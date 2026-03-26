Declararon personalidad destacada al tenista Tomás Etcheverry

La distinción fue oficializada en el Boletín Oficial bonaerense mediante la Ley 15.611. El reconocimiento destaca sus logros deportivos y su ejemplo para jóvenes atletas.

La provincia de Buenos Aires oficializó este jueves en el Boletín Oficial del distrito la declaración del tenista Tomás Etcheverry como “Personalidad Destacada” , tras la sanción de la Ley 15.611.

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La norma, aprobada por la Legislatura bonaerense , establece en su artículo 1° el reconocimiento al tenista platense “por sus logros y por demostrar ser un ejemplo de dedicación y esfuerzo para los jóvenes deportistas” , en el marco de lo dispuesto por la Ley 14.622 .

La iniciativa fue impulsada por el senador bonaerense del bloque Hechos, Marcelo “Chuby” Leguizamón , y obtuvo sanción definitiva en la Cámara de Diputados, luego de haber sido aprobada previamente por el Senado.

El proyecto destaca no solo el desempeño profesional y la proyección internacional del jugador, sino también su compromiso, disciplina y perseverancia a lo largo de su carrera , valores que -según se remarcó- lo convierten en un referente para las nuevas generaciones.

El reconocimiento llega tras un hito reciente en su trayectoria: la obtención de su primer título ATP en el torneo de Río de Janeiro , que consolidó su crecimiento en el circuito profesional.

Nacido en La Plata en 1999, Etcheverry se posicionó como uno de los principales exponentes del tenis argentino, con presencia en los torneos más importantes del calendario internacional y un ascenso sostenido en el ranking mundial.

En ese sentido, desde la Legislatura subrayaron que su evolución deportiva es el resultado de años de esfuerzo, entrenamiento constante y una fuerte convicción en sus objetivos.

La distinción de “personalidad destacada de la provincia de Buenos Aires” alcanza a figuras de los ámbitos cultural, científico, deportivo y de derechos humanos, y reconoce trayectorias con impacto y proyección.