Ámbito Debate y un evento apuntado al futuro: Innovación e Inteligencia Artificial

La nueva entrega del ciclo se desarrollará el miércoles desde las 9.15. Participarán ejecutivos de importantes compañías, quienes compartirán su visión sobre la actualidad, los desafíos y oportunidades que identifican y las expectativas para lo que viene.

Ámbito Debate presenta un nuevo evento dedicado a la Innovación y la Inteligencia Artificial, un espacio diseñado para que las empresas compartan sus avances en el área, así como también los desafíos y oportunidades que identifican en el país, sus proyectos actuales y su visión sobre el futuro.

La nueva entrega del ciclo será el miércoles a las 9:00 en el Auditorio Dow Argentina y se podrá seguir en vivo a través del canal de YouTube de Ámbito y por la web de Ámbito . También las notas subsiguientes, con todo el desarrollo y sus repercusiones.

La jornada se dividirá en tres paneles, en los que referentes de los sectores automotriz , farmacéutico , químico y tecnológico , entre otros, darán a conocer las principales iniciativas de sus organizaciones en referencia a la innovación y la Inteligencia Artificial, dos tópicos que ocupan las horas de los principales ejecutivos del país.

El panel de apertura será moderado por el jefe de Redacción de Ámbito, Ariel Basile . Participarán del mismo el CTO de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), Federico Larrory ; la Chief Data Analytics Office en Naranja X, Gisele Cabrera ; Gerente de Sistemas de Mercedes Benz Camiones y Buses, Ignacio Bidart ; y el director de operaciones de Philip Morris Argentina, Diego Martínez.

En tanto, el segundo panel estará a cargo de la periodista económica Nazarena Lomagno, quien entrevistará a la directora de Investigaciones Clínicas de MSD, Diana Zubiri ; la Channel Sales Manager Argentina, Paraguay, Uruguay & Bolivia de Motorola Solutions, Sebastian Osterc; y la directora de Soluciones Industriales de Dow para Región Sur, Beatriz Nieto .

Zubiri hará énfasis en cómo se desarrolla la innovación farmacéutica y en el rol de los estudios clínicos para transformar descubrimientos científicos en tratamientos innovadores para los pacientes. También sobre el lugar estratégico que Argentina ocupa para MSD y la inversión de u$s67 millones que la empresa realizó el año pasado en el país, entre otros temas.

A su turno, Osterc hablará sobre la historia de innovación de Motorola Solutions, compañía con casi 100 años y 30 de presencia en Argentina, respecto a cómo se integra la IA en los diversos productos de la firma. Asimismo, repasará los hitos en innovación.

Nieto, en tanto, dialogará sobre los desafíos que enfrenta Dow para alimentar a una población creciente, impulsar la transición energética y hacer un uso cada vez más eficiente de los recursos, en una trayectoria de más de 125 años de experiencia y presencia global, que les permite combinar escala, conocimiento técnico y cercanía con las necesidades de cada mercado.

Por último, Ariel Basile moderará el panel de cierre, en el que disertarán Atilio Lucarelli, Gerente de Data de BBVA Argentina; Maximiliano Ignaciuk, Chief Information Officer (CIO) de BYMA; y Pablo Fiuza, Presidente de la Cámara de la Industria Argentina de Software.

Lucarelli explicará qué prioridad le da el banco a proyectos de innovación que impliquen costos altos y haya que hacer. Asimismo, pondrá en qué significa llevar una plataforma de datos a la nube, cómo se pasa de proyectos aislados a capacidades reutilizables y cómo se combina escala global con necesidades locales.

Por su parte, Ignaciuk compartirá su expertiz sobre el contexto del mercado de capitales, la evolución de la infraestructura del mercado de capitales argentino y el Contexto tecnológico. También analizará sus proyecciones y se referirá a BYMA clearing.

De esta manera, Ámbito Debate promueve el intercambio entre algunas de las principales compañías del país, con el objetivo de conocer las inquietudes, miradas y perspectivas respecto al país y su futuro desde sectores clave.

Agenda

9.15 hs - Panel 1

Federico Larrory , CTO de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA)

, CTO de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) Gisele Cabrera , Chief Data Analytics Office en Naranja X

, Chief Data Analytics Office en Naranja X Ignacio Bidart , Gerente de Sistemas de Mercedes Benz Camiones y Buses

, Gerente de Sistemas de Mercedes Benz Camiones y Buses Diego Martínez , Director de operaciones de Philip Morris Argentina

, Director de operaciones de Philip Morris Argentina Modera: Ariel Basile

10.15 - Panel 2

Diana Zubiri , Directora de Investigaciones Clínicas de MSD

, Directora de Investigaciones Clínicas de MSD Sebastian Osterc , Channel Sales Manager Argentina, Paraguay, Uruguay & Bolivia de Motorola Solutions

, Channel Sales Manager Argentina, Paraguay, Uruguay & Bolivia de Motorola Solutions Beatriz Nieto , Dir. De Soluciones Industriales de Dow para Región Sur

, Dir. De Soluciones Industriales de Dow para Región Sur Modera: Nazarena Lomagno

11.00 - Panel 3