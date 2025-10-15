Gustavo Valdés: "Vamos a dialogar con quienes haga falta para que la Argentina salga adelante"

El gobernador de Corrientes destacó la expansión nacional de Provincias Unidas, analizó el escenario político y remarcó la necesidad de una construcción conjunta entre las provincias para impulsar el desarrollo del país.

El mandatario correntino señaló que “hay poco vínculo” con la Nación, pero aseguró que su espacio mantiene una posición “seria y de diálogo” para fortalecer el desarrollo federal.

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés , destacó este miércoles la expansión nacional de Provincias Unidas , analizó el escenario electoral polarizado y se refirió al vínculo actual de su provincia con el Gobierno nacional .

En diálogo con Ámbito , Valdés sostuvo que Provincias Unidas está presente en toda la Argentina , con distintos candidatos y un proyecto común que busca consolidarse tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Capital Federal . “ Ojalá que Provincias Unidas sea el camino que encuentren los argentinos para lograr el desarrollo ”, expresó.

En cuanto a la contienda electoral, reconoció que se anticipa una elección polarizada , pero aseguró que la estrategia para romper con esa dinámica es “ trabajando ”. “ Nadie nos regaló nada. Decían que no teníamos chance en muchas provincias argentinas y ganamos varias. Esa construcción la estamos haciendo también en Capital Federal ”, subrayó.

El gobernador de Corrientes resaltó la expansión de Provincias Unidas en todo el país y afirmó que el espacio busca consolidarse como una alternativa frente a la polarización política.

El mandatario correntino remarcó además la diversidad política del espacio , que reúne “ radicales, dirigentes del PRO y muchos peronistas ”, con una visión común orientada a “ trabajar unidas las provincias argentinas y los ciudadanos para construir ese gran futuro ”.

Finalmente, al ser consultado sobre el vínculo entre Corrientes y la Nación, Valdés admitió que “hay poco contacto”, aunque aclaró que su gestión mantiene una posición de responsabilidad institucional. “Somos una opción seria y vamos a dialogar con quienes sea necesario para que las provincias salgan adelante y la Argentina salga adelante”, concluyó.

Provincias Unidas desembarca en la Ciudad y muestra músculo en territorio adverso

Los gobernadores de Provincias Unidas (PU) desembarcaron este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires, a fin de plantar bandera para apuntalar a los candidatos locales con miras a las elecciones del 26 de octubre. El espacio realizó un acto en el estadio de Obras Sanitarias, con el que pretendieron mostrar músculo en un territorio donde el oficialismo del PRO y La Libertad Avanza (LLA) se perfilan como los favoritos.

Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), además de Juan Schiaretti, son los seis mandatarios que integraron la flamante escudería, cuyo bautismo de fuego a nivel nacional tendrá lugar en las legislativas venideras. Dentro de sus objetivos centrales, está romper la polarización entre el peronismo y los libertarios, teniendo como prioridad blindar los distritos que ya gobiernan.

En las últimas semanas, PU activó un tour nacional que incluyó paradas en Río Cuarto, Puerto Madryn y, más recientemente, San Salvador de Jujuy, donde sus representantes dispararon munición pesada tanto contra el kirchnerismo como contra la administración de Javier Milei. Hasta aquí, todas las estaciones de la bitácora pertenecieron a distritos que integran el bloque. La novedad del desembarco en CABA es que será en un territorio donde se presentan como opositores.

Del evento participaron los candidatos a diputado nacional Martín Lousteau y a senador Graciela Ocaña, quienes protagonizan el debut de la escudería en territorio porteño. El escenario allí será desafiante, ya que se perfila un duelo de dos entre la alianza PRO - LLA y un peronismo unido, que incluso logró seducir a tribus que habían competido por fuera en los comicios locales de mayo pasado. Precisamente, la Ciudad es la única plaza donde el mileísmo ganó con una propuesta 100% violeta, enviando a la boleta de Jorge Macri al tercer lugar.

Precisamente, para evitar una foto similar en octubre, los amarillos decidieron cerrar filas con la fuerza del Presidente y jugar juntos en las nacionales. Más complejo se avizora el panorama para la Unión Cívica Radical (UCR), que ahora estrenará el nombre Provincias Unidas. Su performance en la pulseada para renovar la Legislatura le valió apenas el 2,31%, una performance decepcionante teniendo en cuenta que Buenos Aires es uno de sus bastiones históricos. Son, en suma, esquirlas de la disolución de Juntos por el Cambio (JxC).