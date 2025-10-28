Riesgos y seguros, lo que toda empresa necesita saber







FANDOM de Seguros se suma al ciclo Ámbito Debate para abrir el diálogo entre la industria aseguradora y las empresas argentinas. El evento podrá verse este miércoles a las 10.30 en el canal de Youtube de Ámbito.

Este miercoles a las 10.30 llega una nueva edición de Ámbito Debate. Mariano Fuchila

FANDOM de Seguros, el principal streaming periodístico especializado del sector asegurador, se sube a la conversación de Ámbito Debate para abrir el diálogo entre la industria aseguradora y las empresas argentinas.

Este miércoles 29 de octubre a partir de las 10.30 hs en el canal de YouTube de Ámbito, se estrena “Riesgos y Seguros, lo que toda empresa necesita saber”, un episodio clave sobre gestión de riesgos y estrategias de coberturas, moderado por la periodista especializada Eliana Carelli, conductora de FANDOM de Seguros.

El seguro en la economía y los negocios El encuentro comenzará a las 10.30hs con un diálogo entre Fernando Zack, Presidente de Provincia ART; Mariano Nimo, Gerente General de Afianzadora Latinoamericana; y Lisandro López, Gerente General de Providencia Seguros, para dimensionar el peso estratégico del seguro en la economía de nuestro país y en el desarrollo de los negocios.

Por su parte, José M. Aramburu, Director Comercial de Grupo Asegurador Paraná, y Jimena Baigorria, Gerente Comercial Sector Privado de IAPSER Seguros, repasarán la propuesta de valor del mercado asegurador para el segmento corporativo. En el segmento “El productor asesor, un aliado de las pymes”, Ana Belén Leyva, Prosecretaria de AAPAS, y Pablo Díaz, Gerente de Productores y Negocios Masivos de VISRED, compartirán claves sobre solvencia, infraseguro y responsabilidad civil que colaboran con el mejor aseguramiento de las empresas.

ART, juicios y seguros de cese laboral A continuación, habrá un segmento con temas más específicos, de sumo interés para los empresarios. Por un lado, Mara Bettiol, Presidenta de UART (Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo) planteará la problemática de la judicialidad en Riesgos del Trabajo.

Por otro, María Laura Domínguez, Gerente Técnica H&B de WTW, hará foco en estrategias de prevención: todo lo que un empresario puede hacer para anticiparse y evitar juicios. Seguidamente, Ezequiel Basile, Director Comercial Corporativo de LIFE Seguro, expondrá el menú de seguros corporativos obligatorios y voluntarios de Vida y Retiro, junto a Irene Capusselli, Presidenta de AVIRA Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina, quien dará detalles de lo que se puede esperar del Seguro de Cese Laboral. Mapas de riesgos, innovación y cambio cultural El último tramo del evento, repasaremos un mapa de riesgos generales y las claves para que las empresas argentinas no pierdan competitividad, de la mano de Sebastián Tobio, Líder Risk Consulting Cono Sur de Marsh. Además, Nazarena Treveset, Presidenta de IRMA, Insurance & Risk Management Association, y Sofía Poehls, Directora LEARISK, entregarán a la audiencia herramientas concretas para detectar y gestionar riesgos. Hablaremos con ellas de la falsa seguridad y de la matriz de riesgos como ejercicio de parar para dimensionar y priorizar. Finalmente, el episodio cerrará con la mirada puesta en el futuro de las empresas: Valeria Forte, Directora Líder de Business & Transformation de KPMG Argentina, compartirá una visión muy novedosa de la innovación en relación con el cambio cultural, repasando los desafíos que enfrentan las empresas para la adopción de nuevas tecnologías y formas de trabajo y aportando consejos estratégicos para hacerlo de forma exitosa. El encuentro estará auspiciado por AAPAS (Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros), Grupo Asegurador Paraná, IAPSER Seguros, Provincia ART, Providencia Seguros, Sancor Seguros y VISRED. Todo esto sucederá este miércoles 29 de octubre a partir delas 10.30 hs en el canal de YouTube de Ámbito.