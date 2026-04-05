Donald Trump confía en que existe una "buena posibilidad" de cerra un acuerdo con Irán + Seguir en









El presidente de Estados Unidos fijó el martes como nuevo plazo para que Irán reabra el estrecho de Ormuz. Aseguró que aún ve una chance de entendimiento, pero volvió a advertir con ataques masivos.

Donald Trump confía en una “buena posibilidad” de cerrar un entendimiento en las próximas horas.

Donald Trump redobló este domingo la presión sobre Irán al advertir que, si no hay acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, avanzará con bombardeos sobre infraestructura clave y podría incluso tomar control del petróleo. El republicano, no obstante, afirmó que existe una “buena posibilidad” de cerrar un entendimiento en las próximas horas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En declaraciones a Fox News, el mandatario estadounidense sostuvo que espera una definición para este lunes, aunque dejó claro que mantiene el ultimátum sobre la mesa

. Más tarde, reforzó el mensaje con una publicación en Truth Social en la que escribió: “¡Martes, 8:00 p. m., hora del este!”, en referencia al nuevo límite para que Teherán habilite nuevamente el paso por la vía marítima estratégica.

La tensión gira alrededor del estrecho de Ormuz, un punto neurálgico para el comercio mundial de crudo. Trump avisó que, si no se concreta la reapertura, ordenará ataques contra centrales eléctricas y puentes iraníes, una amenaza que ya había deslizado en días previos y que ahora volvió a endurecer.

Pese al tono beligerante, el presidente aseguró que las negociaciones siguen abiertas e incluso sostuvo que otorgará inmunidad a los negociadores iraníes para evitar que sean blanco de acciones militares de Estados Unidos o Israel mientras se desarrollen las conversaciones. También insistió en que el diálogo excluye cualquier posibilidad de desarrollo nuclear por parte de Teherán.

Irán pide respetar los derechos de su pueblo La respuesta iraní no tardó en llegar. El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, cuestionó las amenazas de Washington y advirtió que la política de Trump puede arrastrar a toda la región a un escenario de mayor devastación. Según planteó, la única salida posible es respetar los derechos del pueblo iraní y abandonar la escalada militar. Con el reloj corriendo hacia el martes por la noche, la expectativa global se concentra en si habrá una salida diplomática o si la crisis en Medio Oriente sumará un nuevo capítulo de violencia con impacto directo en el mercado energético internacional.