Karina Milei encabezó en Chaco una cumbre con provincias para coordinar medidas ante el "Súper Niño"

Del encuentro también participaron los ministros Diego Santilli y Alejandra Monteoliva y los gobernadores Leandro Zdero y Juan Pablo Valdés, de Corrientes. Temor ante el impacto del fenómeno climático.

Ek encuentro se dio en el marco del II Consejo Regional de Seguridad Interior.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei ; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli ; y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva , encabezaron este lunes en Resistencia, Chaco, una jornada de coordinación destinada a fortalecer el trabajo conjunto entre la Nación y las provincias frente al fenómeno del "Super Niño".

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Del encuentro también participaron los gobernadores del Chaco, Leandro Zdero ; de Corrientes, Juan Pablo Valdés ; el ministro del Interior de la República del Paraguay, Enrique Riera Escudero ; el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, Eduardo Menem ; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández .

En el marco del II Consejo Regional de Seguridad Interior, el director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie, expuso los principales lineamientos del Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, una estrategia orientada a reforzar la articulación entre la Nación, las provincias y los municipios para anticipar y responder de manera coordinada ante inundaciones y otros eventos asociados al fenómeno El Niño.

El Plan contempla acciones de planificación preventiva, monitoreo permanente y coordinación operativa, integrando el trabajo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto Nacional del Agua (INA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME) , con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones basada en información científico-técnica y optimizar la respuesta ante posibles emergencias.

Actualmente, las condiciones del fenómeno El Niño ya se encuentran presentes y los modelos climáticos prevén una probabilidad cercana al 100% de que continúe durante los próximos meses, con una intensificación prevista hacia la primavera.

De la cumbre también participaron representantes de Paraguay.

Frente a este escenario, el Gobierno Nacional viene desarrollando una estrategia de preparación anticipada junto a las provincias de la Cuenca del Plata mediante reuniones de coordinación, el desarrollo del Tablero ENOS del SINAME para el monitoreo en tiempo real, la elaboración de modelos de riesgo para municipios y la capacitación de equipos para fortalecer la respuesta federal.

La jornada contó, además, con la participación de autoridades de la Agencia Federal de Emergencias, ministros provinciales, representantes de las Fuerzas Federales y equipos técnicos, quienes avanzaron en la coordinación de acciones para fortalecer la preparación frente a los posibles impactos del fenómeno El Niño en la región.

Diego Santilli, Juan Pablo Valdés, Karina Milei, Lenadro Zdero y Eduardo "Lule" Menem.

Qué es el "Súper niño"

El “Super El Niño” una versión particularmente intensa de uno de los fenómenos climáticos más influyentes del planeta.

Los especialistas todavía siguen analizando datos oceánicos y atmosféricos para confirmar la magnitud del evento. Aun así, varios indicadores muestran temperaturas del océano Pacífico mucho más elevadas de lo habitual, algo que suele anticipar cambios importantes en el clima global.

El fenómeno de El Niño forma parte del llamado ENOS, el sistema de interacción entre océano y atmósfera en el Pacífico ecuatorial. Se produce cuando las aguas superficiales del océano se calientan más de lo normal durante varios meses consecutivos.

Ese aumento de temperatura altera la circulación atmosférica y modifica patrones climáticos en distintas regiones del mundo. Dependiendo de su intensidad, puede provocar lluvias extremas, sequías prolongadas, olas de calor y cambios fuertes en las temporadas agrícolas.

Cuando los científicos hablan de “Super El Niño”, se refieren a episodios especialmente intensos, con anomalías térmicas muy superiores al promedio. No es una categoría oficial única, pero sí un término bastante usado para describir eventos excepcionales.

En América del Sur, El Niño suele estar asociado a mayores precipitaciones en zonas del centro y noreste argentino, Uruguay y el sur de Brasil. Aunque cada episodio tiene particularidades, históricamente hubo inundaciones, crecidas de ríos y tormentas severas vinculadas a fases intensas del fenómeno.