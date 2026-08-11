El PRO y La Libertad Avanza unen fuerzas en Bariloche y desafían al gobernador Alberto Weretilneck

Competirán juntos en las elecciones convencionales del 1 de noviembre. Tubo de ensayo con miras al 2027. El mandatario provincial se alió al intendente peronista Walter Cortés.

El PRO y La Libertad Avanza competirán en unidad en Bariloche.

El PRO y La Libertad Avanza (LLA) sellaron la unidad en Bariloche y competirán juntos en las elecciones del 1 de noviembre, cuando la ciudad elegirá a los convencionales que redactarán la Constitución. Se medirán contra la alianza entre el intendente Walter Cortés y el gobernador Alberto Weretilneck .

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Más allá de la performance del flamante frente en los comicios locales, lo cierto es que será un tubo de ensayo de cara al año próximo, cuando la provincia renovará a su Poder Ejecutivo. En ese marco, la pulseada servirá para calibrar el poder de fuego de amarillos y violetas frente a Weretilneck, quien debe definir si buscará la reelección.

Además del PRO y los libertarios, la nueva confluencia nuclea también a los partidos Bariloche Unidos , el Movimiento de Acción Democrática y CREO . Este último se referencia en el diputado Aníbal Tortoriello , quien en los últimos meses aceitó su vínculo con el mileísmo.

Desde el partido de Javier Milei indicaron que las elecciones de noviembre serán "la oportunidad de discutir qué Bariloche queremos y qué instituciones necesitamos para los próximos años"-

La noticia fue compartida en sus redes sociales por el senador nacional Enzo Fullone (LLA), quien suena como candidato a gobernador para el 2027.

A principios de julio, La Libertad Avanza obtuvo la personería jurídica en Río Negro y logró constituirse, en lo que representa un hito clave de cara a las aspiraciones violetas para el año próximo.

Al respecto, Fullone, titular del partido en la provincia, indicó: "Vamos a contar con las herramientas electorales e institucionales para competir y llevar las ideas de la libertad a cada rincón de Río Negro".

En paralelo, dijo que vienen "construyendo equipos, fortaleciendo el territorio y consolidando un proyecto serio para terminar con la vieja política", y arengó: "El año que viene vamos a pintar Río Negro de violeta".

Del otro lado del ring, el intendente peronista Walter Cortés y el gobernador Alberto Weretilneck, del provincialismo Juntos Somos Río Negro, unieron fuerzas, en otro ensayo con miras al 2027.

Tras el acuerdo, Weretilneck y Cortés oficializaron este lunes el traspaso de la emblemática avenida Bustillo a Bariloche.

La transferencia comprende el tramo que se extiende desde el Monolito hasta la rotonda de acceso al Hotel Llao Llao. La Ley ratifica el convenio firmado entre la Provincia y el Municipio el 19 de marzo y establece que Bariloche asumirá de manera plena y exclusiva la conservación y el mantenimiento de la traza.

TRASPASAMOS LA AVENIDA BUSTILLO AL MUNICIPIO DE BARILOCHE



Después de muchos años, hoy finalmente concretamos la transferencia de la Avenida Bustillo a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche.



Le entregué al intendente Walter Cortés el decreto que promulga la ley sancionada… pic.twitter.com/ljdkNk8Q7v — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) August 10, 2026

También quedarán bajo responsabilidad municipal la señalización horizontal y vertical, la regulación del tránsito, las políticas de seguridad vial y las autorizaciones para usos especiales y obras complementarias.

Bariloche es la ciudad más poblada de Río Negro. A mediados de julio, el Concejo Municipal aprobó por unanimidad la convocatoria a elecciones convencionales para el 1 de noviembre, con el objetivo de elegir a los representantes que redactarán la Constitución local.

Así, los habitantes acudirán a las urnas para elegir a 15 dirigentes encargados de modificar la Carta Magna, cuya última reforma había tenido lugar en 2007.