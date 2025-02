Javier Alonso cruzó a Javier Milei: "Si Buenos Aires fuera un baño de sangre, Argentina no sería el país con menos homicidios en Sudamérica"

“La provincia de Buenos Aires no es un baño de sangre” , afirmó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso , en respuesta a las declaraciones del presidente Javier Milei, quien criticó la gestión del gobernador Axel Kicillof en la lucha contra el delito. “Si así fuera, Argentina no sería el país con menos homicidios en Sudamérica” , sostuvo el funcionario y analizó que se busca instalar un "clima de caos" en el marco de la campaña electoral.

El ministro también consideró que " Kicillof fue el gobernador que más invirtió en seguridad" , pese a que la Nación le recortó 750.000 millones de pesos del Fondo de Fortalecimiento Fiscal y vinculó el aumento de la conflictividad social con el impacto del ajuste económico. “El presidente no puede arrogarse el mérito de haber bajado la inflación sin reconocer que lo hizo con un ajuste brutal en el gasto social y en las transferencias a las provincias” , cuestionó. Alonso advirtió que la pobreza y la indigencia superan el 60% en muchos distritos y que ese contexto influye en el crecimiento de la violencia interpersonal y doméstica. “Pensar que no va a haber una consecuencia social es medio absurdo”, remarcó.

Javier Alonso.jpg Prensa Ministerio de Seguridad

Periodista: El presidente Javier Milei dijo anoche que la provincia es “un baño de sangre”. ¿Es así?

Javier Alonso: Año tras año, la provincia está reduciendo la cantidad de homicidios dolosos. De hecho, la ministra de Seguridad de la nación (Patricia Bullrich) presentó las estadísticas criminales donde Argentina es el el país de Sudamérica con menos homicidios: tres veces menos que Uruguay y dos veces menos que Chile. El 40% de la población total está en la provincia Buenos Aires. Si fuese un baño de sangre, la Argentina no sería el país con menos homicidios. En el año 2004 se produjeron 2.700 homicidios; en 2014 fueron 1.700 y el año pasado, 810. Este mes de enero, tenemos un 10% menos de homicidios que en enero de la año pasado. Esos son los datos estadísticos que corrobora la Procuración de la provincia Buenos Aires, que es un ente autónomo, que no depende del Poder Ejecutivo, que no la dirige un un político de nuestro espacio político y que es un ente autárquico que cuenta las estadísticas. En el medio, hay una dinámica ya de campaña electoral que se basa en noticias falsas que no se corresponden con la realidad. Pero no hay un baño de sangre, como están diciendo.

P: ¿Qué hizo la gestión de Axel Kicillof para combatir la inseguridad?

JA: La inversión y la transformación en base a la profesionalización que hicimos a la policía a lo largo de estos cinco años nos llevó a que año tras año se vayan reduciendo los homicidios. Como ministro de Seguridad, lo que hago es reprimir el delito y trabajar con el emergente de la sociedad. La seguridad es una construcción de todos los que conformamos la sociedad. Si la gente decide matarse una a otra y resolver sus problemas con violencia y a los tiros, va más allá de lo que la policía puede hacer. Hay un contexto en el que crecieron los problemas de empleo, crece la conflictividad, crece la violencia impulsiva. En enero del año pasado tuvimos 17 homicidios en ocasión de robo, en este enero tuvimos 7. Pero creció la violencia intrafamiliar, interpersonal, los homicidios. Tuvimos 14 homicidios y el 50% fue por violencia intrafamiliar. Hay un crecimiento de la violencia que está asociada también al crecimiento de la conflictividad, al crecimiento de los problemas de empleo, al crecimiento de la pobreza y de la indigencia, que está superando el 60% en un montón de lugares. Este crecimiento de la violencia se da en los lugares donde donde hay una mayor concentración de excluidos. El Presidente no puede arrogarse el mérito de haber bajado la inflación sin reconocer que se hizo un ajuste importantísimo del gasto social y en las transferencias a las provincias. Se quitan los recursos a la provincia, se ajustan las jubilaciones, se ajusta el gasto social, se ajusta la ayuda humanitaria. Hay un impacto importantísimo en un montón de sectores y pensar que eso no va a tener una consecuencia social es medio absurdo. El ajuste tiene consecuencias. A veces las consecuencias se ven con un delay, porque son personas que dejaron de conseguir trabajo, que dejaron de hacer changas, que empiezan a tener tiempo ocioso, que empiezan a consumir y eso empieza a alterar la convivencia en los barrios.

