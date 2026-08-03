El dólar inicia agosto con mayor calma tras alejarse de los $1.500: qué factores seguirá de cerca el mercado

El tipo de cambio mayorista cerró julio en $1.485 luego de tres bajas consecutivas y volvió a quedar por debajo de la inflación mensual. Los operadores esperan una semana clave para confirmar si el Gobierno priorizará la estabilidad cambiaria o permitirá una mayor flexibilidad del dólar.

El mercado cambiario comienza agosto con un escenario de mayor estabilidad luego de que el dólar oficial mayorista retrocediera en las últimas ruedas de julio y cerrara el mes en $1.485 , tras acumular tres jornadas consecutivas de bajas. De esta manera, la cotización terminó prácticamente sin cambios en el mes, con un avance de apenas $3 (0,2%) , muy por debajo de la inflación estimada por las consultoras privadas.

La moderación del tipo de cambio dejó atrás las tensiones observadas durante la primera parte de julio, cuando el mayorista llegó a acercarse a los $1.500. En la última semana del mes, la cotización acumuló una caída de $12 , revirtiendo parte de la suba de $19 registrada en la semana previa.

En el segmento minorista, el dólar del Banco Nación finalizó julio en $1.510 para la venta, mientras que el promedio informado por el Banco Central se ubicó en $1.511,12 . El dólar blue, por su parte, cerró en $1.560 , luego de retroceder $5 en la última rueda del mes.

La desaceleración del dólar coincide con una menor participación del Banco Central en el mercado. El viernes, al mantenerse el tipo de cambio por debajo de los $1.500, la autoridad monetaria no realizó compras netas de divisas , interrumpiendo una racha de 135 ruedas consecutivas de intervención .

En paralelo, el promedio diario de compras cayó hasta u$s 45 millones durante la última semana de julio, muy por debajo de los u$s 106 millones diarios registrados durante el mes en su conjunto, una señal de que el foco oficial pasó a concentrarse en contener la volatilidad cambiaria.

Los analistas consideran que el mercado buscará determinar en las próximas jornadas si esta menor intervención responde a un cambio transitorio o al inicio de una nueva estrategia cambiaria.

"Superado el efecto de los vencimientos de las Lelink, el dólar mayorista volvió a estabilizarse cerca de los $1.490, acompañado por una recuperación de las tasas cortas que vuelve a hacer atractivas las colocaciones en pesos para algunos inversores tácticos", señaló Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

En la misma línea, desde Adcap Grupo Financiero sostuvieron que, si bien el Banco Central continúa favoreciendo un esquema de mayor flexibilidad cambiaria, la prioridad sigue siendo consolidar el proceso de desinflación, por lo que no descartan que vuelvan a utilizarse herramientas de intervención si aumenta la volatilidad internacional.

El mercado se pregunta si el BCRA cambió su estrategia de comrpa de reservas

El respaldo del frente externo

Los analistas también destacan que la estabilidad cambiaria continúa respaldada por la mejora del sector externo. Durante el primer semestre, la balanza comercial acumuló un superávit de u$s13.923 millones, superando incluso el resultado de todo 2025. A ello se suma un cambio estructural en la composición del ingreso de divisas, impulsado por el crecimiento de las exportaciones de energía y minería, que reducen la dependencia estacional del agro.

En paralelo, el financiamiento corporativo continúa mostrando dinamismo. Según Cohen Aliados Financieros, las emisiones de obligaciones negociables en dólares alcanzaron u$s8.285 millones durante el primer semestre, consolidándose como el principal instrumento de financiamiento para las empresas.

Además, según información de Cocos Capital, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires mantuvieron un fuerte acceso al mercado internacional de deuda. Desde noviembre de 2025 colocaron cerca de u$s4.900 millones, mientras el Gobierno nacional continúa sin regresar al mercado voluntario de crédito.

Con este escenario, la evolución del dólar durante la primera semana de agosto estará condicionada tanto por la estrategia oficial como por la agenda internacional, especialmente los datos económicos de Estados Unidos, que podrían volver a influir sobre las expectativas de tasas de interés y el comportamiento de los mercados emergentes.