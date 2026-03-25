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25 de marzo 2026 - 08:14

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 25 de marzo

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

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Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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El dólar oficial minorista cotiza a $1.360 para la compra y a $1.410 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.414,02 para la venta.

Los ADRs argentinos operaron con mayoría de subas en Nueva York, mientras que la bolsa porteña operó a media maquina durante la jornada no laboral del lunes. Los bonos en dólares también acompañaron esa tendencia. En ese contexto, el riesgo país descendió levemente, pero se mantiene por encima de los 600 puntos básicos.

Este miércoles, se retoman las operaciones en los mercados tras el feriado del 24 de marzo por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia y comienza con el llamado a licitación de la secretaría de Finanzas. INDEC, por su parte, difundirá las estadísticas de turismo nacional de febrero y el índice de salarios de enero.

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Jorge Brito: "La duda más importante que tienen hoy los inversores es si Javier Milei sigue o no luego de 2027"

Por Juan Pablo Marino

Enviado especial a Nueva York, EEUU.– En el corazón financiero del mundo, con Wall Street como telón de fondo y en un momento en el que la Argentina vuelve a estar bajo la lupa de los inversores globales -y al mismo tiempo emergen dudas locales-, Jorge Pablo Brito, presidente de Banco Macro, eligió ir al núcleo del problema. “Hoy la duda más importante que tienen los inversores es si (el presidente) Javier Milei sigue o no luego de 2027”, afirmó.

La definición llegó en Nueva York, en la antesala de un hito para la entidad que preside: el toque de campana en la Bolsa de Nueva York (NYSE) por los 20 años de su cotización en Estados Unidos, un símbolo del salto de banco del interior a protagonista central del sistema financiero argentino con presencia internacional. Pero el aniversario, lejos de quedar en lo institucional, funcionó como plataforma para trazar un diagnóstico sobre el momento económico y político del país.

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Los desafíos que enfrenta el Gobierno ante una economía "dual"

Por Liliana Franco

Últimos indicadores económicos y encuestas de opinión pública están dando lugar a un creciente debate sobre lo que algunos consideran como “una economía dual”. Es decir, un escenario en el que a algunos sectores les va muy bien y otros quedan claramente rezagados.

Los contrastes se ponen de manifiesto al comparar ciertos números como el aumento de 4,8% que registró el Producto Bruto Interno (PBI) en el cuarto trimestre del año pasado contra igual periodo de 2023. Esta expansión de la actividad económica se contrapone con una caída de 60.000 trabajadores en el empleo urbano en estos dos años junto con una disminución de casi 190.000 empleos registrados, según señala un informe de IDESA.

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