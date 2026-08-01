Dólar: se pone a prueba el techo de $1.500 entre el fin de la racha compradora del BCRA y vencimientos de Lelink

Desde la city advirtieron que esta semana, en el mercado cambiario, se vio una señal muy clara: el Banco Central (BCRA) no quiere que el dólar oficial mayorista supere los $1.500 . Lo que sucedió fue que, mientras se aceleraban los fuertes vencimientos de Lelink , el Central decidió romper su racha compradora de divisas y salió a vender bonos en el mercado secundario. Un cambio de estrategia que, advierten, no está libre de consecuencias .

"Mientras se fijaba el A3500 final de la Lelink de julio, este martes el Central dio la señal más clara de que no quiere que el dólar suba por encima de $1.500: cortó una racha compradora de 135 ruedas en el spot mientras aceleraba ventas de Lelink" , alertaron desde la consultora 1816 , desde donde también indicaron que "esto es un mensaje contundente, más allá de que el miércoles haya vuelto a comprar para alcanzar los u$s2.000 millones en el mes" .

Así describieron la rueda del martes desde IEB : "La ausencia de compras respondió a la presión compradora de dólares producto del fixing de D31L6. De hecho, durante la rueda se vio una pared en los $1.500, lo que sugiere ventas del Tesoro u otro organismo público. Una señal que indicaría el valor del dólar que, por el momento, satisface al equipo económico".

Como el BCRA no quiere que el tipo de cambio de referencia para las Lelink sea demasiado alto , salió a vender bonos en el mercado secundario para absorber pesos y ofrecer a los inversores una cobertura frente a una eventual devaluación sin desprenderse de reservas . No obstante, el costo de esta estrategia es que acumula compromisos de deuda futuros que se vuelven más abultados y difíciles de refinanciar si el dólar oficial sube.

"No es una casualidad que fuera el martes el día en el que el Central dejó de comprar divisas: los últimos dos meses fueron los de mayores vencimientos de títulos dólar linked en lo que va del año y es probable que el 26 de agosto se fijen incluso más nominales de Lelink: hay u$s4.439 millones de vencimientos de D31G6 en circulación y deberían canjearse al menos u$s2.192 millones durante el mes próximo para que venzan menos Lelink a fin de agosto que las que amortizan hoy", detallaron.

Como resultado de meses de ventas de Lelink por parte del Central en el mercado secundario y del rolleo en canjes y licitaciones del Tesoro, estimaron que, incluyendo los nuevos bonos duales, hoy ya hay alrededor de u$s12.000 millones en letras y bonos atados al dólar en manos privadas, tras la liquidación de la subasta del miércoles. De ese total, unos u$s6.600 millones vencen durante el actual mandato presidencial.





El mercado informal volvió a marcar un máximo nominal.

Se cortó la racha compradora del BCRA: ¿cómo sigue la película?

Desde Grupo SBS también remarcaron este hecho como uno de los más importantes de la semana en materia cambiaria. "Con relación a las reservas y a la dinámica del saldo del BCRA en el MULC, esta semana tuvo la particularidad de que la autoridad monetaria cortó con la racha de 135 ruedas consecutivas con saldo comprador en el MULC, iniciada el 2 de enero y una de las más extensas de las que se tenga registro".

Aun así, remarcaron que la "película" del año y del mes sigue siendo positiva: el acumulado de 2026 asciende a u$s13.291 millones, mientras que el saldo de julio se ubica en u$s2.117 millones, por encima del mes previo. Además, el promedio diario de compras del mes, de u$s106 millones, supera tanto al de junio (u$s68 millones por día) como al promedio de todo 2026 (u$s96 millones diarios).

Dicho esto, el corte de la racha se dio en un contexto cambiario que "amerita seguimiento", remarcaron, ya que el dólar mayorista marcó un nuevo máximo nominal en la semana ($1.499,84 el martes), mientras que el CCL llegó a tocar los $1.600 en el intradiario. En ese marco, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y el CCL se ubicó en torno al 5,2%, aunque llegó al 6,5% durante la semana y luego retrocedió tras la licitación del Tesoro.

La conclusión a la que arriban es que "todo esto sigue marcando que, pese a la ausencia de episodios concretos de tensión cambiaria como los vividos en el ciclo electoral de 2025 o durante el gobierno anterior, las fuentes de demanda dolarizadora existen y cobrarán mayor fuerza a medida que nos adentremos en el ciclo electoral de 2027, siguiendo la 'regla' que Argentina mostró en los últimos años electorales".

Tasas: por qué se dispararon los plazos cortos

La fuerte absorción de pesos tras la última licitación del Tesoro redujo la liquidez del mercado, elevó la tasa de caución y provocó un fuerte aplanamiento de las curvas soberanas en pesos. Ante este escenario, la mirada del mercado está puesta en si el Gobierno o el Banco Central intervendrán para inyectar liquidez o si, por el contrario, la escasez de pesos seguirá impulsando las tasas de muy corto plazo (1 día) hacia niveles no vistos desde principios de año.