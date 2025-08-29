Por primera vez, las tres provincias de Cuyo participan en arteba

San Luis, Mendoza y San Juan desembarcaron en la edición 34 de la feria a través del Ente Cuyo Cultura, que cuenta con respaldo del Consejo Federal de Inversiones y de la fundación arteba.

Por primera vez en la historia, San Luis, Mendoza y San Juan , las tres provincias que forman parte de la región de Cuyo, participan de forma articulada en la feria arteba , que este año realiza su 34ª edición, desarrollada los días 29,30 y 31 de agosto en el Centro Costa Salguero de Buenos Aires.

Con apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y de la Fundación ArteBA , los tres distritos conformaron el Ente Cuyo Cultura , una red colaborativa que posibilita una representación decididamente federal. Esto posibilita visibilizar la gestión cultural desarrollada en el interior del país y promover el trabajo de artistas locales.

El CFI acompaña por primera vez una iniciativa de este tipo, reconociendo el valor del proyecto institucional impulsado por la región Cuyo.

El proyecto iniciado desde el Museo Franklin Rawson de San Juan y desarrollado en conjunto con la Subsecretaría de Cultura de Mendoza y el Ministerio de Turismo y Cultura de San Luis, da cuenta de un trabajo colaborativo sostenido orientado a generar oportunidades para artistas de las provincias argentinas, fortaleciendo sus trayectorias y visibilizando escenas independientes de cada provincia.

Los referentes provinciales que integran esta red llevan adelante, de esta forma, una presencia destacada en un evento de alcance nacional e internacional, que representa una oportunidad única para fortalecer el mercado del arte, consolidar la industria cultural regional y posicionar a Cuyo como referente regional.

San Juan, Mendoza y San Luis exhiben en un stand institucional una selección de artistas que representan la riqueza y diversidad de la producción contemporánea local, con trayectorias consolidadas y propuestas emergentes, una política pública que viene desarrollando sostenidamente el Ente Cuyo Cultura. Este trabajo conjunto, brinda la posibilidad de mostrar la escena a referentes galeristas, coleccionistas, museos y figuras destacadas del arte a nivel nacional e internacional.

ArteBA Cuyo

La articulación conjunta entre CFI y sus representantes regionales, Fundación arteba y las provincias, ha llevado medio año de acciones, trabajo administrativo y logística, para concretar esta primera acción de participación federal.

La coordinación institucional se llevó adelante con autoridades de la Provincia de San Juan, del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte - Secretaría de Cultura, a través de Museo de Bellas Artes Franklin Rawson; por la Provincia de Mendoza, el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, a través de la Subsecretaría de Cultura; por la Provincia de San Luis, el Ministerio de Turismo y Cultura a través de la Dirección de Gestión Cultural e Identidad Sanluiseña.

Feria ArteBA 2025

Fundación arteba es una organización no gubernamental sin fines de lucro, fundada en Buenos Aires el 16 de octubre de 1991, que genera, desde entonces, un impacto positivo en su comunidad al incentivar la producción artística contemporánea en Argentina y fomentar que más personas se acerquen a ella promoviendo la circulación de obras de arte.

Con estos propósitos, desde hace más de 30 años, la fundación organiza una de las ferias de arte contemporáneo más importantes de la región apoyando el arte argentino, tanto en lo que hace a su inserción en circuitos latinoamericanos y globales, a la concreción de proyectos de largo aliento, como a su incorporación en el entorno cotidiano de las comunidades.