Javier Alonso.jpg Javier Alonso señaló que el recorte de Milei "tiene consecuencias" como el aumento de la violencia. Prensa Ministerio de Seguridad

P: ¿Qué resultados tuvieron?

JA: Hay unos datos concretos y objetivos, que demuestran que hubo resultados y que hubo cambios. El gobernador hizo una transformación de la policía importantísima. Hay una flota de 5.500 patrulleros -cuando nosotros llegamos había 790- que recorren cada 4 horas el 75% del territorio, lo que se ve con los GPS que tienen. Cuando hay un llamado al 911, cada intendente en tiempo real recibe la alerta del territorio y puede controlar la respuesta de la policía. Así se acabaron las zonas liberadas porque hay un pedido de auxilio en determinado lugar, el intendente se notifica al mismo tiempo que nosotros y puede ver en la pantalla cuánto tarda el patrullero en llegar a esa alerta. Cada policía tiene su chaleco antibalas nuevo -cuando llegamos, estaban todos vencidos-; elevamos los salarios de los policías a valores similares que el de las fuerzas federales; equipamos a la policía como nunca antes; y reorganizamos la policía para que cada municipio tenga un jefe y armen un programa de operaciones de manera coordinada con el intendente. A la vez, desmantelamos el año pasado 40 organizaciones criminales de narcotráfico en la provincia Buenos Aires. En los cuatro años anteriores metimos presos a todos los líderes de la banda de narcotráfico que estaban siendo buscados en los últimos siete años y nadie los metía presos. Se hicieron muchísimas cosas en materia de seguridad. Kicillof fue el gobernador que más invirtió en seguridad.

P: Algunos intendentes denuncian que hay falta de recursos para pagar el combustible de los patrulleros….

JA: El 9 de diciembre de 2023 gastábamos 5.900 millones por año en combustible. Este año 30 mil millones.

P: ¿Cómo son las estadísticas de los demás delitos en los últimos años y de los homicidios en particular?

JA: El año en que menos homicidios hubo fue 2022, cuando se produjeron 750. El segundo año con menos homicidios fue 2024, con 810. Entonces, la realidad es esa, aunque por supuesto que cada homicidio nos duele. Otro dato que es que el 96% de los homicidios se esclarece. El 86% de los homicidios se esclarece las primeras 24 horas y, con el correr de los días, llegamos al 96%. Es decir, alguien que mata a una persona en el conurbano, un asesino, tiene apenas 4% de posibilidad de quedar impune. Eso es muy importante y explica por qué bajaron los homicidios.

P: ¿La falla está en la Justicia, entonces?

JA: Los jueces no dependen del Poder Ejecutivo. Cuando hay un delito, el fiscal dirige la investigación y se apoya en el trabajo del a policía. Pero cuando debe dictar una medida, el juez de garantía es el que lo autoriza. Cuando se juzga a la persona, ellos deciden si siguen presos o salen en libertad. Muchas veces, se producen liberaciones. En el caso del homicidio de Lucas, en Moreno, esa persona tenía que estar presa porque tenía un montón de antecedentes y la última vez que estuvo en el servicio penitenciario estuvo apenas 2 meses hasta que fue liberada por un juez de garantías. Eso no depende del gobernador.

P: ¿Cómo se puede atacar ese problema?

JA: Tenemos que avanzar en dos frentes muy importantes que estamos trabajando con el gobernador: uno tiene que ver con modificar la ley respecto al tema de drogas para poder hacer allanamientos en flagrancia. Cuando hay un búnker, nos exigen muchísimas pruebas para poder darnos un allanamiento. En promedio, tardamos entre 3 y 4 meses para poder allanar una casa donde hay venta de drogas. Empezamos a trabajar cuando llegan 14 o 15 llamadas de vecinos diciendo: "Ahí venden droga". Nosotros vamos, hacemos un acta, después nos piden que entre un policía encubierto con una cámara y filme, luego nos piden imágenes de drones. Todo eso burocratiza la situación cuando, en realidad, ya con 15 vecinos que nos dicen que ahí se vende droga, podríamos ir acompañado por el fiscal y y hacer un allanamiento y verificarlo. El gobernador me pide que no toleremos los puntos de venta, que que que arrasemos con los puntos de venta de droga y esa es una reforma importante que hay que hacer en la ley. El otro tema importante que hay que hacer es ser más duros con las penas con aquellas personas que portan armas de fuego. Hay una diferencia entre las armas de uso civil y las armas de guerra. Las armas calibre 22 y 32 son de uso civil y tienen penas muy leves, pero matan igual que una 9 mm o que una 38. Cuando un delincuente está con un arma con la numeración limada en la calle, ¿para qué la voy a usar si no es para matar? Tenemos que ser más duros con las personas que llevan armas a la calle para robar.

