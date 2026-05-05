Ofrecen $5 millones de recompensa para capturar a un excomisario bonaerense prófugo

La medida del Ministerio de Seguridad Nacional busca obtener datos para detener a Roberto Anauati, condenado por falsa denuncia, falso testimonio y privación ilegal de la libertad.

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una recompensa de $5.000.000 para quienes aporten información que permita capturar a Roberto Ignacio Anauati, un excomisario bonaerense sobre quien pesa un pedido de detención vigente desde 2022.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 409/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, en el marco del Programa Nacional de Recompensas , previsto en la Ley 26.538.

Según consta en la resolución, la recompensa está destinada a quienes, sin haber participado en los hechos, brinden datos útiles para lograr la detención del prófugo , cuya última dirección registrada se ubica en el partido bonaerense de Ezeiza.

De acuerdo al anexo difundido por la cartera, Anauati -nacido el 8 de julio de 1963- se encuentra condenado por falsa denuncia reiterada, instigación al falso testimonio agravado y privación ilegítima de la libertad con abuso funcional .

El caso tramita ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín, que en marzo de este año solicitó al ministerio la difusión de una recompensa para facilitar su captura.

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El exfuncionario policial se desempeñó como comisario en la Delegación de Investigaciones Complejas y Narcocriminalidad de Campana y fue condenado a tres años y nueve meses de prisión, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Si bien los delitos por los que fue condenado no están incluidos de forma expresa en la ley que regula el programa, el Gobierno consideró que la gravedad, reiteración y el contexto institucional de los hechos justifican la aplicación de la recompensa.

Las autoridades recordaron que quienes cuenten con información pueden comunicarse de manera anónima a la línea gratuita 134, correspondiente al programa, que depende de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos.

La resolución también instruye la difusión del pedido de captura en medios de alcance nacional y ordena a las fuerzas federales replicar el afiche con los datos del prófugo en todo el país.

El pago de la recompensa se realizará una vez verificada la utilidad de la información aportada, con garantía de confidencialidad para quienes colaboren con la investigación.