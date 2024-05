Gobierno negocia contra reloj con jefes provinciales cambios en puntos del Pacto de Mayo

En la Casa Rosada se mira de reojo el almanaque porque faltan solo doce días para la firma del Pacto de Mayo y todavía no cerró el diálogo con algunos gobernadores que piden que haya modificaciones en los 10 puntos que anunció el presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa del 1° de marzo. El compromiso irrestricto por la educación y un desarrollo productivo que considere la cuestión fiscal, son dos de los puntos de la hoja de ruta que empujan algunos mandatarios para incorporar al acta que se firmará en Córdoba . En contrapartida, avanza la redacción de Pacto Federal que diseña un grupo de jefes provinciales para contrapesar con la iniciativa del Gobierno nacional. Mientras tanto, se engrosa la lista de quienes ya decidieron no participar del convite en la provincia mediterránea.

Hasta hace unos días, fuentes oficiales aseguraban que habría cambios en el Pacto de Mayo y esto fue confirmado el fin de semana por el ministro del Interior, Guillermo Francos , quien sostuvo en una entrevista: "En principio, la idea al pacto tenía que ver con la propuesta económica, con un compromiso hacia el crecimiento. Hay otros temas de interés, la educación es uno de ellos, estamos analizando de qué manera tener en cuenta este tema tan importante". No es casual, la masiva movilización nacional en defensa de la educación pública le mostró a la Casa Rosada que ese pedido transversal de la sociedad no debería ser pasado por alto. Tampoco pasó desapercibido para gobernadores de extracción radical que pidieron que el tema se incluya en las actas del pacto. La cuestión pasaría, ahora, por la redacción de ese punto debido a que el Gobierno no estaría del todo dispuesto a modificar su postura sobre el recorte de fondos para educación, clave para sostener al sistema público, estatal y gratuito .

El segundo ítem es la cuestión productiva de perfil federal que también contemple lo fiscal. Con impulso de mandatarios del centro del país y del norte, fue el santafesino Maximiliano Pullaro el que lo puso sobre la mesa. "No solo tiene que ser un debate fiscal sino, principalmente, que apueste a discutir el sistema productivo", expresó. Y detalló, "ahí metemos el federalismo, la Hidrovía, recursos en infraestructuras, rutas, energía eléctrica y gas y la conectividad para darle potencia a nuestra industria, la reducción de impuestos y de retenciones que, lamentablemente, frenan la inversión productiva del campo y de la industria; el sistema educativo y el financiamiento de la universidad". Su par cordobés Martín Llaryora coincide con este listado, aunque todavía no lo hizo público. Desde el norte, el trío de dialoguistas que integran Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Gustavo Sáenz, de Salta, y Raúl Jalil, de Catamarca , también buscan hacer aportes para desmarcarse de señalamientos que destaquen sus apoyos "a libro cerrado", sin cuestionar ni una coma a la Casa Rosada.

Una duda del oficialismo pasa por si se sostienen los 10 puntos que anunció el presidente Milei, se reemplazan algunos o se agregan. Una versión indica que el noveno ("Reforma política estructural") quedaría afuera por "Compromiso con la educación pública con acceso a todos los sectores sociales y de calidad" . "Se está negociando", señaló a Ámbito una fuente de Balcarce 50. "No se quiere que sea libre cerrado, la idea es escuchar", agregó. Y destacó que también se prevé, como fruto del Pacto de Mayo, que se constituyan comisiones de trabajo de donde surgirían propuestas concretas de leyes . El tiempo avanza y cada vez queda menos margen para negociar, sobre todo, porque Francos y otros ministros monitorean, siguen de cerca y dialogan con gobernadores para que e l proyecto de Ley Bases se apruebe en el Senado. No obstante, por el posible retorno de ese proyecto a Diputados, con tiempos que se alargan, el Pacto de Mayo podría no estar atado a la aprobación de a Ley Bases, como pretendía el Poder Ejecutivo.

