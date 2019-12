Primer pacto de Alberto con gobernadores para aliviar cuentas provinciales en crisis

Ese será el escenario central de un show que también contempla reuniones satelitales, como la que ocurrirá en el Ministerio del Interior de Wado de Pedro con ministros de Economía provinciales, o la que tendrán los distritos mineros con el titular de esa cartera a nivel nacional, Alberto Hensel, exfuncionario del sanjuanino Sergio Uñac.

En rigor, la construcción del vínculo con los distritos comenzó ayer con el encuentro -adelantado por este diario- entre Fernández y los gobernadores radicales (¿Cambiemos?) Rodolfo Suarez (Mendoza), Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes). Luego se sumó una cumbre bilateral entre de Pedro y el porteño Horacio Rodríguez Larreta, el solitario mandamás del PRO. Los caciques UCR se mostraron conformes con la visita a la Casa Rosada, donde acordaron “darle herramientas al Presidente” y persuadir a los legisladores nacionales de sus distritos a que den quorum para tratar el paquete económico que llegará al Congreso. Además, en un mensaje que también apuntó a la Liga del PJ y afines que acompañó a Fernández en su campaña, se trazó la directiva de un vínculo sin premios ni castigos por el color político. También ayer se realizó la reunión de ministros de Desarrollo Social con Daniel Arroyo.

Relojes

En la tarde noche de ayer no había un acuerdo final por los horarios de las cumbres. Por cuestiones logísticas, la recepción a los gobernadores estuvo a punto de posponerse. La reunión de ministros de Economía estaba anotada en la agenda de algunos funcionarios a las 10, pero en la de otros a las 14. Resulta que también está pautada para la mañana una conferencia del titular de esa cartera nacional, Martín Guzmán.

Finalmente, los gobernadores estarán con Alberto F. para firmar una nueva addenda al Pacto Fiscal. Los funcionarios económicos de los mandatarios trabajan en el pulido de un borrador que adelantó ayer Ámbito.com y que incluye la suspensión de la rebaja de II.BB., entre otros puntos (ver nota en página 17). En verdad, los ministros provinciales habían puesto el tema en agenda sobre el cierre de la gestión de Mauricio Macri en el marco de la Comisión Federal de Impuestos. La caída de la recaudación, una merma en la coparticipación, dificultades para acceder al mercado de capitales, más otros recortes como los de subsidios al transporte o energía confeccionaron un combo en donde la rebaja de alícuotas podía hacer tambalear las cuentas. Por eso, el gesto de Alberto F. fue bien recibido por los gobernadores.

La reunión con los ministros tendrá asimismo a dos interlocutores nacionales que supieron estar del otro lado del mostrador: Silvina Batakis y Emiliano Estrada, 1 y 2 de la Secretaría de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior. Batakis comandó la economía bonaerense en la gestión de Daniel Scioli y Estrada hizo lo propio en Salta en la administración de Urtubey.

Además de puntear la addenda al Consenso Fiscal, la intención es aclarar, en especial a los distritos PJ, que la sintonía política no habilita a disparar el gasto para luego pedir auxilios financieros a Nación. De hecho, en Interior rogaban que se confirmara el encuentro de gobernadores, ya que una demora en la firma de la addenda por parte de los mandatarios podía retrasar la rúbrica por nuevos pedidos de los ministros. El principal, la reimplantación del Fondo Federal Solidario, más conocido como Fondo de la Soja. El aumento de las retenciones al agro generó en las provincias la fantasía del retorno de esa Bolsa destinada a financiar obras en los municipios. Sin embargo, no está en los planes de Nación conceder a ese pedido. Lo mismo respecto a mayores flexibilidades para cubrir déficit de cajas previsionales no transferidas a Nación. La intención es dejar claro que la situación es delicada y que no habrá recursos a discreción.

Mineros

En el encuentro de ayer con los radicales, el mendocino Suarez pidió a Fernández por dos puntos centrales para la provincia: minería y Vaca Muerta. El primer eje será parte de la discusión de las provincias mineras con Hensel. La mención de Suarez a esa cuestión es antes que un reclamo una buena noticia para el Presidente, ya que la reactivación del sector está en la mira nacional. Y, de hecho, la reunión con Hensel apuntará a encuadrar a Mendoza y Chubut en una normativa que permita la actividad. En el caso mendocino, tras el encuentro Suarez-Alberto, el PJ provincial dio muestras de que avalará el pedido del gobernador de modificar la ley que traba los desarrollos mineros, en tiempos en que el radical busca inyectar capitales en Potasio Río Colorado.

Asimismo, el tema petrolero estará en agenda. El gobernador neuquino Omar Gutiérrez (MPN) mantendrá encuentros con el Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, y representantes de empresas de hidrocarburos que operan en Vaca Muerta con el objetivo de que retomen la actividad en la formación y reincorporen trabajadores.