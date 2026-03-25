Los salarios registrados cayeron fuerte contra la inflación y pierden 7,9% del poder adquisitivo en la era de Javier Milei

Los salarios registrados subieron 2% en enero, mientras que la inflación fue del 2,8% en ese mes, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) . De esta manera, marcaron su quinta caída mensual consecutiva de poder adquisitivo, acumulando un baja del 7,9% real en el gobierno de Javier Milei .

Entre los registrados, los salarios que más cayeron fueron los públicos, que solo avanzaron 1,8%, marcando una pédida de 1,04% del poder adquisitivo; mientras que los privados escalaron 2,1% y recortaron 0,73% real de su poder de compra, según el cálculo de Ámbito en base a datos oficiales de INDEC .

En medio de esta fuerte caída de los salarios, el consumo no levanta cabeza : se hunde 6,3% en febrero entre los diferentes canales de ventas, según la consultora Scentia; mientras que, a la par, la mora en las familias no para de crecer se ubica en máximos de más de 20 años.

La morosidad en las familias alcanzó el 10,6% en entidades bancarias, según datos oficiales del Banco Central (BCRA) . Aunque el dato más alarmante está por fuera del sistema tradicional, debido a que en las entidades no financieras la irregularidad ya supera el 27% y comienza a golpear con dureza en las fintech .

En paralelo, el desempleo se disparó del 6,4% al 7,5% en el cuarto trimestre de 2025 , que representó una suba de 1,1 puntos porcentuales (p.p.) frente al mismo período del año anterior, según datos oficiales de INDEC. Además, en el mercado laboral se dio un aumento de la informalidad en torno a 1 p.p. (42% en el cuarto trimestre 2024 vs. 43% en el cuarto trimestre de 2025), mientras que la formalidad del empleo pasó del 57,8% al 56,9% (-0,9 p.p.).

Caída de salarios

La variación interanual de los salarios también fue negativa: los públicos avanzaron 30% contra una inflación de 32,4% y sufrieron una pérdida de 1,79% del poder adquisitivo. Los privados en el último año tuvieron un peor desempeño, ya que avanzaron 28,5% y padecieron un desplome de 2,93% real.

Sin embargo, en el gobierno de Javier Milei los salarios públicos fueron los que más sufrieron el ajuste: se desplomaron un 17,89% real, mientras que los privados tuvieron una pérdida menor, en torno al 2,3% real.

salarios luis campos

"En el mediano plazo la caída salarial es dramática", enfatizó el economista Luis Campos, al mismo tiempo que destacó que los haberes se encuentran en su nivel más bajo de las últimas dos décadas, "sacando los primeros meses de 2024". "Contra los picos de fines de 2017 el retroceso es de entre el 21% (sector privado) y el 35% (sector público)", afirmó.

De cara a marzo, la inflación continúa presionada por el aumento del petróleo, así como también por la suba de las tarifas de servicios y transporte, con lo cual se prevé que se mantenga en torno al 3%.