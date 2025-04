Provincia: ¿qué legisladores bonaerenses se beneficiarían si se habilitan las reelecciones indefinidas?

La Legislatura bonaerense analiza por estas horas un nuevo proyecto que apunta a eliminar el tope de dos mandatos consecutivos para diputados, senadores y concejales. La iniciativa beneficiaría en este turno electoral a más de una veintena de senadores y diputados bonaerenses que no pueden renovar sus bancas.

La jugada podría beneficiar a 21 diputados y senadores que este año, con la norma actual, tienen impedida su participación en las elecciones legislativas. No obstante, se agitó el avispero político en la provincia, porque se dejó afuera a los intendentes, y hay más de 80 que no podrían volver a competir en 2027 de no ser incluidos en la norma.