque asegurar un riesgo “es una promesa a largo plazo”, por lo que planteó que en primer lugar “el productor tiene que estar matriculado” y agregó: “Las aseguradoras tienen que tener solvencia financiera y eso hoy se puede validar en la página de la Superintendencia, con la herramienta ‘Tu tablero asegurador’, donde podés contrastar la actividad”.

A eso le sumó el concepto de “solvencia moral” y detalló: “Tiene que ver con los directivos de las aseguradoras. Lamentablemente el ente regulador ha sancionado a algunas personas por mal ejercicio profesional y termina dañando la imagen del sector”.

el gerente de Productores y Negocios Masivos VISRED, Pablo Díaz

Al mismo tiempo, Díaz recordó que “la información es publica y de esa manera tanto productores como clientes pueden consultar la información”, mientras agregó que “también las asociaciones van disparando ciertas alarmas” sobre las compañías con dificultades.

Sobre las sanciones, admitió que “el ente regulador ha cerrado algunas empresas, pero vemos mucho trabajo para hacer en ese sentido” y sentenció: “Muchas de las compañías cuando llega la sentencia no pueden afrontarla y eso afecta la credibilidad del sistema, de los productores y a todos como mercado”.