Siete alianzas se inscribieron para competir en las elecciones convencionales de Bariloche

El gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Walter Cortés conformaron un frente, mientras que La Libertad Avanza y el PRO hicieron lo propio. El PJ jugará con su lista. Tubo de ensayo con miras a 2027.

Bariloche tendrá elecciones el 1 de noviembre para modificar su Constitución y siete alianzas electorales se anotaron para competir. El gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Walter Cortés irán juntos, La Libertad Avanza (LLA) y el PRO unieron fuerzas y el justicialismo jugará con un frente propio.

En poco menos de tres meses, los habitantes de la ciudad más grande de Río Negro acudirán a las urnas para elegir a los 15 representantes encargados de modificar la Carta Magna local , luego de que el Concejo Municipal aprobara, por unanimidad, la necesidad de avanzar con el proceso.

Al vencimiento del plazo para inscribir los espacios que jugarán, siete fuerzas se anotaron de manera oficial: Estamos Haciendo Bariloche ; Alianza La Libertad Avanza ; Fuerza Bariloche ; Acuerdo Cívico por Bariloche ; Frente de Izquierda de los Trabajadores PTS - MST ; Frente de Izquierda por el Socialismo ; y Frente Renovador de Río Negro.

De esta manera, se cumplió con el plazo formal para presentar las escuderías que competirán el 1 de noviembre. Ahora, queda pendiente la confirmación de los candidatos. El tiempo para oficializarlos vence el 7 de septiembre. La modalidad de votación será la Boleta Única.

Más allá de la modificación de la Carta Magna barilochense, el comicio reviste un interés especial, ya que Río Negro es uno de los 22 distritos que renovarán su Poder Ejecutivo el año próximo. Por eso, la pulseada servirá como una suerte de globo de ensayo para las alianzas electorales.

El gobernador Alberto Weretilneck selló su acercamiento con el intendente peronista Walter Cortés y se presentarán en unidad bajo el nombre Estamos Haciendo Bariloche.

Por su parte, LLA y el PRO confluyeron en la Alianza La Libertad Avanza, donde también están Bariloche Unidos, el Movimiento de Acción Democrática y CREO. Este último se referencia en el diputado Aníbal Tortoriello, quien en los últimos meses aceitó su vínculo con el mileísmo. El senador Enzo Fullone (LLA), titular del partido del Presidente en la provincia, celebró en redes sociales el acuerdo.

BARILOCHE NECESITA AVANZAR



Firmamos el acta acuerdo que conforma la Alianza La Libertad Avanza en Bariloche, con el PRO, CREO, Bariloche Unidos y el MAD.



El 1° de noviembre los barilochenses eligen a los convencionales que van a reformar la Carta Orgánica. Es la oportunidad de… pic.twitter.com/ePHPSw7opQ — Enzo Fullone (@FulloneEnzo) August 11, 2026

En tanto, Fuerza Bariloche será el sello donde irán el Partido Justicialista, Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad, Partido Frente Grande, Comunidad Organizada, Incluyendo Bariloche, Tres Banderas Bariloche.

Se espera que la disputa de esa tríada sea la que se repita en 2027, cuando se ponga en juego la gobernación de la provincia. Aunque no lo confirmó, Weretilneck buscaría la reelección y enfrentaría el desafío de los violetas, amarillos y peronistas. Resta saber si los primeros dos podrán replicar la unidad construida en Bariloche.

Por el PJ, en tanto, ya se lanzó a la carrera por la gobernación la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, hija del fallecido gobernador Carlos Soria y hermana del senador y exministro de Justicia de Alberto Fernández, Martín Soria.

En la palestra barilochense también se anotó el Frente Renovador de Río Negro, un espacio donde coexisten alfiles de Sergio Massa con el armado del secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, de cuna rionegrina.

Acuerdo Cívico por Bariloche, en tanto, nuclea a la CC-ARI y a la Unión Cívica Radical (UCR), que integran la estructura de Weretilneck en el tablero provincial.