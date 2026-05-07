Intendentes bonaerenses piden flexibilizar el Fondo de Emergencia Municipal para cubrir gastos corrientes

El FRICDe, foro que nuclea a jefes comunales de todos los partidos, presentó una nota en la Legislatura alertando por la crisis fiscal municipal y reclamó la libre disponibilidad de los fondos. La Cámara no descartó una nueva ley.

El Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y el Desarrollo (FRICDe) , que agrupa a jefes comunales bonaerenses de distintas fuerzas políticas, presentó este jueves una nota ante la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires en la que advierte sobre la gravedad del escenario fiscal que atraviesan los municipios y solicita que se autorice la libre disponibilidad de los recursos del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM) , creado por la Ley Provincial N° 15.561.

Desde la administración de Axel Kicillof aclararon que se trata de una ley, por lo que debe ser modificada por la Legislatura y no por el Ejecutivo. Además, aclararon que están de acuerdo con que los flujos sean de libre disponibilidad.

El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara (Unión por la Patria), junto al vicepresidente primero Alexis Guerrera (UxP) y los diputados Juan Pablo de Jesús (UxP), Rubén Eslaiman (FP), Diego Garciarena (UCR) y Alejandro Rabinovich (PRO), recibieron a los representantes del foro. Los intendentes Franco Flexas (General Viamonte), Javier Gastón (Chascomús) y Maximiliano Suescun (Rauch), presidente del FRICDe, encabezaron la delegación comunal.

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Qué reclaman los intendentes

En la nota presentada, los jefes comunales describieron "la gravedad del escenario fiscal" que enfrentan, caracterizado por una marcada caída de los ingresos, el incremento de los costos operativos y la creciente dificultad para afrontar en tiempo y forma el pago de salarios y la prestación de servicios esenciales. El documento remarca que el diagnóstico "es transversal a las distintas realidades territoriales y no distingue signos políticos".

Los firmantes señalan que el deterioro de la actividad económica -con diez meses consecutivos de caída en la industria y el comercio- impacta directamente sobre la recaudación municipal y los recursos coparticipables, generando un desfasaje creciente entre ingresos y gastos corrientes. En ese contexto, muchos municipios recurrieron a mecanismos extraordinarios de financiamiento de corto plazo para cumplir sus obligaciones básicas, "situación que no resulta sostenible en el tiempo", según el texto.

Cámara de Diputados bonaerense.jfif Desde la gobernación indicaron que la Legislatura debe flexibilizar el Fondo de Emergencia Municipal.

Frente a ello, solicitan que la Legislatura autorice a los municipios a decidir el destino de los fondos del FEFIM. El fondo, reglamentado en abril por el gobernador Axel Kicillof mediante el Decreto 358/26, establece actualmente que el 70% de los recursos se distribuye entre los municipios según el Coeficiente Único de Distribución (CUD) -con libre disponibilidad- mientras que el 30% restante se destina a programas específicos de infraestructura, transporte y cultura. Los intendentes piden que, con carácter "estrictamente excepcional", se habilite también ese 30% para gastos corrientes.

El fondo y su alcance

El FEFIM fue diseñado para regularizar atrasos de tesorería y financiar proyectos sociales, ambientales y de infraestructura en los 135 municipios bonaerenses. El fondo se nutre del equivalente al 8% de los recursos obtenidos por operaciones de deuda del Gobierno provincial, con un piso garantizado de $250.000 millones a transferirse en cinco tramos entre abril de 2026 y junio de 2027.

El Gobierno provincial ya giró $13.010 millones a los 135 distritos como primera cuota del FEFIM, aunque los intendentes reclaman que esos fondos sean de libre disponibilidad en su totalidad y no solo en el 70% que establece la ley.

El reclamo de los intendentes no es nuevo. Semanas atrás, representantes del Foro de Intendentes Radicales ya habían planteado el mismo pedido ante el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

El funcionario reconoció el planteo pero fue terminante: sostuvo que el Ejecutivo "no puede cambiar la ley" y ratificó que solo el 70% del FEFIM es de libre disponibilidad para los municipios. También recordó que cuando el Ejecutivo envió el proyecto de ley, el fondo estaba originalmente diseñado para ser 100% de libre disponibilidad, y que fue la Legislatura la que modificó ese punto al establecer el 30% con afectación específica.

En ese marco, el ministro Bianco señaló que el Poder Ejecutivo no se opone a una eventual modificación, aunque aclaró que cualquier cambio en el esquema debe ser tratado por la Legislatura bonaerense.

Próximos pasos

Durante el encuentro de este jueves se planteó la conformación de una mesa de trabajo conjunta entre representantes de la Cámara de Diputados, el Senado provincial, los municipios y el Poder Ejecutivo, con el objetivo de analizar la normativa vigente y explorar modificaciones posibles. Los legisladores incluso no descartaron la creación de una nueva ley que contemple las necesidades comunes a los 135 municipios bonaerenses, cuya emergencia económica quedó incorporada en la Ley Provincial N° 15.557 al sancionarse el Presupuesto 2026.

La nota cuenta entre sus firmantes a intendentes de fuerzas tan diversas como el Frente Renovador, la UCR y el PRO, lo que le otorga al reclamo un carácter multipartidario que sus impulsores destacaron como señal de la dimensión estructural del problema.