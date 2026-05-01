Tucumán se anticipó a la Nación y sancionó su ley de Ficha Limpia: abarca a los tres poderes del Estado

La Legislatura aprobó por unanimidad la norma de transparencia institucional, que amalgamó proyectos de la Casa de Gobierno, del oficialismo legislativo y de la oposición. La discusión en comisiones había comenzado en noviembre de 2024.

Ficha Limpia fue aprobada por unanimidad en la Legislatura tucumana y su alcance es para los tres poderes del Estado.

La Legislatura de Tucumán sancionó por unanimidad la ley de Ficha Limpia en una sesión presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo, convirtiendo a la provincia en la novena jurisdicción del país en adoptar esta herramienta de transparencia institucional. La aprobación se produjo en un contexto nacional en el que La Libertad Avanza impulsa en el Congreso una iniciativa de similares características, pero Tucumán se adelantó al debate federal y ya cuenta con su propia norma. “Fijamos un valladar ético y moral alto, el más alto de la Argentina”, sostuvo la legisladora Carolina Vargas Aignasse, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

La ley, fruto de la unificación de seis proyectos parlamentarios y uno del Poder Ejecutivo, fue calificada durante el debate como la más severa y abarcativa del país, ya que no solo alcanza a cargos electivos, sino que también se extiende a designaciones en los tres poderes del Estado, municipios y comunas.

Miguel Acevedo, quien presidió la sesión y había impulsado de manera activa el tratamiento del proyecto desde marzo, destacó el carácter unánime de la votación como un hito para la agenda legislativa. “Es algo que veníamos debatiendo, que tuvo un amplio análisis, una exposición impecable de la presidenta de la comisión y que era una demanda no solo de la sociedad, sino también de muchos organismos y organizaciones de la provincia”, señaló el vicegobernador tras la sesión.

Acevedo subrayó además el compromiso de los presidentes de bloques, a quienes había solicitado “poner en agenda lo antes posible” el proyecto, al que describió como una de las prioridades de la gestión. La sanción se concretó tras meses de trabajo en comisiones, donde la iniciativa ingresada en noviembre de 2024 logró el consenso necesario para llegar al recinto.

FICHA LIMPIA EN TUCUMÁN Sancionamos la ley más rigurosa del país: más delitos incluidos y más cargos alcanzados. Un mensaje claro: el que tenga cuentas con la Justicia, no puede ocupar un cargo público. Menos discurso. Más transparencia. #FichaLimpia #Tucumán pic.twitter.com/qb0Eo3f1k7

Un valladar ético y moral alto

Como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales y miembro informante del dictamen, la legisladora Carolina Vargas Aignasse desglosó ante el pleno la complejidad técnica y ética de la norma. “Se realizó un exhaustivo análisis de los seis proyectos sobre este tema”, explicó y detalló que el texto final amalgamó las iniciativas del Poder Ejecutivo -con la firma del gobernador Osvaldo Jaldo- y de los legisladores Gerónimo Vargas Aignasse, José Macome, Silvia Elías de Pérez, Ricardo Bussi y Raquel Nievas, estos últimos de la oposición.

Vargas Aignasse aclaró que la ley establece un “valladar ético y moral alto” para el acceso a cargos públicos, con una inhabilitación que operará ante condenas por delitos graves contra la administración pública, la integridad sexual, el narcotráfico, la vida y la libertad, e incorporó expresamente a los deudores alimentarios. Precisó que el ámbito de aplicación abarca los tres poderes del Estado, incluyendo en el Ejecutivo hasta el rango de subdirector, entes autárquicos y la plana mayor de la Policía, además de autoridades municipales, comunales y sus secretarios habilitados.

Respecto de posibles colisiones con la Constitución provincial, explicó que la ley no puede actuar de manera automática sobre cargos con regímenes de remoción constitucionalmente establecidos —como los miembros del Tribunal de Cuentas—, sino que la condena en segunda instancia funcionará como disparador para activar juicios políticos o jury de enjuiciamiento, respetando así los procedimientos de destitución previstos en la carta magna local.

La legisladora también destacó la creación de un Registro Público Provincial de Ficha Limpia bajo la órbita del Ministerio de Gobierno y Justicia, con cláusulas transitorias que establecen 60 días para que el Poder Judicial remita la nómina de condenados y 120 días para que el registro esté operativo. “La vigencia de la ley será a partir de su promulgación y publicación, pero esto se refiere únicamente a la parte operativa de la conformación del registro”, aclaró.

Tucumán dio un paso importante

El legislador radical José Cano celebró la medida como un triunfo de la sociedad civil sobre la política partidaria. “Tucumán da un paso importante al sumarse a las provincias que ya cuentan con esta herramienta”, afirmó. Para Cano, la aprobación no es solo un logro legislativo, sino también el resultado tangible de una demanda ciudadana que recolectó más de 500.000 firmas en todo el país. “Es un camino correcto, pero quedan desafíos pendientes en el sistema electoral y en la regulación del financiamiento político”, advirtió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JCanoOK/status/2049884556111626582?s=20&partner=&hide_thread=false Tucumán da un paso importante con Ficha Limpia. Es el resultado del trabajo de la sociedad civil, del impulso del movimiento a nivel nacional con referentes como @gastonmarraOK y @Jota_Canelada , de las más de 500.000 firmas y del trabajo de legisladores sostenido durante años. — José Cano (@JCanoOK) April 30, 2026

Al igual que otras voces de la oposición, Cano señaló que Ficha Limpia debe complementarse con una Ley de Ética Pública y una reforma que incluya la Boleta Única, temas que quedaron fuera de la agenda parlamentaria actual.

El debate, que contó con la participación de la fiscal de Estado Gilda Pedicone en las reuniones previas de comisión, dejó en evidencia que la Ficha Limpia tucumana supera los alcances de otras provincias. Mientras que en jurisdicciones como Chubut, Mendoza o Córdoba la norma se limita a cargos electivos o a delitos específicos, la ley sancionada en Tucumán “pasó las fronteras de los cargos electivos” para incluir a toda la estructura estatal, con condena en segunda instancia como requisito y un catálogo ampliado de delitos inhabilitantes.

Puntos clave de la ley

Unanimidad legislativa : oficialismo y oposición aprobaron la norma.

: oficialismo y oposición aprobaron la norma. Alcance ampliado : cargos electivos y designaciones en los tres poderes, municipios y comunas.

: cargos electivos y designaciones en los tres poderes, municipios y comunas. Delitos inhabilitantes : corrupción, narcotráfico, delitos contra la vida, integridad sexual, libertad, administración pública y deudores alimentarios.

: corrupción, narcotráfico, delitos contra la vida, integridad sexual, libertad, administración pública y deudores alimentarios. Registro Público Provincial: bajo el Ministerio de Gobierno y Justicia, operativo en 120 días.

Tucumán se convirtió con esta norma en la novena provincia argentina en sancionar la Ley de Ficha Limpia. Las otras jurisdicciones que ya la tienen son Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan, Santa Fe, Río Negro y Córdoba.