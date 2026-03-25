Cuánto ganará el campeón de la Copa Argentina 2026

La presente edición del torneo más federal del país tiene previsto una suma que llegaría a los u$s360 mil para el campeón.

Se conocieron los premios monetarios para la presente edición de la Copa Argentina.

La mesa directiva del Comité Ejecutivo de la AFA dio a conocer los premios que repartirá la actual edición de la Copa Argentina.

El certamen federal que se encuentra disputando su 14ta. edición entregará un boleto a la Copa Libertadores 2027 y $200.000.000 para el campeón, unos u$s150 mil al cambio vigente.

Los clubes clasificados (64 equipos) recibieron más de $12 millones para los de 1era división o más de 9 millones si provienen del Ascenso.

Además los clasificados a 32avos reciben más de $18 millones, casi $40 millones para quienes llegan a 16avos, más de $53 millones en octavos de final, $66,6 millones a los vencedores de cuartos de final y $106,5 millones a los finalistas. Finalmente, el campeón se lleva otro cheque de $200 millones.

Si el ganador de la Copa Argentina es de Primera División sumaría $496.600.000 (unos u$s360 mil al valor actual), mientras que si llegó del Ascenso se quedará con $493.900.000.

La AFA en sus torneos regulares durante 2025 otorgó u$s500 mil para Platense (campeón del Torneo Apertura) y el mismo valor para Estudiantes LP (vencedor del Clausura) más el 70 % de lo recaudado en las finales realizadas en estadios neutrales y con ambas parcialidades.

Además, durante el año pasado la AFA entregó al campeón de la Copa Argentina (Independiente Rivadavia de Mendoza) una cifra superior a los $365 millones (más de 151 millones corresponden por ganar el título).