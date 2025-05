Salta: el oficialismo ganó por más de 276.000 votos y casi duplicó a la Libertad Avanza

En un domingo donde no se reportaron inconvenientes, el oficialismo provincial obtuvo 11 de los 12 senadores que se renovaban y 20 de los 30 diputados que estaban en juego.

LLA se impuso en la capital provincia y cosechó un senador y 9 diputados, mientras que el "liberblue" Frente Liberal Salteño se quedó con un diputado provincial. El peronismo del Frente Justicialista Salteño -PJ intervenido- se quedó con las manos vacías.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GustavoSaenzOK/status/1921729390779535825&partner=&hide_thread=false ¡Salta late con los colores de nuestro poncho! ♥♥



Hicimos una elección histórica, donde cada rincón de la provincia se expresó con fuerza. De 12 senadores, ¡ganamos 11! De 30 diputados, ¡20 nos acompañarán!



Este triunfo no es solo nuestro, es de cada salteño que cree en una… pic.twitter.com/PLNYXaPO7N — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) May 12, 2025

Conocidos los datos, Gustavo Sáenz celebró los resultados y sacó pecho por haber obtenido 11 de las 12 bancas en el Senado provincial y 20 de los 30 escaños en Diputados.

"Me hubiese encantado ganar los 12 senadores" en juego, aseguró el mandatario salteño. "Vamos a seguir peleando juntos para seguir transformando nuestra querida provincia", indicó Sáenz.

Luego de que se conociera la victoria de La Libertad Avanza en la capital salteña, el gobernador sostuvo: "Yo no se cómo se leen las elecciones provinciales, las legislativas, pero si de 12, ganamos 11, creo que ganamos 11 a 1, no? Si de 30 diputados, ganamos 20, creo que ganamos, no?".

El mandatario salteño festejó los resultados junto a los candidatos locales en el comando de campaña de su espacio, donde envió otro mensaje a nivel nacional: "A los salteños no nos dicen lo que tenemos que hacer desde Buenos Aires".

El mensaje del norteño tuvo una doble lectura. Por un lado, apuntó al armado del presidente Javier Milei, quien decidió jugar en el comicio. Por el otro, a la intervención del Partido Justicialista local, ordenada por la jefatura nacional de Cristina Kirchner.