A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, se conoce el veredicto contra su exnovio Cesar Soto

La Justicia acusó a Soto de estrangularla por celos cuando volvía de bailar. Además, se descartó la hipótesis "del poder", que consideraba la participación de terceros vinculados a la política tucumana.

Paulina fue estrangulada y asesinada en 2006 cuando volvía de bailar y la Justicia apuntó contra su ex por celos.

Después de 20 años del asesinato de Paulina Lebbos, este miércoles se conocerá el veredicto contra su exnovio César Soto. El hombre está acusado de haberla asesinado en 2006 por celos y la Justicia descartó la hipótesis "del poder" , que consideraba la participación de terceros, vinculados a la política, en el crimen o su encubrimiento.

El fiscal Carlos Sale acusó al hombre de haberla estrangulado en la propia casa del victimario, en la calle Estados Unidos al 1200, tras una supuesta pelea por celos. De acuerdo con la acusación, Soto salió de su trabajo en la zona del Casino y se encontró con Paulina, que volvía de bailar. Por el hecho, pidió la pena máxima de prisión perpetua.

Durante el juicio oral, que comenzó el 9 de marzo, Sale hizo foco en los antecedentes violentos de Soto y apuntó contra el por homicidio agravado por alevosía . Además, el letrado desistió de acusar a Sergio Kaleñuk (hijo de Alberto , exsecretario privado de José Alperovich), al considerar que no hay pruebas de que haya participado en el homicidio, el descarte del cuerpo o el encubrimiento.

Con esta decisión, Sale dejó de lado la hipótesis de “los hijos del poder” y centró la responsabilidad en la pareja de Paulina. Al día de hoy, ya existen otras nueve condenas firmes por el encubrimiento institucional del crimen y las miradas están en el tribunal integrado por Fabián Fradejas, Gustavo Romagnoli y Luis Morales Lezica, que dará su veredicto .

Por su parte, la familia de Paulina presentó un planteo para que se declare la nulidad del alegato fiscal en lo referido a Sergio Kaleñuk . El padre de la víctima, Alberto Lebbos , sostuvo que la decisión de retirar la acusación fue “arbitraria e infundada”, ya que -según argumentó- no explica por qué la misma prueba que permitió llevar el caso a juicio dejó de ser suficiente en la instancia final.

cesar soto paulina lebbos Durante el juicio oral de marzo, Sale hizo foco en los antecedentes violentos de Soto y apuntó contra el por homicidio agravado por alevosía. Gentileza: La Gaceta

En un escrito de 38 páginas al que accedió el medio TN, la querella denunció una falta de información durante el proceso y aseguró que se vulneró su derecho a participar como víctima. Además, cuestionó el desarrollo del juicio por presuntas irregularidades y reclamó que el caso sea analizado con perspectiva de género y bajo estándares de “debida diligencia reforzada”.

En una entrevista, Alberto Lebbos aseguró que la decisión de la fiscalía de desvincularlo “no tiene explicación” ante las pruebas reunidas y sostuvo que existen elementos que ubican a Kaleñuk en la zona donde fue vista por última vez Paulina, junto a registros telefónicos y contradicciones en su declaración.

Lebbos también denunció una estructura de encubrimiento dentro del poder político en Tucumán y apuntó contra el Ministerio Público Fiscal: “Acá hay una maniobra de encubrimiento gigantesca, de protección a poderosos”, afirmó y adelantó que evalúan impulsar un pedido de juicio político contra el fiscal general Edmundo Jiménez, a quien acusó de “seguir protegiendo a este hijo del poder”.

Llega al país Pequeño J, el principal acusado por el triple femicidio en Florencio Varela

El acusado Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J, arribará este lunes a la Argentina tras ser extraditado desde Perú, en el marco de la investigación por el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela. Está señalado como el principal responsable de los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Fuentes judiciales confirmaron que el joven, de 20 años, llegará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y quedará a disposición del juez Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, quien lo indagará en las próximas horas.

La principal hipótesis sostiene que los crímenes se produjeron en el marco de una represalia vinculada al narcotráfico. Según la investigación, las víctimas fueron engañadas con la promesa de asistir a una fiesta en La Matanza, pero luego fueron trasladadas a una vivienda en Florencio Varela, señalada como base operativa de la organización.