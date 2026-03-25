La mesa directiva del Comité Ejecutivo de la AFA dio a conocer los premios que repartirá la actual edición de la Copa Argentina.
Cuánto ganará el campeón de la Copa Argentina 2026
La presente edición del torneo más federal del país tiene previsto una suma que llegaría a los u$s360 mil para el campeón.
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El certamen federal que se encuentra disputando su 14ta. edición entregará un boleto a la Copa Libertadores 2027 y $200.000.000 para el campeón, unos u$s150 mil al cambio vigente.
Los clubes clasificados (64 equipos) recibieron más de $12 millones para los de 1era división o más de 9 millones si provienen del Ascenso.
Además los clasificados a 32avos reciben más de $18 millones, casi $40 millones para quienes llegan a 16avos, más de $53 millones en octavos de final, $66,6 millones a los vencedores de cuartos de final y $106,5 millones a los finalistas. Finalmente, el campeón se lleva otro cheque de $200 millones.
Si el ganador de la Copa Argentina es de Primera División sumaría $496.600.000 (unos u$s360 mil al valor actual), mientras que si llegó del Ascenso se quedará con $493.900.000.
La AFA en sus torneos regulares durante 2025 otorgó u$s500 mil para Platense (campeón del Torneo Apertura) y el mismo valor para Estudiantes LP (vencedor del Clausura) más el 70 % de lo recaudado en las finales realizadas en estadios neutrales y con ambas parcialidades.
Además, durante el año pasado la AFA entregó al campeón de la Copa Argentina (Independiente Rivadavia de Mendoza) una cifra superior a los $365 millones (más de 151 millones corresponden por ganar el título).
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