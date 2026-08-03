Qué pasará con el dólar en 2027: un gurú de la city lanzó su vaticinio + Agregar ámbito en









El analista Salvador Di Stéfano, uno de los gurúes más escuchados de la City, pronosticó el valor del dólar en los próximos meses, en especial el dólar blue.

El analista Salvador Di Stéfano, uno de los gurúes más escuchados de la City, pronosticó el valor del dólar en los próximos meses, en especial el dólar blue.

Salvador di Stéfano, analista financiero conocido como el “Gurú del Blue", analizó el panorama cambiario y pronosticó que sucederá con una variable vital para la economía argentina, cómo es el dólar blue.

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En una entrevista radial, Di Stefano puso énfasis en la visita del FMI y la definió como “satisfactoria”. Además, agregó que “Argentina viene cumpliendo con el equilibrio fiscal, la capitalización del Banco Central y la acumulación de reservas que le permite tener el flujo para pagarle la deuda al Fondo”.

El analista financiero descartó una desaceleración en la acumulación de reservas y subrayó que julio fue un mes de compras activas para el BCRA. Hacia adelante, se mostró optimista: "De cara a los próximos meses todavía queda mucha mercadería de materia prima agrícola: soja, trigo, maíz por vender. Con lo cual, creo que el flujo de dólares va a seguir siendo importante".

El dólar blue es la variable vital y se proyecta una suba. Pese al optimismo sobre las reservas, el economista encendió una luz amarilla respecto al comportamiento de los ahorristas: "La gente sigue mirando con desconfianza y sigue comprando dólares a pesar de que el billete aumentó solo un 8% en el último año frente a una inflación del 33%", advirtió.

A su vez, recordó que el dólar blue subió un 60% desde que asumió el gobierno libertario, mientras que la inflación acumulada fue del 300%. Para Stéfano, esta evolución sugiere que los ahorristas están perdiendo “un poder de compra” de forma significativa.

El Gurú del Blue anticipó a cuánto llegará el dólar en 2027 Por otra parte, Di Stefano abordó los dichos de Adrián Ravier sobre un dólar a 1800 pesos y explicó que este valor es una proyección racional basada en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). En ese marco, subrayó: "¿tendría que haber dado el número el vocero? No, porque en la Argentina te sacan de contexto. ¿Es una barbaridad lo que dijo? En absoluto, es muy racional que de acá a 12 meses puede estar a $ 1800, sería que el dólar acompañe la inflación″. Stéfano concluyó vender dólares en lugar de comprarlos, apostando a activos reales o financieros. El analista aplicó la fórmula matemática sobre el valor del dólar mayorista actual, que ronda los $ 1500. Al proyectar la inflación esperada del 22,2%, el resultado se ubica en $ 1830. Así, estimó que, siguiendo la proyección inflacionaria, el tipo de cambio actual “tendría que ubicarse entre los 1800 y 1900 pesos” en un plazo de un año. Stéfano concluyó vender dólares en lugar de comprarlos, apostando a activos reales o financieros. “Guardar los dólares no sirve para nada, eso es del precámbrico. Conviene tener un bono soberano argentino que te va a dar una una rentabilidad, una tasa de interés“, completó.