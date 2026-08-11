La Cámara Nacional Electoral confirmó el procesamiento del intendente de Maipú por delitos electorales + Agregar ámbito en









Se trata de Matías Rappallini, actualmente en uso de licencia en el cargo. Su reemplazante, Lorena Otermín, también está procesada. Los hechos ocurrieron en 2019.

Matías Rappallini, intendente de Maipú, actualmente en uso de licencia.

La Cámara Nacional Electoral confirmó este martes el procesamiento de Lorena Andrea Otermín y Matías Rappallini por los hechos ocurridos durante las elecciones nacionales del 27 de octubre de 2019 en el municipio de Maipú, provincia de Buenos Aires.

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Los imputados están procesados por los delitos de retención indebida de documentos nacionales de identidad e inducción mediante engaños a abstenerse de emitir el sufragio, previstos en los artículos 137 y 140 del Código Nacional Electoral.

Procesamiento confirmado Según surge de la resolución, se les atribuye haber coordinado la obtención de los documentos de identidad de electores a cambio de dinero, gestiones en el municipio, ayudas sociales, alimentos, materiales para la construcción y colchones. En su mayoría, los ciudadanos que declararon como víctimas no recuperaron sus DNI antes de los comicios y, por ese motivo, no pudieron votar.

La resolución señala que las acciones investigadas incluyeron violencia, intimidación, amenazas, coacciones, engaños y ofrecimientos ilegítimos de dinero, bienes o acceso a programas de asistencia o beneficios estatales, dirigidos a obtener y retener los documentos con el fin de impedir el ejercicio del sufragio o compeler a las personas a votar a determinados candidatos.

En sus fundamentos, la Cámara Nacional Electoral destacó que la finalidad primordial de un sistema electoral democrático es garantizar la libre expresión de la voluntad soberana del pueblo. Remarcó que el sufragio es la base de la organización del poder y que la Constitución Nacional garantiza que sea universal, igual, secreto y obligatorio.

Asimismo, el Tribunal destacó que la acreditación de la identidad es una condición para ejercer el sufragio y que el Documento Nacional de Identidad constituye un instrumento primordial para la participación ciudadana y el ejercicio del derecho de elegir y ser elegido. Por ello, señaló que el fin último de la legislación electoral es mantener la pureza del sufragio como base de la forma representativa de gobierno y reprimir toda conducta que pueda alterarla.

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