Javier Alonso.jpg El ministro destacó la inversión de la provincia en equipamiento para la policía.

P: ¿Se va a impulsar una ley en este sentido?

JA: Sí, por supuesto. Nosotros estamos elaborado un proyecto de ley que seguramente se presentará en los próximos días. No depende del gobierno provincial porque eso tiene que ver con leyes nacionales, las dos. Entonces será un tema también para debatir en el parlamento.

P: ¿Debe ser la Justicia federal la que investigue los delitos complejos, aquellos vinculados al narcotráfico y al narcomenudeo?

JA: Yo le pregunto: ¿Usted recuerda un juicio importante por drogas o por lavado dinero del narcotráfico en la Justicia federal de la provincia? Hay jueces federales que están muy comprometidos y son los que nos ayudaron a desbaratar a las bandas. Pero, en general, lo que se ve es que que hubo un corrimiento en la justicia federal de la lucha contra las drogas. De hecho, la droga no se produce en la provincia. La droga recorre 1.500 km por el país hasta que llegue a la la provincia de Buenos Aires. En la provincia encontramos organizaciones en muchos casos de narcotraficantes de países limítrofes que tenemos que poder desbaratar. Eso solo no lo podemos hacer, estamos trabajando con el Ministerio de Seguridad de la Nación para profundizar la investigación y la inteligencia criminal.

P: ¿Cuáles son los resultados de la gestión en cuanto a la detención de líderes de bandas narco y a desbaratamiento de bandas?

JA: Hemos identificado diferentes bandas que operan y estamos trabajando con Nación para desbaratarlas. El año pasado desarticulamos 40 y estamos trabajando para poder desarticular otras más. Cuando nosotros llegamos metimos presos a los líderes de las bandas. Centramos el esfuerzo de la policía en desarmar las bandas y en encarcelar a sus líderes. Cuando asumimos, teníamos 7.000 presos en la provincia que eran vendedores de droga, todos pobres, adictos, que que no tiene nada que ver con los líderes. ¿Cuál fue la política criminal hasta que nosotros llegamos? Meter preso al que vendía la droga, a los consumidores, mientras los líderes estaban todos sueltos. Entonces, nosotros lo que hicimos fue meter preso a Mameluco Villalba, a Maluma, a Verdura. En cada departamento judicial encontramos dos o tres líderes que estaban siendo buscados desde hace tiempo y los encarcelamos a todos. Le llevé una nómina con los líderes de las 20 bandas más importantes de la provincia a la ministra Bullrich, ella los puso en el régimen de aislamiento del sistema penitenciario federal y eso nos sirvió para calmar los barrios. Entonces, nosotros trabajamos muy bien con la ministra Bullrich en materia de persecución del narcotráfico y es lo que vamos a seguir haciendo porque nos permitió alcanzar resultados importantes.

Los ministros de Seguridad de la Nación y de PBA, Patricia Bullrich y Javier Alonso.JPG "Nosotros trabajamos muy bien con la ministra Bullrich en materia de persecución del narcotráfico", reconoció Alonso.

P: ¿Trabajan bien con Bullrich?

JA: Trabajamos muy bien con ella. Ahora estamos en campaña electoral y empieza la polémica, las frases grandilocuentes. Pero los equipos trabajan muy profesional y seriamente con ella. Debemos seguir por ese camino, porque cuando los delincuentes vienen a matar o a robar, no preguntan a quién votaste. Tenemos que trabajar todos juntos. Esta es una tarea institucional. Por supuesto que tenemos mil diferencias políticas e ideológicas, pero eso no nos tiene que importar. La gente lo que necesita es que atrapemos a los narcotraficantes que son los que organizan el delito.

P: ¿Cómo afecta la presencia de organizaciones criminales transnacionales que se instalan en el AMBA?

JA: Cada día que venden droga en un punto de la provincia de Buenos Aires, triplican el dinero que invirtieran. Lo que hacen con ese dinero es invertirlo en los mercados ilegales, en la cuestión delictiva. Una banda que se consolida en una zona, empieza luego a comprar armas, a robar autos, a usurpar casas para armar un mercado de alquileres, extorsiona comerciantes. Por eso hay que evitar que se instalen. Por otro lado, el narcotráfico hace que se incremente la violencia en los barrios porque ellos ellos buscan menores que sean adictos, les dan armas para cuidar los puntos de venta de otras bandas que vengan a disputar el lugar, pero después empiezan a generar robos de autos y motos. Entonces, hay pibes que son menores y adictos o con problema de salud mental con un arma de fuego y ese cóctel es explosivo. La forma de controlar eso es desarmar esas bandas.

