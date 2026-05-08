Reforma electoral: el Gobierno suma apoyos en las provincias y se entusiasma con eliminar las PASO

Por goteo, caciques aliados a Nación hicieron público su respaldo al proyecto del oficialismo. San Juan y Misiones, los casos más recientes. Diego Santilli prepara más encuentros con gobernadores.

Carlos Rovira manifestó su respaldo a la eliminación de las PASO. (Foto de archivo).

La reforma electoral que impulsa el oficialismo en el Congreso suma apoyos entre gobernadores dialoguistas y aliados, aunque su futuro todavía es difuso. Por goteo, caciques de distintas provincias se mostraron proclives a acompañar la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) , el pasaje más ríspido del proyecto de Javier Milei .

Tras una presentación en sociedad delicada, con advertencias que llegaron desde mandatarios cercanos a la Casa Rosada, en los últimos días distintos distritos hicieron público su respaldo y oxigenaron a la Casa Rosada, que busca dejar atrás el escándalo con Manuel Adorni y recuperar la agenda agenda legislativa.

Entre Ríos , San Juan , Misiones , Chaco y Mendoza ya manifestaron que prestarán votos en favor del texto remitido por el Presidente al Senado. Se trata, en suma, de jurisdicciones cercanas a Nación, que suelen acompañar distintitas propuestas del mileismo. En Balcarce 50 se entusiasman: creen que están sentando las bases de una victoria, aunque todavía falta para que el partido se defina.

La iniciativa requerirá de una mayoría especial :138 votos en Diputados y 37 en el Senado

Anunciada con bombos y platillos, la reforma electoral perdió peso casi desde su nacimiento. Rápidamente gobernadores y partidos políticos, como el PJ , el PRO y la UCR , se desmarcaron. "Javier Milei se está haciendo un traje a medida", denunció el tucumano Osvaldo Jaldo , pilar fundamental para Milei en el Congreso. Lo propio había hecho el porteño Jorge Macri

"Si todos los costos gastos de la democracia los analizamos como un gasto puro, entonces podemos llegar a la conclusión de que ni votemos", sumó el jefe de Gobierno de CABA.

Esas advertencias iniciales freezaron el proyecto, que perdió volumen con velocidad. Sin embargo, en los últimos días, el oficialismo empezó a cosechar voluntades con la intervención de sus coroneles políticos.

Guiño de provincias a la reforma electoral

El último en manifestarse hasta el momento fue Carlos Rovira, hombre fuerte de la política de Misiones y líder del oficialismo local. En una charla con dirigentes de su nuevo sello, Encuentro Misionero, anunció que sus legisladores acompañarán en el Congreso la eliminación de las PASO.

"Las internas deben resolverse dentro de cada fuerza política", consideró el ingeniero, al tiempo que anticipó que evalúa una reforma de la ley de Lemas provincial para "limitar la cantidad de candidatos por partido y combinarla con un sistema de boleta única por espacio político". También el envío de un proyecto de Ficha Limpia a la Legislatura.

Carlos Rovira.jpg Carlos Rovira, el hombre fuerte de la política misionera, avaló la eliminación de las PASO.

Lo curioso del caso es que, a nivel nacional, fueron sus senadores, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, los que terminaron por derribar la iniciativa en ese sentido que empujó en 2025 la hoy legisladora porteña Silvia Lospenatto.

Apenas horas antes del pronunciamiento misionero, el ministro del Interior, Diego Santilli, desembarcó en San Juan como parte de un crew liderada por Karina Milei para participar una exposición minera. Santilli se reunió con el mandatario local, Marcelo Orrego, uno de los líderes que podrían trabar acuerdos con los libertarios en 2027. Orrego se subió al tren de la eliminación de las PASO.

“Si bien yo soy un producto de las PASO, si estoy de acuerdo en que los tiempos cambian y nosotros tenemos que cambiar para ser un Estado más eficiente", planteó el cuyano, quien integró Juntos por el Cambio (JxC). Luego, añadió: "No se puede tener gastos innecesarios. Avanzar sobre una Ley de Boleta Única es fundamental para los tiempos que vienen tanto a nivel provincial como nacional”.

santilli orrego Diego Santilli y Marcelo Orrego se reunieron en San Juan.

Previamente, el lunes, el entrerriano Rogelio Frigerio se había visto con Santilli en la Casa Rosada. Tras el encuentro, habló de la "importancia de avanzar en una discusión sobre las modificaciones del sistema electoral, con el objetivo de reducir costos y aliviar la carga que implica para los ciudadanos la obligación de concurrir a votar en múltiples instancias".

El desembarco de Frigerio en territorio porteño incluyó reuniones con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y su par de Economía, Luis Caputo, además de otros funcionarios nacionales, con quienes avanzó en cuestiones de transporte, rutas e infraestructura, al tiempo que analizó opciones para terminar con la "discriminación" de la tarifa de Salto Grande.

En cuarteles mileistas descontaban el apoyo de los gobernadores aliados a la reforma electoral. Además del entrerriano, figuran Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco), quienes trabaron acuerdos electorales con LLA.

Ante la consulta de este Ámbito, en la gobernación mendocina señalaron que respaldarán el proyecto. "Vamos a acompañar", comentaron sin rodeos. La provincia cuyana utiliza el sistema para elegir sus candidaturas, aunque en 2025, se plegó a la estrategia de Nación, suspendió de manera temporal las primarias.

No obstante, el ministro de Gobierno local, Natalio Mema, marcó diferencias entre las PASO nacionales y las locales. "Muchas veces a nivel nacional las PASO se han desvirtuado y se han transformado en una encuesta porque no todos los frentes llevan distintos candidatos y termina yendo una sola persona a definir un espacio", apuntó.

Acto seguido, dijo que en Mendoza la situación es distinta: "Por lo menos desde el 2015 hasta acá, siempre las fórmulas que han sido competitivas dirimieron sus candidaturas en las PASO. Fue la ciudadanía la protagonista en definir quiénes son finalmente los candidatos".

Cornejo Frigerio Karina Alfredo Cornejo y Rogelio Frigerio se reunieron semanas atrás con el Gobierno y revalidaron sus alianzas electorales.

Zdero, en tanto, un proyecto en la Legislatura de Chaco para dejar en stand by las primarias locales. “Es necesario suspender las PASO, no solo por el ahorro que representan, sino por lo que expresó la gente”, disparó el cacique radical, en un guiño por elevación al proyecto de Nación en el Congreso.

El ministro Diego Santilli aprovechó su paso por San Juan para sumar una foto robusta con gobernadores. Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo y el anfitrión Marcelo Orrego posaron junto al emisario de Nación.

Ahora, el dirigente planea más encuentros con jefes provinciales para negociar nuevos apoyos a la reforma electoral. De momento, la moneda está en el aire, pero los primeros respaldos en boca de líderes provinciales generan entusiasmo en un oficialismo que lucha por dejar atrás una crisis política autoinflingida.