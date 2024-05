Javier Milei sostiene el Pacto de Mayo sin ley Bases y con el gabinete en crisis

A la tensión Caputo-Posse y Posse-Pettovello, se suma haber dejado a Guillermo Francos sin billetera durante el proceso de negociación de la Ley bases con los gobernadores. Recién la semana pasada, el Ministro del Interior pudo comenzar a ofrecer obra pública en las provincias. La crisis que padece Posse quedó plasmada gráficamente la semana pasada cuando Karina Milei comandó la reunión de gabinete junto al ministro coordinador y luego directamente lo suplantó en la reunión con los diputados de LLA y el PRO para analizar el inminente regreso de la Ley bases a la Cámara baja.

El cargo de Posse es codiciado por Patricia Bullrich, la única ministra hiperactiva del gobierno de Javier Milei, quien funciona casi como vocera de la gestión. El resto de los ministros casi no se muestra. El Presidente sigue las aspiraciones de la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio con atención. Con Mauricio Macri casi fuera de foco, una mayor centralidad de Bullrich en el gabinete le serviría a la Casa Rosada para terminar de asimilar al PRO residual sin la necesidad de pasar por el peaje de Macri, quien reclama puestos en el gabinete.

Esta semana, el Gobierno se verá obligado a ceder cambios en el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). Además del plazo de 30 años para la explotación de los recursos naturales, los gobernadores rechazan que los proveedores locales queden en una situación de desventaja frente a productos importados que no pagarían aranceles, mientras que los proveedores nacionales deberán hacerlo. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, advirtió sobre las consecuencias de la aprobación de la Ley Bases en el Senado y consideró que el RIGI es "la entrega de la patria".

El problema de la Ley bases

"Con la Ley Bases se va a generar un problema estructural muy difícil de recomponer", aseguró Quintela, al tiempo que criticó el régimen de promoción de inversiones que implica modificaciones en estatutos impositivos, aduaneros y cambiarios. "El RIGI es la entrega de la patria. Todos los beneficios se los dan a los grandes sin aportar nada al país y a los nuestros les exigen todo, retenciones, impuesto país para exportar y para importar", alertó el mandatario provincial.

Quintela dijo además que no "va a haber dictamen antes del Pacto de Mayo" y reiteró su rechazo a la propuesta del Gobierno: "Nosotros no vamos a estar presentes y me parece que varios gobernadores más no van a estar". En tanto, el gobernador riojano apuntó contra el mandatario tucumano, Osvaldo Jaldo, quien había criticado el paro general de la CGT al considerar que los sindicalistas disponen una medida de fuerza para "quedarse durmiendo". "Lo de Jaldo me parece inexplicable e inentendible", sostuvo Quintela.

Desde La Libertad Avanza, el senador Francisco Paoltroni se mostró confiado en que la Ley Bases "va a salir, con algunos pequeños cambios en Ganancias", aunque se quejó de que el oficialismo conseguirá el triunfo legislativo "esperando, con mucha paciencia, tragando saliva". El formoseño apuntó contra la oposición y afirmó que la iniciativa libertaria "está tan demorada porque hay un sector de la política que apuesta al fracaso, como siempre han apostado al fracaso de los argentinos". "Han metido siempre la máquina de impedir. Son empobrecedores, son infames traidores a la Patria", lanzó el dirigente oficialista.

Y añadió: "En cinco meses, la política no le ha dado una sola herramienta al Presidente". Paoltroni señaló que es "ultranecesario" el RIGI porque la Argentina "necesita desarrollar los otros sectores de la Economía, porque es hiperdependiente del sector agropecuario". Por otra parte, respecto al rechazo de los patagónica al restablecimiento de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, el senador de La Libertad Avanza expresó: "Eso es ajustable. Si se necesita un piso más, te ponés de acuerdo. Es conversable".

Viaje antes del Pacto de Mayo

Antes de viajar el 25 de Mayo a Córdoba, con o sin sanción de la Ley de Bases dos y del paquete fiscal, está previsto que el jefe de Estado vuele rumbo a Madrid para participar el sábado que viene allí en España en una cumbre del partido de derecha Vox, en medio de la tensión que el líder libertario mantiene con el gobierno de centro-izquierda de Pedro Sánchez por diferencias ideológicas y que recientemente incluyó un fuerte cruce con un ministro de ese país, Oscar Puente, que sugirió que Milei se expresaba en público bajo los efectos de "sustancias".