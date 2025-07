Cumbre de bioetanol: gobernadores del "Triángulo del Ázucar" reclamaron reciprocidad a la Casa Rosada

Osvaldo Jaldo, Carlos Sadir y Gustavo Sáenz abrieron el encuentro sucroalcoholero y plantearon su apoyo a las leyes aprobadas en el Senado sobre los fondos coparticipables y los ATN. "No buscamos romper el equilibrio fiscal, pedimos lo que es nuestro", sostuvo el mandatario tucumano.

Jaldo sostuvo que las provincias reclaman por recursos que no le pertenecen a la Nación.

Los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta), abrieron la cumbre de bioetanol que se desarrolla en Tucumán y no dejaron pasar la ocasión para reclamarle a la Casa Rosada reciprocidad, a la hora de dialogar y de dar respuestas concretas. Coincidieron también en sus apoyos a las leyes que aprobó el Senado de la Nación sobre la distribución de los fondos coparticipables y los Aportes del Tesoro Nacional, e insistieron en que "no romperán el equilibrio fiscal que cuida el Gobierno". Convocaron a fortalecer las economías regionales.

Los tres jefes provinciales destacaron el rol clave que tiene en sus distritos la agroindustria de la caña de azúcar pero la mayor parte de sus discursos y de su posterior contacto con la prensa tuvieron como blanco a la Casa Rosada, aunque sin citar de manera expresa al presidente Javier Milei . "Cuando la Nación necesitó de estos tres gobernadores acá presentes, pusimos un granito de arena. No solo que acompañamos, sino que hemos puesto nuestros diputados y senadores para aprobar leyes que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los argentinos, pero mucho se habla del federalismo y muy poco se hace por el mismo", sostuvo Jaldo.

Por esa razón, el tucumano hizo hincapié en exigir reciprocidad de la Nación. "Las provincias estamos planteando recursos que no son de la Nación, no se busca romper el equilibrio fiscal, sino que se requiere la distribución de recursos como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que se forman de la coparticipación de todos los distritos federales. Es un fondo que se debe distribuir a sus verdaderos propietarios que son los pueblos y las provincias", dijo. Ante la consulta de Ámbito, Jaldo sostuvo que todavía no han sido invitados a dialogar de manera oficial desde la Casa Rosada, tras el faltazo de Milei a la Vigilia de la Independencia.

El gobernador Sáenz, que en su exposición de apertura destacó el "Triángulo del Azúcar" que integran Tucumán, Jujuy y Salta, insistió en que los gobernadores "no queremos afectar para nada el equilibrio fiscal pero vamos a acompañar esto (las leyes aprobadas en el Senado) porque ha sido un sufrimiento de toda la población", en referencia a la distribución de los ATN y el impuestos los combustible. Consultado por este medio sobre las positivas estadísticas macroeconómicas que exhibe el Gobierno cuando se cuestiona su política económica, Sáenz manifestó que "el consumo ha caído y hay menos empleo, lo que requiere estabilizar la macroeconomía con la microeconomía". "Nosotros vamos a pelear por un equilibrio social y ahí es donde vamos a encontrar la verdadera justicia", puntualizó.

"Le decimos al presidente que seguimos dispuestos al diálogo porque eso no demuestra debilidad sino humildad, grandeza y sobre todo, responsabilidad para que de una vez por todas este país salga adelante", agregó. Y concluyó: "somos tres guerreros que van a pelear por los intereses de ustedes, de los tucumanos, de los salteños y de los jujeños, y por qué no de todo el Norte Grande".

El jujeño Sadir, en consonancia con sus pares, le pidió a la Casa Rosada, hablar y discutir, sin mencionarla: "Nosotros atendemos situaciones críticas que, lamentablemente, a raíz de buscar el superávit desde la Nación, terminamos prestando las provincias muchos servicios que tienen que ver con salud, educación y seguridad, que le competen al Estado nacional y lo hacemos día a día". "Se puede tener superávit pero no a costa de la gente, hay que pensar también en los ciudadanos. Me parece que tenemos que dialogar más, tenemos mucho para hablar, mucho para decir", expresó.

"La Nación tiene un total desconocimiento"

"No hay duda que los tres gobernadores que estamos vamos a apoyar todas las iniciativas y las conclusiones que se saquen de este encuentro y de estas jornadas que tienen que ver con las energías renovables, las energías limpias y, fundamentalmente, el bioetanol en la región del norte argentino", señaló Jaldo en la apertura de la cumbre. "Esta actividad es la que dinamiza la economía de Tucumán, de la región del norte argentino, y también genera puestos de trabajo genuino para nuestra gente", expresó el tucumano.

El gobernador jujeño, el segundo en hablar, destacó la importancia del diálogo y los consensos entre las provincias del norte argentino y recordó la creación de la Liga Bioenergética, que surgió como respuesta a las preocupaciones del sector y que se tradujo en un proyecto consensuado que favorece a todas las provincias involucradas. Hizo hincapié en la necesidad de una participación activa de los legisladores en el tratamiento de proyectos relacionados con el bioetanol, enfatizando que este sector es crucial para la economía regional y la generación de empleo.

El más áspero fue Sáenz, quien expuso que sobre la región "la Nación tiene un total desconocimiento". "Sobre la baja de las retenciones planteamos claramente que el ciclo productivo más importante que tienen Tucumán, Salta y Jujuy empieza a partir del 1 de julio. Pero no nos escucharon y la mayor parte de los productores perdieron ese beneficio", indicó. "No se conocen las realidades de las provincias desde atrás de un escritorio, hay que recorrer el país. Hay que ver nuestras rutas en el estado que están", se quejó", dijo.

El salteño cuestionó la falta de inversiones del Gobierno en materia vial. "Peleamos por los intereses de los tucumanos, de los salteños, de los catamarqueños, de los jujeños y eso tiene que ver con obras de infraestructura. Nunca vamos a crecer si de una vez por todas no le decimos a Buenos Aires ¡basta!, empiecen a darnos lo que necesitamos, tenemos para darle al país y al mundo todo lo que el país y el mundo necesita pero faltan obras", sostuvo. Su discurso fue el más aplaudido por quienes lo escucharon en el salón principal del Hotel Catalinas Tucumán.

En representación de Nación habló Federico Veller, subsecretario de Combustibles Líquidos y Gaseosos. Sus palabras fueron de solo dos minutos, en los que señaló: "Estoy aquí para dialogar, para escuchar, para construir. Creo que es un excelente momento que está viviendo Argentina en términos de energía. Estamos ambicionando mirar al mundo y decirles que podemos abastecer de energía competitiva en términos muy amplios". Y cerró: "Esa energía no solamente va a ser competitiva y nos va a diferenciar desde la energía fósil, desde las productividades que tenemos en Vaca Muerta, sino también desde la potencia que tenemos de la energía cultivada".