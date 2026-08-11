Nueva ola de despidos sacude a las provincias y suma presión a los gobernadores

Cerca de 500 desvinculaciones en Tierra del Fuego, Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos y Rosario calientan el escenario. Firmas tecnológicas, alimenticias y textiles, entre las afectadas.

Una nueva ola de despidos sacude el tablero económico en diversas provincias y suma presión a los gobernadores , que hacen equilibrio en medio de una delicada situación social. Tecnología , alimentos y textiles , entre otros, son algunos de los rubros que tuvieron desvinculaciones recientes.

El foco más problemático tiene lugar en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, donde el Grupo Mirgor, de la familia Caputo, despidió a cerca de 300 trabajadores. La situación alcanzaría a 223 empleados de la planta ubicada sobre calle Einstein y a otros 73 de la nave 5, sobre Islas Malvinas, ambas ubicadas en la localidad de Río Grande .

La decisión de la ensambladora, que usufructúa los beneficios fiscales del Régimen de Promoción Industrial austral, se da en medio de un duro conflicto con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), con protestas y medidas de fuerza incluidas. La administración de Gustavo Melella dictó la conciliación obligatoria por 15 días y ordenó retrotraer la pulseada al momento previo a las desvinculaciones.

Melella afirmó en en las rede sociales que "el contexto que atraviesa nuestra industria requiere del compromiso de todos para encontrar consensos". "La prioridad siempre va a ser defender cada puesto de trabajo y proteger la industria de Tierra del Fuego", dijo.

Admitió, además, que "estamos atravesando un momento muy difícil" debido a la caída del consumo y "la apertura indiscriminada de importaciones", al tiempo que aclaró que seguirá "poniendo todas las herramientas del Gobierno de la Provincia para acompañar nuestra industria, sosteniendo la producción y defendiendo el empleo fueguino".

El contexto que atraviesa nuestra industria requiere del compromiso de todos para encontrar consensos. La prioridad siempre va a ser defender cada puesto de trabajo y proteger la industria de Tierra del Fuego. La variable de ajuste no puede ser siempre el trabajador. Estamos…

En la misma tónica se había expresado el intendente de Río Grande, Martín Pérez, quien apuntó contra las políticas económicas de Javier Milei, al que acusó de "tomar una medida tras otra que le pegan, sin escalas, a nuestra industria". Además, disparó contra "las empresas que acumularon ganancias durante décadas al amparo del régimen industrial fueguino y tienen una responsabilidad con nuestra provincia y con sus trabajadores".

Mirgor es un grupo dedicado a la industria tecnológica, con base en la provincia de Tierra del Fuego. Actualmente tiene cinco plantas en ese distrito dedicadas a la telefonía móvil, televisores, electrónica de consumo y componentes de climatización y autorradios para la industria automotriz.

Ese no es el único conflicto activo en la Isla. BGH anunció la desvinculación de 24 operarios, bajo el amparo del "fuerte descenso de la actividad industrial, impulsado por la caída del consumo interno y el incremento de productos importados".

Marcha de la UOM en Río Grande, contra los despidos en Mirgor. UOM Río Grande

Despidos en textiles y alimenticias

Mendoza tampoco permanece ajena a la coyuntura. Este martes, la multinacional Unilever anunció el cierre de su planta en Guaymallén, donde producían vegetales deshidratados para la marca Knorr. La medida conllevó el despido de 60 trabajadores, con las correspondientes indemnizaciones y sin conflictos gremiales de por medio.

La compañía adujo que la decisión se basa en la transformación de su modelo operativo, con el objetivo de fortalecer su competitividad y adaptarse a "los cambios que atraviesan los hábitos de consumo y la industria alimentaria a nivel global". Sus plantas de Villa Gobernador Galvez (Santa Fe), Gualeguaychú, Pilar, Tortuguitas y Munro continúan operativas.

Unilever cerró su planta de Mendoza, en Guaymallén.

En tanto, en Entre Ríos la empresa avícola Tres Arroyos despidió a 250 de los 900 trabajadores de su planta de Concepción del Uruguay. En los telegramas enviados a los operarios, la firma sostuvo que la decisión obedece a "una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora, originada en circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad que afectaron de manera directa y sustancial el normal desenvolvimiento de su actividad".

