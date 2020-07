Ezeiza y Mar del Plata, díscolos de alto riesgo

El accionar sorprendió al concejal y excandidato a intendente de Juntos por el Cambio, Rubén Barabani, quien aseguró que “ellos (por los Granados) suelen ser muy obedientes al gobierno de turno”. Y aseguró que “siempre tienen la misma metodología. No participan a nadie de sus acciones”.

Se trató de una decisión sin decreto. De una declaración que se hizo eco en los vecinos y que no contó con los controles locales para imposibilitar este plantón al gobierno provincial.

Por su parte, Mar del Plata refleja la situación de diferentes ciudades del interior que, pese a no conseguir los avales necesarios desde la gobernación, avanzan en la habilitación de actividades que no están permitidas en la fase competente, en este caso la cuatro.

Tras la apertura de cafés y actividades deportivas, la ciudad pasó de 15 activos locales a 236 en cuatro días. Debido a la fuerte crecida, el intendente Guillermo Montenegro brindó ayer una conferencia de prensa y se apoyó en los especialistas y el comité local para dejar en claro que, por el momento, Mar del Plata no volverá atrás.

Pese a que se dijo que no hubo relación epidemiológica entre los contagiados y la apertura de bares, lo cierto es que la ciudad atraviesa una fuerte alza que, en caso de no mermar, conllevará medidas más drásticas. Que, de no ser tomadas por el propio municipio, serán decididas por la Provincia. “Se analiza lo cuantitativo y lo cualitativo. El foco es un geriátrico y un centro de salud. Eso hablar de un foco controlado. Pero todo puede cambiar”, aseguran desde el Ministerio de Salud bonaerense.