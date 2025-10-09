Gobernadores de Provincias Unidas anticipan que no votarán el Presupuesto 2026 a "libro cerrado" Por David Correa







Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut) y el anfitrión Carlos Sadir (Jujuy) buscan posicionar al espacio que constituyeron como una alternativa a La Libertad Avanza y al peronismo para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

Sin Claudio Vidal (Santa Cruz), los gobernadores de Provincias Unidas recorrieron el Parque Solar El Pongo.

Los gobernadores opositores que conforman Provincias Unidas se reunieron este jueves en Jujuy, a dos semanas de las elecciones legislativas, en el marco de una serie de encuentros semanales de carácter electoral. De la jornada participaron Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut) y el anfitrión Carlos Sadir (Jujuy). "Le pedimos al Gobierno que sea capaz de debatir el proyecto de Presupuesto Nacional 2026 y que se vote. Debe abrirse la discusión sobre la distribución equitativa de los recursos porque la Nación se queda con fondos que nos pertenecen. No lo vamos a votar a libro cerrado", sostuvo el anfitrión Sadir.

La mayoría de los mandatarios arribaron a Jujuy a última hora del miércoles y esta mañana visitaron al Parque Solar El Pongo y la Zona Franca de Perico, dos polos estratégicos del desarrollo productivo jujeño vinculados a la energía renovable y el comercio internacional. Luego mantuvieron un encuentro con empresarios del sector minero para analizar inversiones en materia energética, infraestructura y avanzar en acuerdos de cooperación entre provincias. De las actividades también participaron Juan Schiaretti, exgobernador cordobés y candidato a diputado nacional, y Juan Pablo Valdés, gobernador electo de Corrientes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/carlossadirjuy/status/1976323545509614080&partner=&hide_thread=false Junto a los gobernadores de @ProvUnidasAR @maxipullaro , @MartinLlaryora , @NachoTorresCH y @gustavovaldesok , que nos visitan, recorrimos el Parque Solar de El Pongo, donde mostramos cómo Jujuy sigue impulsando la energía renovable como uno de nuestros grandes recursos… pic.twitter.com/F4DWh5hj32 — Carlos Sadir (@carlossadirjuy) October 9, 2025

Los más relevante de la jornada fue el acto, que se transmitió en vivo, en donde cada gobernador dio mensajes de fuerte contenido político para posicionar a Provincias Unidas como una alternativa que rompa con la polarización entre La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo. Con este encuentro en Jujuy el bloque continúa con su estrategia de consolidación nacional, luego de las cumbres realizadas en Río Cuarto (Córdoba), el 12 de septiembre, y en Puerto Madryn (Chubut), la semana pasada. La próxima se realizará en la Ciudad de Buenos Aires, el próximo miércoles 15.