Los otros nueve puntos del acuerdo con los que el Poder Ejecutivo se muestra renuente a negociar son: inviolabilidad de la propiedad privada; equilibrio fiscal; gasto público reducido al 25% del PIB; reforma tributaria que reduzca la presión impositiva; rediscutir la coparticipación Federal; compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales; reforma laboral; reforma previsional que vuelva a implantar la jubilación privada y apertura del comercio internacional para que la Argentina vuelva a ser un protagonista del mercado global.

Francos, de todos modos, mantuvo una sucesión de encuentro con mandatarios provinciales, entre jueves y viernes de la semana pasada. Por su despacho pasaron Jalil, Sáenz y Alberto Weretilneck, de Río Negro. Tras estos encuentros, el ministro se reunió con el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, entre otros. La Casa Rosada cree haber encontrado en la apertura del grifo para obras públicas una llave para contar con apoyo desde las provincias. Hace unos días, como detalló Ámbito, se anunciaron reinicios de obras para Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Los diputados nacionales de estos distritos votaron mayoritariamente la Ley Bases y se verá si rige esta estrategia para el Senado y el Pacto de Mayo.

Pacto Federal para marcar la cancha

Por cuerda separada, también corre contra el tiempo el anuncio de la semana pasada del gobernador Ignacio Torres, de Chubut, sobre diálogos con sus pares de Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero, Gerardo Zamora, para generar un Pacto Federal que contrapese con el que empuja el presidente Milei. Se señaló que su redacción contaba con aportes de varios jefes provinciales, en especial, de quienes cuestionan la motosierra del Poder Ejecutivo para obras públicas y otros tipos de fondos coparticipables. Se espera una definición -contenido, lugar y fecha- para antes del fin de semana porque el objetivo era que se suscriba antes del acto en Córdoba.

Mientras se suceden las negociaciones con los jefes provinciales, el santacruceño Claudio Vidal, fue a la Justicia para frenar la suba de las tarifas de gas. Esta mañana, el Fiscal de Estado, Ramiro Castillo, interpuso un amparo en contra del incremento porque "no respeta los principios de gradualidad, ni tampoco de razonabilidad", sostuvo. "Este aumento es mayor para comerciantes y para todo el sector que recibe gas licuado, ubicado en la cordillera, como las ciudades de Los Antiguos y Perito Moreno, entre otras", destacó el funcionario. La presentación se da cuando Vidal está solicitando al Gobierno nacional que se descongelen los fondos para la construcción de las represas -parate que provocaría 1.800 despidos en breve-, que se dé marcha atrás con la salida de YPF de esa provincia y que no se avance en la privatización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

De acuerdo al Fiscal de Estado, el incremento del gas sería de hasta un 800% y recordó que Santa Cruz pertenece a la llamada Zona Fría que hoy tiene una diferencia tarifaria con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de un 50%. "Con esta resolución tendríamos una diferencia del 3%, cuando todos sabemos que en nuestra provincia el gas es un elemento esencial y vital para vivir", remarcó.

Este fin se semana un quinto gobernador desestimó su participación en la firma del Pacto de Mayo. Se trata del riojano Ricardo Quintela, quien se sumó a las posiciones asumidas por sus pares de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y de Formosa, Gildo Insfrán. "No le voy a dar la bala de plata a Milei para que le pegue un tiro al pueblo argentino. No puedo colaborar y no quiero ser parte de eso". En la misma entrevista admitió que su gobierno mantiene diálogo es con el ministro Francos pero dijo que "no tiene capacidad resolutiva de los problemas".

Hace unas horas, el bonaerense Kicillof ratificó que no estará presente en el pacto. Lo hizo en un acto en el que participaron intendentes bonaerenses para la firma del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal, en La Plata. "Me hubiera gustado y hubiera concurrido si el Presidente de la Nación nos diera a las provincias lo que les corresponde. Lo hemos reclamado en todos los foros posible, esta firma me encantaría que se haga con los fondos que le corresponden a las provincias", manifestó.