San Isidro suma 46 nuevos oficiales y refuerza su sistema de seguridad + Seguir en









El sistema de seguridad del distrito ya cuenta con un total de 300 oficiales de seguridad en capacitación permanente destinados a la prevención. En esta oportunidad, de 350 postulantes iniciales, solo el 13% logró superar la etapa de ingreso.

Con estos nuevos egresos, el sistema de seguridad de San Isidro cuenta con 300 oficiales de seguridad y 145 oficiales de monitoreo, 130 patrullas y un soporte tecnológico de 2.646 cámaras de videovigilancia.

En un contexto donde la seguridad encabeza las preocupaciones de los vecinos del Conurbano, San Isidro dio un paso clave en la consolidación de su propia policía municipal. En un acto encabezado por el intendente Ramón Lanús, egresó una nueva camada de Oficiales de Seguridad que se incorporarán de inmediato a la Patrulla Municipal, reforzando la prevención en las calles del distrito.

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El dato que destaca la gestión local es el rigor del proceso. De los 350 postulantes que iniciaron el camino, solo 46 —apenas un 13%— lograron completar el programa. La formación incluyó 12 materias técnicas, desde Criminalística hasta Geografía Operativa, clave para reducir los tiempos de respuesta ante las alertas del Centro de Operaciones Municipal (COM).

“Desde el primer día de gestión dije que me iba a hacer cargo de la principal preocupación de los vecinos: la seguridad. Y así lo hemos hecho, sin importar que se trate de una responsabilidad provincial. Desde entonces, fortalecimos el sistema de seguridad de San Isidro incorporando más cámaras, más móviles, más tecnología y más oficiales, con una formación de excelencia como la que hoy culmina”, enfatizó Ramón Lanús.

El intendente fue más allá y planteó su visión de futuro para el distrito: “Estamos formando a nuestra patrulla municipal como policía, porque de hecho trabajan en la prevención del delito junto con la policía de la provincia. Por eso seguiremos insistiendo sobre la necesidad de una ley de policía municipal, que institucionalice y otorgue un marco legal a los municipios que como San Isidro se están haciendo cargo de la seguridad”.

Del total, 25 oficiales de seguridad servirán en los móviles de la patrulla municipal, mientras que 21 cumplirán funciones de prevención en la vía pública bajo la modalidad a pie.

Para los que estarán al volante, la formación fue exhaustiva, incluyendo prácticas en pistas que simulan persecuciones y maniobras evasivas en entornos urbanos complejos. Al respecto, desde la Secretaría de Seguridad, subrayaron el cambio de paradigma en la instrucción: “Buscamos consolidar perfiles de oficiales de Seguridad profesionales. Para eso desarrollamos un plan de estudios exigente que brinda herramientas concretas para intervenir con mayor eficiencia. Esto implica mejorar procedimientos, capacidades físicas y manejo de crisis, con una preparación táctica superior”. El municipio avanzó durante el último año en la creación de Brigadas de Operaciones, orientadas a mejorar la capacidad de respuesta y la presencia territorial. Estas unidades permiten intervenciones rápidas, saturación en zonas críticas y control del orden urbano, optimizando el uso de los recursos y aumentando la efectividad en la prevención del delito. Como parte de esta estrategia, 10 de los nuevos oficiales fueron especialmente capacitados e incorporados a estas unidades: la Brigada de Operaciones Inmediatas (B.O.I.) y la Brigada de Orden Urbano (B.O.U.). La B.O.I. está destinada a la respuesta rápida ante emergencias y hechos en curso, con despliegue inmediato y coordinación con el Centro de Operaciones Municipal (COM), la Patrulla Municipal y las fuerzas provinciales. Por su parte, la B.O.U. se enfoca en el control del orden urbano y la intervención disuasiva en el espacio público, abordando situaciones de conflictividad y dinámicas territoriales que afectan la convivencia. Con estos nuevos egresos, el sistema de seguridad de San Isidro cuenta con 300 oficiales de seguridad y 145 oficiales de monitoreo, 130 patrullas y un soporte tecnológico de 2.646 cámaras de videovigilancia.