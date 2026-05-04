El Gobierno eleva la recompensa por datos sobre un caso de desaparición en Rosario

El Ministerio de Seguridad Nacional aumentó el monto a $8 millones - buscan obtener información sobre el paradero de un menor desaparecido en 1997.

El Ministerio de Seguridad Nacional resolvió incrementar la recompensa ofrecida para obtener información sobre la desaparición de Bruno Alberto Gentiletti , un niño visto por última vez en Rosario en 1997. La medida fue oficializada mediante la Resolución 411/2026 , publicada en el Boletín Oficial.

La nueva disposición eleva el monto a $8.000.000 , destinado a quienes aporten datos útiles que permitan dar con el paradero del menor, en el marco de una causa que sigue sin resultados tras casi tres décadas.

El caso es investigado por la Fiscalía Regional de Rosario , que solicitó la actualización del monto ante la falta de avances y el tiempo transcurrido desde la desaparición. El niño, que tenía 8 años al momento del hecho, fue visto por última vez el 2 de marzo de 1997 en la zona del balneario La Florida, en el barrio Alberdi.

Según consta en la resolución, desde el inicio se descartó la hipótesis de un accidente y se consideró la posibilidad de sustracción de menores , aunque hasta el momento no se logró determinar su paradero ni obtener información concluyente .

La actualización del monto se enmarca en lo previsto por la Ley 26.538, que regula el sistema de recompensas, y en las normas que habilitan su modificación en función de la gravedad del delito, la complejidad del caso y el tiempo transcurrido.

Resolución 411/2026 seguridad recompensa

Quienes puedan aportar información pueden comunicarse de manera anónima a la línea gratuita 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la cartera de Seguridad.

El pago de la recompensa será gestionado por el Ministerio de Seguridad Nacional, previo informe de la autoridad judicial interviniente, con el objetivo de garantizar la confidencialidad de quienes brinden datos.

Además, la resolución instruye a las fuerzas federales y a las áreas de comunicación a reforzar la difusión del caso a nivel nacional, como parte de la estrategia para obtener nuevas pistas sobre la desaparición.