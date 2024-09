Alerta en la citricultura tucumana: hallaron en una finca al vector que transmite una enfermedad incurable

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SenasaAR/status/1829232609563685138&partner=&hide_thread=false En la época invernal los síntomas del HLB, la enfermedad más grave de los cítricos , se hacen más visibles. pic.twitter.com/assADNTzU4 — Senasa Argentina (@SenasaAR) August 29, 2024

De acuerdo al empresario, aunque en las próximas tres semanas se terminará la cosecha y se sabrán los números finales, se espera una caída de un 35% en la exportación de fruta fresca, en donde hay una 12.000 hectáreas sobre las que se desconoce todavía cuáles será su destino el año próximo, pues se trata de fincas en virtual estado de abandono. "Es más barato dejar los limones en las plantas, en vez de cosecharlos", explicó.

Consultado sobre el origen del descenso en los volúmenes de exportación, indicó que hay factores múltiples, que van desde el endurecimiento de los requisitos fitosanitarios hasta medidas de defensa comercial que imponen los países que son el destino de los limones de la región. En algunos casos, estas acciones son el resultado de lobbies proteccionistas que promueven que se levanten barreras para defender los productos locales, indicó.

"Si esta situación no se revierte, Tucumán camina directo a perder preponderancia en los productos industriales derivados del limón, como ya sucedió con la fruta fresca", aseveró. Para Padilla, "es imprescindible más que nunca que haya un espacio de consenso, como el que apoyé hace unos meses -la creación del Instituto para el Crecimiento y Fomento del Limón (IFL)- que no avanzó y que la realidad demuestra que es necesario. Es una herramienta que permitiría, también con la participación del Estado, que se lleguen a acuerdos que la actividad privada por sí sola no consiguió", expresó. "Si no se actúa rápido, los que perderán serán los productores y dueños de empaques más chicos, será un sálvese quien pueda", agregó.

Menos fincas de limones

La crisis del sector se reflejó en los resultados del último trabajo del Grupo de Teledetección y SIG (Sistema de Información Geográfica) del INTA Famaillá, a través del procesamiento digital de imágenes satelitales. Según esos estudios, la superficie total con cítricos en Tucumán durante la campaña 2024 es de 42.317 hectáreas, es decir, registró una reducción del 7,52%, debido a que en 2023 la cifra fue de 45.759 hectáreas.

De acuerdo al análisis de los datos, la actividad citrícola tucumana se contrajo en 3.442 hectáreas y los departamentos en donde más se acusó ese impacto fueron Burruyacú, con un descenso de 1.145 ha; Tafí Viejo bajó en 525 ha y Chicligasta, con 408 ha. En el global, en todos los departamentos se registraron reducciones de entre un 4% y un 13%. "Hoy se están arrancando fincas con limones sin cosechar, es una pena y una señal de que el sector debe reconvertirse", sentenció Padilla. ¿Hacia dónde?, preguntó Ámbito. "Hay que generar productos industrializados, como la obtención de ácido cítrico de alta pureza y una solución de azúcares naturales, que tienen una alta demanda en la industria alimenticia y de bebidas, en todo el mundo", cerró.