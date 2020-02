Sedoff: "Tenemos que imaginar escenarios educativos a futuro"

P.: ¿Cómo traslada la Escuela de Innovación (bachillerato secundario que tiene tres orientaciones, informática con especialidad en robótica, otra en Turismo y otra en Medio Ambiente) al aula satélite de una escuela de una localidad del interior profundo de Misiones?

M.S.: Es un cambio que trasciende lo meramente físico. Porque si bien la Escuela de Innovación va a funcionar en un edificio que está destinado a ser un ícono de la educación, también será una entidad señera que apuntará a donde queremos ir con la educación misionera. No es preciso tener un edificio excepcional para funcionar, ya que durante 2019 la escuela funcionó en el Bapayce, en una parte de un edificio donde funcionan otras cuatro escuelas, y se pudo innovar.

P.: Lo que usted dice es que innovación va más allá de las estructuras formales y de las paredes...

M.S.: Sí. Innovación no es cuestión de paredes y de pisos, si bien los espacios educativos tienen un lenguaje. El espacio habla y te dice algo; si vos tenés un aula cuadrada, con los bancos fijados mirando al pizarrón, te está sugiriendo una manera de enseñar. Pero también está en la decisión de quienes llevan adelante el proceso educativo la voluntad de innovar.

P.: ¿Se logrará igualar oportunidades entre un estudiante del interior profundo de Misiones con el del centro de Posadas o de otras ciudades como Oberá, Eldorado, Iguazú, entre otros?

M.S.: Vamos a priorizar a los estudiantes del interior y a los estudiantes más vulnerables. Siempre repito una frase: ‘Los talentos están repartidos de una manera uniforme, pero las oportunidades no’. Entonces, tengo la obligación de darle a ese chico del interior de Misiones las mismas oportunidades que al chico del centro de Posadas, de Oberá, de Eldorado, Iguazú. ¿Cuál es mi función en el Ministerio? Conocer primero ese lugar, después hacer cambios, la tecnología me permite acercarme. No puedo construir una escuela de robótica, una escuela de innovación en cada ciudad, pero sí puedo transmitir las prácticas, los contenidos; sí puedo acompañar la formación de sus docentes y darles herramientas; eso es lo que pensamos hacer.

P.: ¿Cree que el gremio docente está encolumnado con lo que usted plantea?

M.S.: Creo que en primer lugar hay que explicar qué queremos hacer, por qué queremos hacerlo y de qué manera. Después, transmitiendo esperanza. Yo creo en la gente, cuando hice la primera reunión acá abajo con la gente del Ministerio, dije: ‘Yo llegué hasta acá, porque hice un camino. Subí un escalón, alguien confió en mí y devolví esa confianza’. Creo que tenemos que basarnos en esa confianza. Ellos saben más que yo de muchas cosas y yo confío en los que saben. Creo que lo más inteligente como ministerio es respetar esa diversidad y los conocimientos que en ella se desarrollan.

P.: La deserción escolar es aún un tema pendiente en Misiones…

M.S.: Tenemos aproximadamente un 42% de deserción escolar, unos 10 puntos menos que la media nacional, pero es alta: cuatro de cada diez chicos dejan la escuela o la terminan con sobreedad. Esta cifra es altísima.

P.: ¿Cuáles son los principales factores de la deserción escolar?

M.S.: Son factores sociales, económicos y culturales, pero claramente lo que la escuela secundaria ofrece no es suficiente para disminuirla. Frente a esto no hay soluciones mágicas, pero me parece que la clave está en diseñar una dinámica escolar que haga que los chicos no se vayan, que sientan que lo que reciben en la escuela no lo recibirán en ningún otro lugar. En la escuela no podemos mirar para otro lado y decir: acá tiene que ser todo curricular, todo disciplinar. Hay que ver qué nos depara el futuro como sociedad misionera. Yo no le tengo miedo al futuro, porque es y va a venir, pero sí creo que no debemos cerrar los ojos, sino estar preparados, ser inteligentes y ver cómo nos enfrentamos a eso.

P.: Acaba de participar de la primera reunión de las paritaria nacional docente.

M.S.: A Misiones le sirve la apertura de la paritaria porque tiene un efecto de coordinación, de garantía salarial, de ordenamiento, que nos va a venir bien a las provincias, porque en su momento al replegarse el Estado nacional de las paritarias con la excusa de que no paga sueldos, ahondó diferencias.