La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de Concepción del Uruguay expresaron su rechazo a la medida en un comunicado y denunciaron que entre los despidos también hay delegados gremiales. "Los trabajadores no pueden ser quienes paguen las consecuencias de la crisis", apuntaron.

Semanas atrás, el gobernador Rogelio Frigerio se había reunido Joaquín de Gracia, directivo de Tres Arroyos, a quien le reafirmó el respaldo de la provincia para "preservar el empleo y sostener la actividad". Concretadas las desvinculaciones, el secretario de Trabajo provincial, Mariano Camoirano, y admitió que se sienten "defraudados".

“Me puedo imaginar que obviamente el gobernador se siente defraudado, y así nos sentimos todos, porque desde el primer momento estamos buscando alternativas y soluciones. En primera instancia estábamos buscando alternativas de financiamiento”, dijo Camoirano a Radio Plaza 94.7.

El sector Avícola también atraviesa despidos. Cadena Avícola

En la provincia de Buenos Aires también hay frentes agitados. Esta semana, la textil deportiva Will Der S.A., conocida como Wilder, cerró sus plantas de Pacheco y de Las Flores, con cerca de 140 despidos entre ambas instalaciones. Se trata de un proceso progresivo de reducción de personal.

Al respecto, el secretario de Producción, Turismo y Ambientes de Las Flores, Christian Chiodini, cargó las tintas sobre el modelo económico de Javier Milei y compartió una evaluación sobre el estado del parque industrial local.

"El rubro textil demanda mucha mano de obra. Cuando repuntaba lo textil, era porque se generaban las condiciones adecuadas para que sean competitivos. Hoy no son competitivos. Es muy difícil la reconversión", dijo a FM La Patriada. Chiodini aclaró que "es un cierre definitivo" y que "no hay vuelta atrás".

A la par, persiste en Mar del Plata un conflicto por 30 despidos en el exfrigorífico Sadowa. Los trabajadores afectados se movilizaron al inicio de la semana a las puertas del establecimiento, denunciando que no se les pagaron las indemnizaciones correspondientes.

Diego Molina, uno de los operarios echados, dijo a Canal 8: "Siguen con la mentira de que van a cumplir con la indemnización. Nos deben feriados, aguinaldos, mienten y no cumplen. Somos 30 los despedidos ahora pero ya habían sacado a 15 personas más a las que tampoco les pagaron. Se nos complica mucho el día a día, muchos pagan alquiler, es muy difícil".

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Paralelamente, la Asociación Bancaria de Rosario se declaró en estado de alerta y movilización ante el despido de dos trabajadores de Nación Servicios, que se sumaron a uno ocurrido en mayo pasado.

"Para nosotros, no hay otra solución que la reincorporación de los compañeros despedidos", aseguró el gremio en un comunicado, en el que definen a los episodios como un "nuevo atropello". Adelantaron, además, que definirán las "medidas necesarias para enfrentar esta política de despidos y defender los puestos de trabajo".

"No vamos a naturalizar los despidos ni permitir que el ajuste recaiga, una vez más, sobre las trabajadoras y los trabajadores", señalaron.

El crecimiento de la informalidad

Un reciente informe de Politikon Chaco da cuenta de que, si bien el empleo aumentó 1,6% interanual en el primer semestre del año con 212.827 nuevos ocupados, hasta alcanzar 13,47 millones de trabajadores, el fenómeno se sostuvo sobre "bases cada vez más frágiles".

Al respecto, indicaron que la participación de los cuentapropistas llegó al 24,2% del empleo, su segundo nivel más alto desde 2017, mientras que los asalariados representaron el 71,8%, uno de sus registros más bajos.

El mayor aumento interanual de la informalidad se produjo en Posadas (+10 puntos porcentuales), seguida por Jujuy-Palpalá (+6,2) y Gran San Juan (+4,3). La informalidad presenta fuertes diferencias regionales. Los niveles más altos se registraron en Gran San Juan (60,9%), Gran Tucumán-Tafí Viejo (56,2%), Santiago del Estero-La Banda (55,1%), Jujuy-Palpalá (54,7%) y Formosa (53,8%).