Gustavo Sáenz celebró la victoria: "A los salteños no nos dicen qué tenemos que hacer desde Buenos Aires"

"En los grandes centros urbanos las elecciones son más complicadas", sostuvo Sáenz sobre la victoria de LLA en la capital salteña. Al hablar en el búnker, felicitó al candidato libertario Roque Cornejo, pero recordó que "hasta hace no más de una hora decían que hubo fraude".

"Me hubiese encantado ganar los 12 senadores" en juego, aseguró el mandatario salteño. "Vamos a seguir peleando juntos para seguir transformando nuestra querida provincia" , indicó Sáenz.

Luego de que se conociera la sorpresiva victoria de La Libertad Avanza en la capital salteña, el gobernador sostuvo: "Yo no se cómo se leen las elecciones provinciales, las legislativas, pero si de 12, ganamos 11, creo que ganamos 11 a 1, no? Si de 30 diputados, ganamos 20, creo que ganamos, no?".