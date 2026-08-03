Cómo cobrar el extra de $250.000 de la ANSES en agosto

El beneficio puede superar los $260.000 por pareja en agosto, pero solo se paga si el trámite se realiza dentro del período previsto por ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) mantiene vigente durante agosto una prestación de pago único destinada a trabajadores registrados y otros beneficiarios del sistema de asignaciones familiares. Con la actualización de los montos correspondiente al mes, el ingreso alcanza los $263.432 cuando se reúnen los requisitos exigidos por el organismo.

Se trata de la Asignación por Matrimonio . A diferencia de otras prestaciones, este dinero no se deposita automáticamente. Para recibirlo es obligatorio iniciar el trámite ante ANSES dentro del plazo establecido por la normativa y acreditar que se cumplen las condiciones laborales, económicas y administrativas previstas para esta asignación.

El beneficio forma parte de las Asignaciones de Pago Único (APU), que también incluyen los pagos por nacimiento y adopción . Antes de solicitarlo, ANSES recomienda verificar que los datos personales y los vínculos familiares estén correctamente registrados en la base del organismo para evitar demoras durante la evaluación del expediente.

El pago está dirigido a quienes contrajeron matrimonio civil y pertenecen a alguno de los grupos alcanzados por la normativa vigente. Según la información oficial de ANSES, pueden acceder trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, beneficiarios de la Prestación por Desempleo, personas que cobran a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) y titulares de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra.

El trámite puede realizarse por Atención Virtual o de forma presencial en una oficina del organismo con turno previo. En ambos casos es necesario que el matrimonio figure acreditado en la base de datos de ANSES y que los datos personales de ambos cónyuges estén actualizados.

Una vez presentada la documentación, el organismo analiza el cumplimiento de los requisitos antes de autorizar el pago. Si ambos integrantes de la pareja reúnen las condiciones, cada uno puede percibir $131.716, lo que permite superar los $260.000 entre los dos durante agosto.

Requisitos e ingresos máximos para acceder a la Asignación por Matrimonio

Además de pertenecer a alguno de los grupos habilitados, los solicitantes deben respetar los topes de ingresos establecidos por ANSES para el mes en que ocurrió el matrimonio. Para agosto de 2026, el ingreso del grupo familiar no puede superar $6.069.688, mientras que ninguno de los integrantes puede registrar ingresos individuales superiores a $3.034.844. Si alguno de esos límites es excedido, la asignación no corresponde.

En el caso de los trabajadores en relación de dependencia, también se exige contar con una antigüedad mínima y continuada de seis meses al momento del matrimonio. El organismo recuerda además que el monto de esta prestación se actualiza periódicamente junto con el resto de las asignaciones familiares, por lo que el valor puede modificarse en función de los incrementos establecidos por la movilidad vigente.

Plazos y tiempos límites para pedir los $250.000

La normativa establece que la solicitud puede presentarse desde que se cumplen dos meses del matrimonio y hasta un máximo de dos años desde la fecha del casamiento. Antes de ese plazo inicial no es posible gestionar la asignación y, una vez vencido el límite de dos años, el beneficio deja de poder reclamarse. Ese período es el mismo para todos los grupos alcanzados por la prestación y no cambia según la modalidad en que se presente la documentación.

Por eso, se recomienda no esperar hasta último momento para iniciar el trámite y verificar previamente que toda la información personal esté actualizada. De esa manera se reducen las posibilidades de observaciones o demoras durante la evaluación del expediente.

Qué hacer si vence el plazo de 2 años para reclamarlo

Si transcurren dos años desde la fecha del casamiento sin haber iniciado el trámite, el derecho a percibir ese pago único caduca. En ese escenario, el organismo no prevé un procedimiento para rehabilitar automáticamente la solicitud ni permite presentar un nuevo expediente fuera del período establecido. Por esa razón, es fundamental respetar el plazo previsto por la normativa vigente.

Quienes tengan dudas sobre la fecha de su matrimonio registrada en ANSES o sobre el estado de sus datos personales pueden ingresar a Mi ANSES o consultar en una oficina del organismo antes de que venza el período habilitado. Ahí también es posible verificar si los vínculos familiares fueron correctamente incorporados a la base de datos y corregir cualquier inconsistencia que pudiera impedir el cobro de la asignación.