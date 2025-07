UCR: crece la tensión en provincias por comicios internos que definirán candidatos y alianzas

Otro tema que, según se señala, estará también en la reunión virtual es la interna, cuya concreción fue ratificada la semana pasada por la Justicia Federal para el próximo 3 de agosto , en respuesta a un recurso presentado por un sector. Hasta el momento, solo presentaron listas "Más Radicalismo", que encabeza el exintendente Ramón Mestre , crítico de los "radicales con peluca", y "Pensando Córdoba", del legislador provincial Dante Rossi . Entre ambos podría haber un acuerdo y Rossi se sumaría a la lista de Mestre, que aspira al Congreso de la Nación. Todo indica que el espacio de De Loredo, al que pertenece Marcos Ferrer, el presidente de la UCR Córdoba, no elevó su nómina porque se buscaría también que el congreso partidario haga caer la interna y que se elijan las candidaturas en una instancia que no sea en las urnas. Las horas corren, el plazo expira este martes y se acercan las definiciones. "Si no hay acuerdos de último momento esto se quebrará" , señaló a Ámbito un exdiputado nacional radical de La Docta.

A la hora de votar, estos últimos se quedaron con la mayoría absoluta de la mesa directiva de la Convención, por lo que fue imposible llegar a acuerdos posteriores. Se fijó, entonces, el 3 de agosto como fecha de elecciones internas para dirimir candidaturas, en las que se elegirán aspirantes al Congreso de la Nación y cargos legislativos provinciales para las cámaras de senadores, diputados y concejos deliberantes.

A las 00 de este lunes 21 venció el plazo de presentación de listas y candidaturas y el próximo jueves 24 será la oficialización. La temperatura interna subió en las últimas horas porque desde el Frente Amplio de Participación Radical (Fapra), del senador Monti, se comunicó que no participarán del proceso. Según se indicó en un comunicado, "no quieren ser cómplices de una interna diseñada para que nada cambie". En el mismo sentido, Generar, del diputado provincial Puente, anunció que desistió de la contienda interna y que es partidario de dar libertad de acción porque "elegimos construir poder real, no administrar derrotas". "No participaremos de la interna partidaria, ni de los falsos llamados a la unidad que esconden intereses personales y pactos sórdidos", remarcó el comunicado difundido.

Otro clima en Mendoza

El Comité provincial de la UCR Mendoza decidió que el sábado 9 de agosto se realice un Congreso Extraordinario partidario en el que sus integrantes, a través de un colegio electoral, votarán los nombres que integrarán las listas para el Congreso de la Nación y quienes aspirarán a la Legislatura provincial. Igual que en Catamarca, en este distrito se votará el 26 de octubre por cargos nacionales y provinciales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ucrmendoza/status/1945594560119226673&partner=&hide_thread=false Se definió fecha para el Congreso Extraordinario Partidario. El próximo 9/8 se llevará a cabo el Congreso Extraordinario de la UCR, con el objetivo de elegir las candidaturas de cara a las elecciones del 26 de octubre.



Seguimos fortaleciendo la democracia interna del partido pic.twitter.com/5Xw6iZtOPb — UCR Mendoza (@ucrmendoza) July 16, 2025

En contraste con el encuentro del Comité de hace tres semanas, al que faltó el Ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, por lo que fue blanco de críticas, se espera que la próxima cita sea con menos tensiones. Se señaló que el faltazo del funcionario obedeció a que su espacio iba a empujar una alianza con LLA y hasta ese momento el gobernador radical Alfredo Cornejo no había mostrado señales claras de un entendimiento con la Casa Rosada. Tras el anuncio de la vicegobernadora Hebe Casado, de la semana pasada, de que en breve el mandatario provincial oficializará una alianza electoral con el presidente Javier Milei, las tensiones internas se calmaron. Arrancó la danza de nombres de candidaturas y en poco más de dos semanas se armarán las listas definitivas.

El Congreso Extraordinario será 48 horas después del cierre del plazo para la presentación de frentes y alianzas, por lo que cuando se concrete se presume estará oficializada la coalición entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza.