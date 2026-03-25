Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 25 de marzo

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Jorge Brito: "La duda más importante que tienen hoy los inversores es si Javier Milei sigue o no luego de 2027"

Por Juan Pablo Marino

Enviado especial a Nueva York, EEUU.– En el corazón financiero del mundo, con Wall Street como telón de fondo y en un momento en el que la Argentina vuelve a estar bajo la lupa de los inversores globales -y al mismo tiempo emergen dudas locales-, Jorge Pablo Brito, presidente de Banco Macro, eligió ir al núcleo del problema. “Hoy la duda más importante que tienen los inversores es si (el presidente) Javier Milei sigue o no luego de 2027”, afirmó.

La definición llegó en Nueva York, en la antesala de un hito para la entidad que preside: el toque de campana en la Bolsa de Nueva York (NYSE) por los 20 años de su cotización en Estados Unidos, un símbolo del salto de banco del interior a protagonista central del sistema financiero argentino con presencia internacional. Pero el aniversario, lejos de quedar en lo institucional, funcionó como plataforma para trazar un diagnóstico sobre el momento económico y político del país.

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