P: ¿Cómo afecta al tema la quita de fondos de Nación para seguridad?

JA: Hubo un ajuste sideral a todas las provincias. La de Buenos Aires fue la más perjudicada. En materia de seguridad, el año pasado nos tendrían que haber girado 750.000 millones de pesos del Fondo de Fortalecimiento Fiscal que que fueron creados por una ley del Congreso, justamente, para financiar la política de seguridad. Ese dinero equivale a más de 10 mil patrulleros. Una cámara para los municipios vale 250 dólares. Con 750.000 millones podríamos comprar más de 3 millones de cámaras. El daño que nos han hecho en términos presupuestarios es altísimo. Un porcentaje importante de ese fondo se distribuía entre los municipios para que cada uno lo utilice para comprar cámaras, para fortalecer su centro de monitoreo, para poner lectores de patente. Todo eso el año pasado no se pudo hacer porque Milei recortó los fondos. Ahí hay una cuestión que es que es concreta y objetiva. Nuestro gobernador sigue invirtiendo en seguridad, reasignando partidas de la provincia, porque uno de los temas que más le interesa al gobernador junto con la educación y la salud es la seguridad. Hay frases grandilocuentes, hay imágenes que quieren mostrar por las redes sociales y que son propias de una campaña electoral sucia, pero la realidad nos muestra cómo están las cosas. Siempre va a haber delitos, como en cualquier sociedad del mundo, lamentablemente. Lo que nosotros podemos hacer es avanzar en el control. Hemos hecho mucho y vamos a seguir haciendo. El gobernador va a seguir invirtiendo en patrulleros, en profesionalización de la policía, en capacitación, en chalecos antibalas, en cámaras.

P: ¿Hay más inseguridad en la provincia de Buenos Aires que en Capital?

JA: ¿En los medios se muestra algo que no sea la provincia Buenos Aires? Pareciera que en ningún lugar de la Argentina pasa nada, cuando uno mira la televisión. En el AMBA, hay una concentración de 290 mil delitos: 160 mil ocurren en el conurbano y 130 mil en CABA. El mapa de calor muestra que es más intensa la actividad delictiva por metro cuadrado en CABA que en el gran Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tiene 11.000 cruces de calle y la provincia de Buenos Aires tiene más de 600.000. A la hora de controlar el territorio, no es lo mismo.

El gobernador Axel Kicillof y su ministro de Seguridad, Javier Alonso.JPG Alonso respaldó a Kicillof por la inversión en seguridad.

P: ¿A qué atribuye el crecimiento de los homicidios en el conurbano de los últimos días?

JA: Dejando de lado los de Florencio Varela, porque aún no se sabe muy bien qué pasó, un homicidio fue en ocasión de robo y todos los demás fueron por violencia interpersonal. En el caso de Moreno, alguien que tenía que estar preso salió a matar gente con una cuchilla, una locura. El 40% de los homicidios son intrafamiliares o por un problema de medianera, que termina en un homicidio. Son cosas casi del ámbito de lo privado. Además, hay una gran cantidad de femicidios y un nivel de violencia intempestiva, como conflictos en el tránsito que terminaron en batalla. Ese es el clima que se está viviendo, un crecimiento de la violencia interpersonal muy fuerte más que el móvil del robo. También hay ajustes de cuenta entre organizaciones criminales, entre bandas que se disputan un territorio por vender droga.

P: El asesinato de Lucas Aguilar, joven repartidor de una empresa de delivery, conmocionó a todo el país. ¿Fue un hecho de inseguridad tradicional?

JA: El asesinato de Lucas no fue un hecho de inseguridad tradicional, sino que estuvo relacionado con la violencia interpersonal. Los datos son los datos. Después, respetamos absolutamente el dolor de la familia, pero no corresponde que hagamos política electoral con el dolor. Eso no no está bien. Nosotros debemos encontrar a los culpables. De hecho, el asesino de Lucas fue detenido y puesto a disposición de la Justicia inmediatamente. Al asesino de Lucas la policía lo agarró tres veces. Dos veces en mi gestión, una vez en la gestión anterior. La policía trabaja, lo detiene y lo pone a posición de la justicia. En esos hechos en los que hay un abuso de arma, tenemos que ser más duros en las condenas porque si no sacamos de la calle a los asesinos y se cristaliza una impunidad que que no corresponde.

P: ¿Cómo analiza las críticas de LLA y del PRO a Kicillof por este caso?

