ARBA: vence la última cuota del impuesto inmobiliario y quienes pagan el adicional

Los contribuyentes que mantengan sus pagos al día y tengan el impuesto adherido al débito automático conservarán la bonificación de hasta el 10%.

Vence la cuota del impuesto inmobiliario. Depositphotos

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) recordó que este martes 25 de noviembre operará el vencimiento de la última cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano Edificado, en un cierre de calendario que vuelve a poner bajo la lupa el alcance del adicional previsto para las propiedades de mayor valuación fiscal.

Desde el organismo remarcaron que quienes mantengan sus pagos al día y tengan el impuesto adherido al débito automático conservarán la bonificación de hasta el 10%. Ese beneficio también se aplica para los contribuyentes que realizaron el pago anual y deben afrontar ahora el importe adicional definido por la normativa provincial.

El monto extra, contemplado en la Ley Impositiva 2024 (N° 15.479) -prorrogada para el ejercicio actual-, se liquida junto con la última cuota. Según precisó ARBA, el adicional solo se activa cuando la base imponible del inmueble supera los $31.465 millones, un umbral que deja fuera a la gran mayoría de las partidas inmobiliarias de la provincia.

A quiénes alcanza Los números oficiales muestran que la medida tiene un impacto limitado, ya que el adicional alcanza apenas al 8% de las 5.335.124 partidas registradas en concepto de Urbano Edificado. En ese sentido, desde ARBA subrayan que se trata de un esquema acotado, focalizado y progresivo, orientado a los inmuebles de mayor valor fiscal.

Además, la normativa fijó un tope del 20% sobre el impuesto anual determinado, con el objetivo de evitar saltos abruptos en la carga tributaria y brindar mayor previsibilidad a las y los contribuyentes alcanzados.

Para despejar dudas y facilitar el acceso a la información, ARBA habilitó la herramienta “Consulta Inmobiliario Adicional” en su sitio web. Allí es posible verificar por Partido y por Partida si un inmueble debe abonar el monto extra junto con la última cuota.

