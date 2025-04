Formosa también desdobla elecciones y busca reformar la Constitución para darle oxígeno a una gestión desgastada

Inconstitucional

En diciembre pasado, la Corte declaró inconstitucional la reelección indefinida en la provincia de Formosa. El máximo tribunal cuestionó el artículo 132 de la Constitución de Formosa por no establecer límites a la reelección del gobernador provincial. Es que la carta magna sancionada en 2003 no menciona expresamente la reelección indefinida, sino que se trata de una interpretación. Los ministros de la Corte reclamaron a las autoridades provinciales que subsanen el punto y que se exprese con claridad la cantidad de mandatos sucesivos que puede tener el gobernador. Los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti señalaron que, por respeto al federalismo, no le correspondía a la Corte Suprema inmiscuirse en el poder constituyente provincial y definir el número máximo razonable de reelecciones. En este sentido, detallaron que su tarea solo es "establecer el marco bajo el cual el ejercicio de dicha potestad queda encuadrado en los límites de la Constitución Nacional”.