JA: Hay una dinámica del tuit, del reality show, una dinámica de la noticia falsa que que tiene que ver con confundir, con desinformar y nada de eso se ajusta a la realidad. Se dice mucha barbaridad de muchos temas que no son ciertos. La gente que vive en la provincia Buenos Aires sabe que que nuestro gobernador ha hecho muchísimo por la seguridad, ve las patrulleros, ve la la presencia de policía, tuvimos que crear una policía que camine todos los barrios. Hoy la policía está presente en todos los barrios, trabajamos y llegamos inmediatamente. Por supuesto que nos gustaría más. Claro, pero no quiere decir que no estemos comprometidos.

P: La Coalición Cívica quiere interpelarlo en la Legislatura, ¿le preocupa?

JA: No. Me parece que eso es parte del juego de la política. Los dirigentes de la oposición tienen que explicar qué hizo María Eugenia Vidal cuando fue gobernadora en materia de seguridad. Hay muchísimos menos homicidios ahora y es incomparable la inversión de nuestro gobernador con la inversión que ocurrió en esos tiempos. No tenemos ningún problema en dar ningún debate. Nosotros somos serios, hicimos una política de transformación y profesionalizamos a la policía de la provincia; invertimos en tecnología, en móviles, en chalecos antibalas, en municiones y en armas, mientras ellos invertían plata en esta campaña de marketing para ocultar lo que pasaba. Nosotros lo que hicimos fue poner el dinero en transformaciones profundas.

P: Ahora que la mirada volvió a estar en la inseguridad en el conurbano ¿cree que este tema puede escalar en el marco de la campaña electoral?

JA: En todas las en todas las campañas electorales el problema de seguridad siempre estuvo presente. No es una cuestión nueva, nosotros sabemos que eso va a pasar. Podemos dar todas las repuestas que nos soliciten y vamos a presentar nuevas propuestas para avanzar en nuestro programa estratégico.

P: Algunos sectores del peronismo prefieren las elecciones concurrentes para evitar que en la provincia se discuta el tema de la seguridad. ¿Usted qué opina?

JA: El tema de la seguridad es imposible que no esté en la campaña electoral. Fíjese que no se ha tomado ninguna decisión, ya estamos discutiendo seguridad. En 2023 hacia el cierre de la campaña tuvimos dos homicidios. En la provincia de Buenos Aires viven 17 millones de personas, 14 millones viven en conurbano. Ocurren un montón de delitos todos los días. Y hay cámaras que todos los días están mostrando diferentes cosas que pasan. Es muy fácil generar ese clima de caos que ellos quieren presentar, que no existe como tal. Por eso es importante, a la hora de saber cómo estamos, ver los números objetivos. Si usted compara con el gran Santiago en Chile o con Montevideo, hay tres veces más de homicidios que en el conurbano. Antes estábamos peor, estamos mucho mejor que cuando nosotros llegamos. Cuando asumimos, en Moreno había la misma cantidad de homicidios que en Rosario y eso cambió. El año pasado Moreno terminó este con por debajo de la media en la provincia. Eso es porque se trabajó muchísimo. Pero quieren distorsionar la realidad a partir de mostrar imágenes muy cruentas. Eso no significa que sea un baño de sangre.

P: Hay dirigentes de la oposición que señalan que a Kicillof no le interesa combatir la inseguridad y lo tildan de garantista. Anoche el presidente dijo que el gobernador "es un inútil convicción a favor de los delincuentes que tiene una postura similar a la de Zafarani".

JA: Nunca hubo tantos presos en la provincia de Buenos Aires como en la gestión de Kicillof. En la gestión de Vidal, la policía tuvo cero enfrentamientos armados en servicio. No llegaba nunca la policía cuando un delincuente robaba. En nuestra gestión, hubo 306 enfrentamientos armados. La policía se enfrentó 306 veces cuando hubo un pedido de auxilio y fue el patrullero. La policía está más activa que nunca, se siente absolutamente respaldada y está trabajando como nunca antes deteniendo delincuentes.

P: ¿Cómo marcha el Operativo Sol?

JA: Muy bien. Cientos de miles de personas toda la noche estuvieron disfrutando de la nocturnidad en el verano, de las playas, gente de todo el país vino a la provincia Buenos Aires, disfrutó de las costas de Mar de Plata, de Pinamar, de Villa Gesell, del Partido de la Costa o las zonas de las sierras y y sin ningún inconveniente. Eso habla de la realidad de nuestra provincia, habla de compromiso de nuestra policía en la protección de los argentinos y de nuestro modelo de seguridad altamente profesionalizado.